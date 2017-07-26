Как определить размер порции, или Для тех, кто не хочет считать калории

1. Белок – ладонь

Существует простейший способ без особых усилий рассчитать необходимый размер порции пищи. Что для этого нужно:- Чистые руки- Умение считать до двухИтак...Тебе нужно определить необходимую порцию– к продуктам, содержащим белок, отнесем:Разовый прием белковой пищи для мужчин определяется следующим образом: две ладони (не считая пальцев) – то количество белка, которое нужно съедать за один раз.

2. Овощи – кулак

должны быть не крахмалистыми. Все хрустящие, сочные и зеленые листовые овощи относятся к группе некрахмалистых:Чтобы определить количество овощей, которое тебе необходимо, мерилом нужно использовать свой кулак. Размер такой порции овощей – это разовый прием для мужчины.

3. Углеводы – горсть

Теперь нам нужно определить правильное количество порции. Углеводы в большом количестве содержатся таких продуктах:Мерилом для таких продуктов станут две горсти или сложенные лодочкой ладони – это разовый прием для мужчины.

4. Жиры – большой палец

К продуктам, содержащим, относятся:С помощью двух больших пальцев рук определяется разовая порция жиров.

Вышеописанные порции рассчитаны для уровня калорийности –Для уровня: добавляем одну ладонь углеводов или один палец жира.Для уровняубираем одну ладонь углеводов или один палец жира.А теперь рекомендации в соответствии с

Тип первый - Эктоморфы

Примерное количество питательных веществ для этого типа телосложения должно быть таким: 55% углеводов, 25% белка и 20% жира, илидве ладони белковых продуктов; два кулака овощей; три горсти продуктов, содержащих углеводы, один большой палец жиров.

Тип V - Мезоморфы

Все так же, всего таких приемов пищи в день – 4.Примерное количество питательных веществ для этого типа телосложения должно быть таким: 40% углеводов, 30% белка и 30% жира, илидве ладони белковых продуктов, два кулака овощей, две горсти углеводных продуктов, два больших пальца жиров.

Тип О - Эндоморфы

Все так же, всего таких приемов пищи в день – 4.Примерное количество питательных веществ для этого типа телосложения должно быть таким: 25% углеводов, 35% белка и 40% жира, илидве ладони белковых продуктов, два кулака овощей, одна горсть углеводных продуктов, три больших пальца жиров.

Все так же, всего таких приемов пищи в день – 4.