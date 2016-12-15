Что подарить девушке на Новый год? Рейтинг подарков 2017

Уже вовсю в воздухе витает запах мандаринок, а скоро запахнет хвоей от новогодних елок, замигают гирлянды и забегают мужчины в поисках подарков для своих возлюбленных.





Согласись, ведь не всегда бывает просто понять, какой подарок на Новый год хотят девушки. Конечно, можно спросить об этом прямо и не промахнуться. Однако тогда презент не будет окутан тайной и интригой. Если ты хочешь знать, что подарить девушке на новый год 2017, тогда, читая эту статью, ты на правильном пути. Мы провели опрос среди представительниц прекрасного пола и составили рейтинг новогодних подарков 2017. Хотим заметить, идеи подарка могут показаться тебе довольно неожиданными.





Романтическое путешествие или уикенд





Первое место в рейтинге (с большим отрывом) «Что подарить девушке на Новый год?» досталось романтическому путешествию. Устали дамы от мирских проблем и суеты, желая сменить обстановку и отдохнуть с любимым человеком.





Окунуться с головой в праздничную атмосферу можно, посетив в Финляндии город Рованиеми. Там каждый уголок просто «дышит» Новым годом. Покатайся с любимой на санях, запряженных северными оленями, посети музей «Арктикум», в котором можно узнать много чего интересного о жизни местного населения.





Если хочется красоты Мальдив, тишины, уединения и все это по адекватной стоимости – посетите с возлюбленной Лакшадвипские острова, ГОА или Шри-Ланку. Если Мальдивы даже по скромным подсчетам обойдутся от 2500 долларов за шесть дней, то Лакшадвипские острова, ГОА или Шри-Ланка – около 1500 долларов за двоих. Поехать погреться на солнышке в зимнее время можно и в Египет (около 500 долларов). Несмотря на то, что это более бюджетный вариант, такая поездка не вымотает вас длительными перелетами, но зарядит позитивной и теплой энергией до весны.





Не покидая своей страны также можно приятно удивить любимую, организовав викенд (или более длительную поездку) в загородном комплексе отдыха.Если любимая предпочитает зимний и активный отдых – отправься с ней к горным склонам близлежащих горнолыжных курортов. Вечерами можно согреваться вкусным глинтвейном или нежиться в чанах с полезными травами.

Совет: Заранее выясни у девушки, какой вид отдыха ей по душе не только в плане климата, но и в плане активности. Бронируй отель как можно раньше, ведь на Новый год лучшие места – нарасхват.









Ювелирное изделие





Второе место (также со значительным отрывом) досталось ювелирному украшению. Это беспроигрышный вариант новогоднего подарка. При виде мерцания драгоценных каменей и блеска золота, сердца девушек тают, как мороженое. Классический вариант – это подвеска, сережки или колечко. Наличие драгоценных камней будет только плюсом.





Хорошо, если изделие будет олицетворять ее интересы или увлечения. Например, если она любит котов – подари подвеску в форме грациозной кошечки.





Совет: Если ты еще не видишь себя с ней у алтаря, лучше не дари колечко. Часто девушки воспринимают такой подарок, как признак скорой помолвки. Выясни, какие драгоценные камни ей нравятся больше всего. Преподнести такой презент лучше всего в красивой бархатной коробочке с нотками Нового года в дизайне.













Фотосессия





Почетное третье место занимает фотосессия. Большинство девушек любят фотографироваться. Но ни одно селфи или фото, снятое смартфоном, не сравнится с профессиональной фотосессией. Ей достаточно только рассказать желаемый формат, а дальше команда профессионалов возьмет все в свои руки. Роковая красотка, милая принцесса, восходящая звезда Голливуда – все станет реально на ярких снимках! А может быть, вы сделаете первую совместную фотосессию возле новогодней ёлки и со всеми положенными этому празднику атрибутами.





Совет: Если ты уже знаешь, что она хочет фотосессию в определенном стиле – это уже хорошо. Но если такой новогодний подарок будет неожиданным, выбирай фотографа, который предлагает в комплексе (с костюмами, макияжем, антуражем) много вариантов фотосъемки.





Сертификат в салон красоты или косметический магазин





В последнее время пользуются популярностью подарочные сертификаты, дающие возможность купить (заказать) что-либо самостоятельно. Как правило, такие сертификаты бывают на разные суммы. Все зависит от твоего бюджета.

В косметическом магазине она сама может приобрести свой любимый парфюм или что-то из косметики, лишив тебя растерянного вида перед витринами с женской косметикой. Сертификат в салон красоты позволит ей воспользоваться процедурой, которая больше всего по душе. Хорошо, если это будет СПА-салон, где можно порелаксировать и зарядиться энергией, вдыхая ароматы эфирных масел.





Совет: Если с косметическим магазином все «прозрачно», то с сертификатом в салон красоты нужно учитывать некоторые нюансы. Не привязывайся к определенной процедуре. Например, возлюбленной может быть не по душе сертификат на акупунктуру (иглотерапию). Лучше всего, если у нее будет возможность самостоятельного выбора в салоне красоты.









Аксессуар для ее хобби





Сейчас сложно найти девушку, которая ни разу в жизни не была бы увлечена hand made. Если твоя девушка занимается созданием украшений (цветочные обручи, серьги, браслеты, брелки), то хорошим подарком станет посещение мастер-класса в данном направлении. А если она фотограф-любитель, то возможно уже давно мечтает о штативе для фотоаппарата. Кроме того, для девушки это знак, что ты поддерживаешь и понимаешь ее интересы.





Совет: Если есть сложности с выбором, посети форумы на тему ее хобби, а если яснее не стало, посоветуйся с форумчанами. Тебе наверняка охотно помогут.





Девайс (смартфон, планшет, электронная книга и т. д.)

Прогресс электронных технологий отражается даже на презентах. В качестве подарка на Новый год девушки хотят видеть современный девайс: мобильный телефон, планшет, электронную книгу, фотоаппарат, аксессуар для устройства. Конечно, романтики особой нет, зато радость и польза будет не на один день. Кроме того, гаджетом девушка будет пользоваться, скорее всего, ежедневно, поэтому он ненавязчиво будет напоминать о тебе.

Совет: Электронная техника для кухни (блендеры, миксеры, электротерки и т. д.) – не самый лучший вариант новогоднего подарка. Не стоить дарить и электронные весы, которые могут быть восприняты, как намек на лишний вес.









Духи





Духи для девушки – не просто дополнение к образу, а часть гардероба. Цветочные ароматы Flora от Gucci, Daisy от Marc Jacobs, Yellow Diamond Versace символизируют нежность и обаяние, духи с древесными нотками, например Hugo Boss, Calvin Klein Beauty, Versace Versense, олицетворяют ее самодостаточность, а свежие ароматы L'Eau par Kenzo Kenzo, Dolce & Gabbana Light Blue, Acqua di Gioia Giorgio Armani – энергичность.





Совет: Чтобы не промахнуться с запахом, нужно знать, какие ароматы она предпочитает. Большой плюс, если ты знаешь марку ее любимых духов, которые ей не надоедают.





Какой бы ты не выбрал подарок, не забывай, что девушкам нужно внимание. Расскажи, какая она у тебя замечательная, как ты ее ценишь. Ну и конечно, представительницы прекрасного пола надеются, что новогодняя сказка не ограничится одной ночью.

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