Правила питания

В каких продуктах содержится витамин Е и для чего он нужен организму?

Можно без преувеличения сказать, что витамин Е – одно из самых действенных средств для поддержания молодости, красоты и хорошего здоровья
В каких продуктах содержится витамин Е и для чего он нужен организму?
Витамин Е в народе называют витамином красоты. Благодаря своим свойствам он положительно воздействует на организм и продлевает молодость. Ощутить на себе его действие можно, употребляя продукты питания, богатые этим компонентом, а также лекарственные средства.

В сегодняшней статье мы расскажем полезную информацию о витамине Е, которая поможет задействовать его на благо для своего организма.

Что представляет собой витамин Е?

В медицине вещество называют токоферолом. Компонент образуется на основе двух основных природных соединений – токотриенола и токоферола. Он растворяется в жирах и нейтрализует свободные радикалы (неполноценные молекулы, которые стремятся забрать у организма недостающий элемент, повреждая его клетки), поэтому этот витамин имеет мощное антиоксидантное свойство.

Благодаря способности растворяться в жирах, токоферол может накапливаться во многих тканях и органах организма. Так чаще всего происходит, если он регулярно поступает в организм. Но даже при этом он не оказывает неблагоприятного воздействия. 

Роль токоферола в организме человека

Токоферол обладает уникальной способностью замедлять старение. Такой эффект достигается благодаря активированию дыхания тканей. В результате клетки получают кислород и избавляются от нежелательных веществ.
Кроме того, витамин Е снижает способность крови свертываться, предупреждая образование тромбов и закупорки сосудов. Кровь не застаивается и свободно циркулирует по организму.

Также экспертами были выявлены следующие свойства токоферола:

- Снижает риск возникновения инфекционно-воспалительных заболеваний.

- Улучшает состояние мышечных тканей.

- Заживляет порезы, неглубокие раны и ожоги.

- Благоприятно воздействует на кожу, ногти и волосы, предупреждая некоторые дерматологические заболевания.

- Поддерживает правильное функционирование репродуктивной системы.

- Улучшает качество сперматозоидов.

- Усиливает либидо.

- Снижает давление.

- Укрепляет сосуды.

- Способствует выработке коллагена. 

- Помогает в борьбе с псориазом.

- Используется в комплексной терапии при лечении болезней сердца и сосудов.

- Уменьшает последствия химиотерапии.

Суточная потребность витамина Е

Мужчинам и женщинам необходимо 15 мг токоферола в сутки. Для примера, детям от года до восьми лет нужно 11 мг, а женщинам в период лактации – 19 мг. 

Когда увеличивается потребность в витамине Е?

Потребность в витамине Е увеличивается в следующих случаях:

- Регулярная физическая активность.

- Напряженный режим работы.

- Преклонный возраст.

- Снижение потенции.

- Восстановление после перенесенных инфекций и воспалений.

- Период регенерации кожных покровов.


Продукты, богатые витамином Е

Указано количество мг/100 г продукта:

- Масло зародышей пшеницы – 300.

- Подсолнечное масло – 70.

- Миндаль – 27.

- Кукурузное масло – 23.

- Льняное масло – 23.

- Фундук – 20.

- Арахис – 10,1.

- Кукуруза – 10.

- Свежий горошек – 9. 

- Гречневая каша – 7.

- Курага – 5,5.

- Угорь – 5.

- Картофель – 3,5.

- Пшеница – 3,2.

- Шпинат – 2,5.

- Сливочное масло 80% – 2,4.

- Кальмары – 2,2.

- Калина – 2. 

- Лосось – 1,8.

- Судак – 1,8.

- Ячневая каша – 1,7.

- Овсяная каша – 1,7.

Как видим, получить необходимую суточную дозу витамина Е совсем несложно, нужно все лишь включать в свой рацион приведенные выше продукты.

Дефицит витамина Е

При недостатке токоферола наблюдается частичное разрушение эритроцитов, а также снижение антиоксидантных способностей клеток.

Как проявляется дефицит токоферола:

- Мышечная слабость или дистрофия.

- Проблемы с функционированием репродуктивной системы, в частности – нарушение сперматогенеза. 

- Ухудшение состояния кожи, волос и ногтей.

- Нарушение пищеварения.

Избыток витамина Е

Токоферол не окажет токсического действия, даже если в 10 раз превысить суточную потребность. Однако при длительном приеме витамина в очень больших дозах, могут возникнуть следующие симптомы:

- Судороги в мышцах.

- Расстройство желудка.

- Головокружение.

- Тошнота.

- Ухудшение зрения.

Для устранения передозировки необходимо прекратить применение токоферола. 

Можно без преувеличения сказать, что витамин Е – одно из самых действенных средств для поддержания молодости, красоты и хорошего здоровья. Кроме того, токоферол безопасный даже при превышении дозы. 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В каких продуктах содержится витамин D и для чего он нужен организму?
В каких продуктах содержится витамин D и для чего он нужен организму?

В сегодняшней статье мы доступно расскажем, в каких продуктах содержится витамин D, что он собой представляет и для чего он нужен организму

Чрезмерное употребление витаминов на четверть сокращает жизнь
Чрезмерное употребление витаминов на четверть сокращает жизнь

Превышение суточной нормы витаминов С и Е способно значительно сократить человеку продолжительность жизни

В каких продуктах содержится цинк и почему он нужен организму?
В каких продуктах содержится цинк и почему он нужен организму?

Мужчинам особенно полезно знать о свойствах цинка, в каких продуктах его искать и какая его дневная норма для мужского организма. Так как эта важная информация поможет не только улучшить состояние здоровья, но и повысить, и укрепить потенцию

Теги: витамин E, витамин Е, токоферол, витамины, здоровье, полезные продукты 28/07/2017 Menslife.com

НОВОЕ В ЖУРНАЛЕ

В каких продуктах содержится витамин Е и для чего он нужен организму? В каких продуктах содержится витамин Е и для чего он нужен организму? Правила питания
Сахар наносит огромный вред психическому здоровью Сахар наносит огромный вред психическому здоровью Новости
Специалисты утверждают, что рак создали люди Специалисты утверждают, что рак создали люди Новости
Стало известно, что мужчины сильнее худеют вовремя секса, чем женщины Стало известно, что мужчины сильнее худеют вовремя секса, чем женщины Новости
Эксперты рассказали, от чего человечество вымрет в скором будущем Эксперты рассказали, от чего человечество вымрет в скором будущем Новости
5 июня в лофте «Министерство» прошел мастер-класс в рамках большого road-show London Look! 5 июня в лофте «Министерство» прошел мастер-класс в рамках большого road-show London Look! Мужская мода
Как определить размер порции, или Для тех, кто не хочет считать калории Как определить размер порции, или Для тех, кто не хочет считать калории Правила питания
В каких продуктах содержится витамин Е и для чего он нужен организму? Правила питания
В каких продуктах содержится витамин Е и для чего он нужен организму?
Сахар наносит огромный вред психическому здоровью Новости
Сахар наносит огромный вред психическому здоровью
Специалисты утверждают, что рак создали люди Новости
Специалисты утверждают, что рак создали люди
Стало известно, что мужчины сильнее худеют вовремя секса, чем женщины Новости
Стало известно, что мужчины сильнее худеют вовремя секса, чем женщины
Эксперты рассказали, от чего человечество вымрет в скором будущем Новости
Эксперты рассказали, от чего человечество вымрет в скором будущем
5 июня в лофте «Министерство» прошел мастер-класс в рамках большого road-show London Look! Мужская мода
5 июня в лофте «Министерство» прошел мастер-класс в рамках большого road-show London Look!
Как определить размер порции, или Для тех, кто не хочет считать калории Правила питания
Как определить размер порции, или Для тех, кто не хочет считать калории

РУБРИКИ

СЕРВИСЫ

ИНФО

© 2005-2017 MEN's LIFE — ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ ДЛЯ МУЖЧИН


Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством об авторском праве и смежных правах. При полном или частичном использовании материалов прямая активная гипперссылка на Мужской журнал MEN's LIFE обязательна. 

MEN's LIFE - интернет-журнал для мужчин, который заслуженно входит в ТОП лучших мужских журналов и порталов. Ежедневно самое важное на самые волнующие мужскую аудиторию темы - здоровый образ жизни, секс и отношения, правила питания и диеты, фитнес и тренировки, мужская мода и мужской стиль, карьера и деньги, мужской досуг и многое другое в нашем мужском журнале. 

Администрация сайта не несет ответсвенности за здоровый образ жизни и за содержание рекламных объявлений.