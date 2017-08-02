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9 самых вкусных яичниц со всего мира, которые станут отличным завтраком

Яичница и омлет – вкусные и сытные блюда. А еще они быстро готовятся, что очень подходит для завтрака. Кроме того, куриные яйца содержат витамины А, В, Е, цинк, кальций, железо
9 самых вкусных яичниц со всего мира, которые станут отличным завтраком
Яичница не зря популярна во многих странах. Она вкусная, сытная и быстро готовится, что очень подходит для завтрака. Кроме того, куриные яйца содержат витамины А, В, Е, цинк, кальций, железо. Поэтому они полезны для здоровья.

Мужской журнал MEN's LIFE сделал подборку 9 вариантов яичниц, которые популярны в разных странах мира. 

Итальянская фриттата

Под фриттатой подразумевается итальянский хорошо прожаренный омлет с добавлением колбас либо мяса, свежих овощей и сыра. Сначала блюдо готовят на плите, а завершают процесс приготовления в духовке. В Неаполе в такой омлет добавляют макароны, а классическая фриттата включает в себя пармезан и свежий лук-порей. В качестве ингредиентов не используют продукты, которые во время готовки пускают много соков. Если планируется использовать помидоры, их сперва разрезают, очищают от зернышек и устраняют жидкость. Далее овощи до получаса лежат в помещении с низким уровнем влаги и лишь после всех манипуляций их добавляют в омлет.

Куриные яйца необходимо хорошо взбить и вылить на дно сковородки, которую необходимо предварительно смазать маслом. После яиц добавляется начинка. Жарят омлет на небольшом огне. Когда нижняя часть схватится корочкой, фриттату можно накрыть крышкой и довести до полной готовности на плите либо же в духовке. 

По традициям итальянцы готовят ее на утренний завтрак, обед, но не на ужин. Однако за пределами страны блюдо можно есть в любое время суток. Несмотря на вариации, базовые составляющие блюда одни и те же: яйца и соус с перечисленными выше ингредиентами.

Яйца орсини по-французски

Блюдо называют завтраком аристократа. Процесс приготовления трудоемкий – от белков нужно отделить желтки, оставив их в скорлупе. Белки хорошо взбить и испечь в духовке. После этого добавляются желтки вместе со сливочным маслом. Подают орсини со свежими овощами и сыром.

Яйца кокот по-французски

Блюдо запекается в небольших порционных формах. Основу составляют яйца, свежие овощи, грибы, ветчина либо сосиски. Сперва в формы укладывается начинка, которая покрывается яйцами. Запекают кокот в духовке либо же готовят на водяной бане.

Яйца пашот по-французски

Яйца пашот – популярное французское блюдо из обычных куриных яиц без скорлупы, которые были приготовлены в воде, не доходящей до кипения. В результате приготовления получается нежный желток в форме крема, окутанный белком. Для блюда нужно подбирать только самые свежие яйца и следить за температурой воды. 

Яйца пашот также входят в состав других блюд. Их добавляют в сэндвичи, супы, бульоны. Чаще всего блюдо подают с тостами, тертым сыром, обжаренными помидорами и сосисками.

Испанская тортилья 

Блюдо считается одним из самых популярных в Испании. Оно представляет собой омлет на оливковом масле с добавлением картофеля и репчатого лука. Иногда омлет дополняют свежие овощи.

Чаще всего тортилья подается на завтрак, иногда – как один из компонентов бутерброда. В Испании блюдо можно приобрести в готовом виде в супермаркетах.

Израильская яичница шакшука

Яйца жарятся в соусе на основе свежих томатов, лука, специй и острого перца. Это не просто яичница, а популярное национальное блюдо Израиля. Своим появлением оно обязано жителям Северной Африки. Однако популярна шакшука стала именно в Израиле. 

Омлет по-норвежски

Основное отличие от обычного омлета заключается в добавлении в блюдо соленой рыбы и лука. В Норвегии блюдо настолько популярно, что большинство завтраков местных жителей состоят из омлета по-норвежски.

Тамагояки из Японии

Тамагояки – это омлет со сладковатым или пряным вкусом. Блюдо популярно в японской кухне. Для его приготовления взбивают яйца, в которые вводят бульон с солью, сахаром, соевым соусом. Омлет в процессе жарки несколько раз переворачивается. Как правило, готовое блюдо входит в роллы с разными вариантами начинок.

Яичница по-мексикански Huevos rancheros

Это популярное мексиканское блюдо состоит из яиц, соуса чили, красного перца, а также фасоли. Иногда в яичницу добавляют помидоры. Основу составляет обычная яичница глазунья, которая подается на теплой лепешке из кукурузы. Сверху яйца приправляют соусом чили с фасолью. 

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Теги: яичница, омлет, завтрак, рецепт, яйца пашот, шакшука, яйца кокот, фриттата, яйца орсини, тортилья, тамагояки 02/08/2017 Menslife.com

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