В каких продуктах содержится витамин Е и для чего он нужен организму?

Витамин Е в народе называют витамином красоты. Благодаря своим свойствам он положительно воздействует на организм и продлевает молодость. Ощутить на себе его действие можно, употребляя продукты питания, богатые этим компонентом, а также лекарственные средства.
В сегодняшней статье мы расскажем полезную информацию о витамине Е, которая поможет задействовать его на благо для своего организма.
Что представляет собой витамин Е?
В медицине вещество называют токоферолом. Компонент образуется на основе двух основных природных соединений – токотриенола и токоферола. Он растворяется в жирах и нейтрализует свободные радикалы (неполноценные молекулы, которые стремятся забрать у организма недостающий элемент, повреждая его клетки), поэтому этот витамин имеет мощное антиоксидантное свойство.
Благодаря способности растворяться в жирах, токоферол может накапливаться во многих тканях и органах организма. Так чаще всего происходит, если он регулярно поступает в организм. Но даже при этом он не оказывает неблагоприятного воздействия.
Роль токоферола в организме человека
Токоферол обладает уникальной способностью замедлять старение
. Такой эффект достигается благодаря активированию дыхания тканей. В результате клетки получают кислород и избавляются от нежелательных веществ.
Кроме того, витамин Е снижает способность крови свертываться, предупреждая образование тромбов и закупорки сосудов.
Кровь не застаивается и свободно циркулирует по организму.
Также экспертами были выявлены следующие свойства токоферола:
- Снижает риск возникновения инфекционно-воспалительных заболеваний.
- Улучшает состояние мышечных тканей.
- Заживляет порезы, неглубокие раны и ожоги.
- Благоприятно воздействует на кожу, ногти и волосы, предупреждая некоторые дерматологические заболевания.
- Поддерживает правильное функционирование репродуктивной системы.
- Улучшает качество сперматозоидов.
- Усиливает либидо.
- Снижает давление.
- Укрепляет сосуды.
- Способствует выработке коллагена.
- Помогает в борьбе с псориазом.
- Используется в комплексной терапии при лечении болезней сердца и сосудов.
- Уменьшает последствия химиотерапии.
Суточная потребность витамина Е
Мужчинам и женщинам необходимо 15 мг токоферола в сутки.
Для примера, детям от года до восьми лет нужно 11 мг, а женщинам в период лактации – 19 мг.
Когда увеличивается потребность в витамине Е?
Потребность в витамине Е увеличивается в следующих случаях:
- Регулярная физическая активность.
- Напряженный режим работы.
- Преклонный возраст.
- Снижение потенции.
- Восстановление после перенесенных инфекций и воспалений.
- Период регенерации кожных покровов.
Продукты, богатые витамином Е
Указано количество мг/100 г продукта:
- Масло зародышей пшеницы – 300.
- Подсолнечное масло – 70.
- Миндаль – 27.
- Кукурузное масло – 23.
- Льняное масло – 23.
- Фундук – 20.
- Арахис – 10,1.
- Кукуруза – 10.
- Свежий горошек – 9.
- Гречневая каша – 7.
- Курага – 5,5.
- Угорь – 5.
- Картофель – 3,5.
- Пшеница – 3,2.
- Шпинат – 2,5.
- Сливочное масло 80% – 2,4.
- Кальмары – 2,2.
- Калина – 2.
- Лосось – 1,8.
- Судак – 1,8.
- Ячневая каша – 1,7.
- Овсяная каша – 1,7.
Как видим, получить необходимую суточную дозу витамина Е совсем несложно, нужно все лишь включать в свой рацион приведенные выше продукты.
Дефицит витамина Е
При недостатке токоферола наблюдается частичное разрушение эритроцитов, а также снижение антиоксидантных способностей клеток.
Как проявляется дефицит токоферола:
- Мышечная слабость или дистрофия.
- Проблемы с функционированием репродуктивной системы, в частности – нарушение сперматогенеза.
- Ухудшение состояния кожи, волос и ногтей.
- Нарушение пищеварения.
Избыток витамина Е
Токоферол не окажет токсического действия, даже если в 10 раз превысить суточную потребность. Однако при длительном приеме витамина в очень больших дозах, могут возникнуть следующие симптомы:
- Судороги в мышцах.
- Расстройство желудка.
- Головокружение.
- Тошнота.
- Ухудшение зрения.
Для устранения передозировки необходимо прекратить применение токоферола.
Можно без преувеличения сказать, что витамин Е – одно из самых действенных средств для поддержания молодости, красоты и хорошего здоровья. Кроме того, токоферол безопасный даже при превышении дозы.
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