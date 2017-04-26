11 способов сделать перелет на самолете комфортным

1. Удачное место в самолете – возле окна

2. Удобная одежда

3. Вода вместо спиртных напитков и кофеина

4. Удобно расположись в кресле

5. Возьми вещи, необходимые для комфортного сна

6. Что делать, чтобы уши не закладывало?

7. Не сиди долго в одной позе

8. Возьми в салон легкую и полезную пищу

9. Заранее спланируй план перелета

10. Бери на борт свои наушники

11. Убери старые метки на багаже и не переусердствуй с замками

11 секретов, которые помогут сохранять бодрость и хорошее самочувствие во время перелета.Заняв такое место, ты получаешь сразу несколько преимуществ. Во-первых, можно опереться головой на дорожную подушку, прислонив ее к стенке корпуса самолета. Во-вторых, соседи не будут через тебя ходить, в-третьих, будет просторней, чем посередине, ну а в-четвертых, из иллюминатора открывается потрясающий вид неба, который поможет скоротать время перелета.Модный костюм с галстуком или зауженные штаны смотрятся, конечно, красиво и стильно, вот только они не произведут впечатления, если твой внешний вид (примятая одежда, пятна пота, уставшее лицо) оставляет желать лучшего. Выбирай удобную одежду, которая не сковывает движения.Учитывай, что температура в салоне может меняться, поэтому одежда должна быть слоями: футболка, кофта, толстовка. Захвати теплые носки, чтобы можно было снять обувь, вздремнуть и не переохладиться.Для комфортного самочувствия и поддержания водного баланса в организме возьми с собой обычную питьевую воду.Вместительность стаканов, которые дают стюардессы, небольшая, поэтому заранее купи несколько бутылок воды.Воздержись от употребления напитков, содержащих алкоголь и кофеин. Безусловно, они сперва расслабят, снимут напряжение, однако потом помешают уснуть, несмотря на появившуюся вялость. Кроме того, спиртное и кофеин провоцируют обезвоживание организма.Кресла в самолете не очень удобные. От длительного сидения в них, на ногах могут появиться отеки, начнет болеть поясница и шея. Чтобы избежать таких неприятностей, положи под поясницу валик, сделанный из шарфа, или подушку, укройся пледом. Взять на борту подушку и плед лучше заранее, так как пассажиры их быстро разбирают.Предупредить дискомфорт в ногах можно, если поставить их чуть выше пола – на небольшой багаж или на нижние выступы под передним креслом.Чтобы быстро уснуть, не пользуйся гаджетами, так как исходящий от дисплеев свет угнетает выработку мелатонина. Это гормон сна, который вырабатывается в темноте или полумраке. Возьми в салон маску для сна, шумоподавляющие наушники и дорожную подушку для шеи.Часто во время взлета и посадки из-за скачков давления закладывает уши. Чтобы избавиться от неприятного ощущения, хорошенько зевни, сделай подряд несколько глотательных движений или съешь леденец.Если долго сидеть без движений в кресле, можно заметить, как тело затекает и появляется дискомфорт. Кроме того, кровь отходит от головы, скапливаясь в конечностях. Те, у кого пониженное давление, быстро ощутят упадок сил и ускоренное сердцебиение.Старайся каждые 60 минут делать небольшую гимнастику, можно сидя в кресле. Накануне перелета подбери в интернете подходящие для тебя упражнения. Некоторые авиаперевозчики раздают брошюры с упражнениями для подобных случаев.Пониженная влажность и давление могут ухудшить ощущение вкуса. Именно поэтому в обедах авиакомпаний много специй, сахара, соли. Такое решение не всегда идет на пользу здоровью и самочувствию.Возьми с собой легкий перекус: свежие фрукты, йогурт, орешки.Раздели время в пути на несколько этапов, и увидишь, что длительный перелет не покажется тяжелым бременем. В первой половине пути посмотри интересный фильм, сериал или передачу. Во второй – сделай дело, которое давно откладывал, например, напиши письмо старому другу, прочитай захватывающую книгу. Включи в план время для взлета, посадки, сна и приема пищи. Перелет пройдет незаметно. Когда самолет приземлится, ты выйдешь из него свежим и отдохнувшим.Различные аксессуары, которые выдают на борту, хоть и тщательно упакованы, но вопрос гигиены остается под сомнением. Безусловно, после предыдущих пассажиров их очищают и заново упаковывают, но не все бактерии и микробы можно убрать, сделав обычную чистку.Чтобы осмотреть вещи, даже сложные замки вскрываются. Лучше не трать время на многоуровневые защиты багажа, возьми ценные вещи в салон.Старые метки могут сбить с толку сотрудников аэропорта. В лучшем случае возникнет заминка, а в худшем – багаж полетит на другом самолете в отдельное путешествие.