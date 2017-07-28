В каких продуктах содержится витамин Е и для чего он нужен организму?

Что представляет собой витамин Е?

Роль токоферола в организме человека

Суточная потребность витамина Е

В сегодняшней статье мы расскажем полезную информацию о витамине Е, которая поможет задействовать его на благо для своего организма.В медицине вещество называют токоферолом. Компонент образуется на основе двух основных природных соединений – токотриенола и токоферола. Он растворяется в жирах и нейтрализует свободные радикалы (неполноценные молекулы, которые стремятся забрать у организма недостающий элемент, повреждая его клетки), поэтому этот витамин имеет мощное антиоксидантное свойство.Благодаря способности растворяться в жирах, токоферол может накапливаться во многих тканях и органах организма. Так чаще всего происходит, если он регулярно поступает в организм. Но даже при этом он не оказывает неблагоприятного воздействия.Токоферол обладает уникальной способностью. Такой эффект достигается благодаря активированию дыхания тканей. В результате клетки получают кислород и избавляются от нежелательных веществ.Кроме того, витамин Е снижает способность крови свертываться,Кровь не застаивается и свободно циркулирует по организму.- Снижает риск возникновения инфекционно-воспалительных заболеваний.- Улучшает состояние мышечных тканей.- Заживляет порезы, неглубокие раны и ожоги.- Благоприятно воздействует на кожу, ногти и волосы, предупреждая некоторые дерматологические заболевания.- Поддерживает правильное функционирование репродуктивной системы.- Улучшает качество сперматозоидов.- Усиливает либидо.- Снижает давление.- Укрепляет сосуды.- Способствует выработке коллагена.- Помогает в борьбе с псориазом.- Используется в комплексной терапии при лечении болезней сердца и сосудов.- Уменьшает последствия химиотерапии.Мужчинам и женщинам необходимоДля примера, детям от года до восьми лет нужно 11 мг, а женщинам в период лактации – 19 мг.Потребность в витамине Е увеличивается в следующих случаях:- Регулярная физическая активность.- Напряженный режим работы.- Преклонный возраст.- Снижение потенции.- Восстановление после перенесенных инфекций и воспалений.- Период регенерации кожных покровов.

Продукты, богатые витамином Е

Дефицит витамина Е

Избыток витамина Е

Указано количество мг/100 г продукта:- Масло зародышей пшеницы – 300.- Подсолнечное масло – 70.- Миндаль – 27.- Кукурузное масло – 23.- Льняное масло – 23.- Фундук – 20.- Арахис – 10,1.- Кукуруза – 10.- Свежий горошек – 9.- Гречневая каша – 7.- Курага – 5,5.- Угорь – 5.- Картофель – 3,5.- Пшеница – 3,2.- Шпинат – 2,5.- Сливочное масло 80% – 2,4.- Кальмары – 2,2.- Калина – 2.- Лосось – 1,8.- Судак – 1,8.- Ячневая каша – 1,7.- Овсяная каша – 1,7.Как видим, получить необходимую суточную дозу витамина Е совсем несложно, нужно все лишь включать в свой рацион приведенные выше продукты.При недостатке токоферола наблюдается частичное разрушение эритроцитов, а также снижение антиоксидантных способностей клеток.- Мышечная слабость или дистрофия.- Проблемы с функционированием репродуктивной системы, в частности – нарушение сперматогенеза.- Ухудшение состояния кожи, волос и ногтей.- Нарушение пищеварения.Токоферол не окажет токсического действия, даже если в 10 раз превысить суточную потребность. Однако при длительном приеме витамина в очень больших дозах, могут возникнуть следующие симптомы:- Судороги в мышцах.- Расстройство желудка.- Головокружение.- Тошнота.- Ухудшение зрения.Для устранения передозировки необходимо прекратить применение токоферола.Можно без преувеличения сказать, что витамин Е – одно из самых действенных средств для поддержания молодости, красоты и хорошего здоровья. Кроме того, токоферол безопасный даже при превышении дозы.