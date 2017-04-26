11 способов сделать перелет на самолете комфортным

Если тебе часто приходится летать в командировки или несколько раз в год ты на себе испытываешь все «прелести» длительных перелетов, эта статья поможет сделать времяпровождение в небе комфортным и необременительным.
11 секретов, которые помогут сохранять бодрость и хорошее самочувствие во время перелета.
1. Удачное место в самолете – возле окна
Заняв такое место, ты получаешь сразу несколько преимуществ. Во-первых, можно опереться головой на дорожную подушку, прислонив ее к стенке корпуса самолета. Во-вторых, соседи не будут через тебя ходить, в-третьих, будет просторней, чем посередине, ну а в-четвертых, из иллюминатора открывается потрясающий вид неба, который поможет скоротать время перелета.
2. Удобная одежда
Модный костюм с галстуком или зауженные штаны смотрятся, конечно, красиво и стильно, вот только они не произведут впечатления, если твой внешний вид (примятая одежда, пятна пота, уставшее лицо) оставляет желать лучшего. Выбирай удобную одежду, которая не сковывает движения.
Учитывай, что температура в салоне может меняться, поэтому одежда должна быть слоями: футболка, кофта, толстовка. Захвати теплые носки, чтобы можно было снять обувь, вздремнуть и не переохладиться.
3. Вода вместо спиртных напитков и кофеина
Для комфортного самочувствия и поддержания водного баланса в организме возьми с собой обычную питьевую воду.
Вместительность стаканов, которые дают стюардессы, небольшая, поэтому заранее купи несколько бутылок воды.
Воздержись от употребления напитков, содержащих алкоголь и кофеин. Безусловно, они сперва расслабят, снимут напряжение, однако потом помешают уснуть, несмотря на появившуюся вялость. Кроме того, спиртное и кофеин провоцируют обезвоживание организма.
4. Удобно расположись в кресле
Кресла в самолете не очень удобные. От длительного сидения в них, на ногах могут появиться отеки, начнет болеть поясница и шея. Чтобы избежать таких неприятностей, положи под поясницу валик, сделанный из шарфа, или подушку, укройся пледом. Взять на борту подушку и плед лучше заранее, так как пассажиры их быстро разбирают.
Предупредить дискомфорт в ногах можно, если поставить их чуть выше пола – на небольшой багаж или на нижние выступы под передним креслом.
5. Возьми вещи, необходимые для комфортного сна
Чтобы быстро уснуть, не пользуйся гаджетами, так как исходящий от дисплеев свет угнетает выработку мелатонина. Это гормон сна, который вырабатывается в темноте или полумраке. Возьми в салон маску для сна, шумоподавляющие наушники и дорожную подушку для шеи.
6. Что делать, чтобы уши не закладывало?
Часто во время взлета и посадки из-за скачков давления закладывает уши. Чтобы избавиться от неприятного ощущения, хорошенько зевни, сделай подряд несколько глотательных движений или съешь леденец.
7. Не сиди долго в одной позе
Если долго сидеть без движений в кресле, можно заметить, как тело затекает и появляется дискомфорт. Кроме того, кровь отходит от головы, скапливаясь в конечностях. Те, у кого пониженное давление, быстро ощутят упадок сил и ускоренное сердцебиение.
Старайся каждые 60 минут делать небольшую гимнастику, можно сидя в кресле. Накануне перелета подбери в интернете подходящие для тебя упражнения. Некоторые авиаперевозчики раздают брошюры с упражнениями для подобных случаев.
8. Возьми в салон легкую и полезную пищу
Пониженная влажность и давление могут ухудшить ощущение вкуса. Именно поэтому в обедах авиакомпаний много специй, сахара, соли. Такое решение не всегда идет на пользу здоровью и самочувствию.
Возьми с собой легкий перекус: свежие фрукты, йогурт, орешки.
9. Заранее спланируй план перелета
Раздели время в пути на несколько этапов, и увидишь, что длительный перелет не покажется тяжелым бременем. В первой половине пути посмотри интересный фильм, сериал или передачу. Во второй – сделай дело, которое давно откладывал, например, напиши письмо старому другу, прочитай захватывающую книгу. Включи в план время для взлета, посадки, сна и приема пищи. Перелет пройдет незаметно. Когда самолет приземлится, ты выйдешь из него свежим и отдохнувшим.
10. Бери на борт свои наушники
Различные аксессуары, которые выдают на борту, хоть и тщательно упакованы, но вопрос гигиены остается под сомнением. Безусловно, после предыдущих пассажиров их очищают и заново упаковывают, но не все бактерии и микробы можно убрать, сделав обычную чистку.
11. Убери старые метки на багаже и не переусердствуй с замками
Чтобы осмотреть вещи, даже сложные замки вскрываются. Лучше не трать время на многоуровневые защиты багажа, возьми ценные вещи в салон.
Старые метки могут сбить с толку сотрудников аэропорта. В лучшем случае возникнет заминка, а в худшем – багаж полетит на другом самолете в отдельное путешествие.
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