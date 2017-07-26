Как определить размер порции, или Для тех, кто не хочет считать калории

В нашем современном мире те, кто стремятся сбросить лишний вес или желают просто правильно питаться, должны считать калории, которые потребляются с пищей. Однако не все имеют такую возможность по причине занятости или просто лени.
Существует простейший способ без особых усилий рассчитать необходимый размер порции пищи. Что для этого нужно:
- Чистые руки
- Умение считать до двух
Итак...
1. Белок – ладонь
Тебе нужно определить необходимую порцию белка
– к продуктам, содержащим белок, отнесем: нежирное мясо (курица, говядина), рыбу, яйца, молочные продукты и бобовые.
Разовый прием белковой пищи для мужчин определяется следующим образом: две ладони (не считая пальцев) – то количество белка, которое нужно съедать за один раз.
Всего таких порций белка в день – 2.
2. Овощи – кулак
Овощи
должны быть не крахмалистыми. Все хрустящие, сочные и зеленые листовые овощи относятся к группе некрахмалистых: огурцы, брокколи, болгарский перец, кабачки, цветная капуста, белокочанная капуста, помидоры, шпинат, морковь, салат, сельдерей, лук-порей, петрушка.
Чтобы определить количество овощей, которое тебе необходимо, мерилом нужно использовать свой кулак. Размер такой порции овощей – это разовый прием для мужчины.
Всего таких порций овощей в день – 4.
3. Углеводы – горсть
Теперь нам нужно определить правильное количество порции углеводных продуктов
. Углеводы в большом количестве содержатся таких продуктах: овсянка, рис, пшеничная крупа, картофель, кукуруза, тыква, свекла, а также в источниках глюкозы: сладкие фрукты и ягоды, сухофрукты.
Мерилом для таких продуктов станут две горсти или сложенные лодочкой ладони – это разовый прием для мужчины.
Всего таких порций углеводов в день – 4.
4. Жиры – большой палец
К продуктам, содержащим жиры
, относятся: растительные масла, твердые масла, орехи и семена.
С помощью двух больших пальцев рук определяется разовая порция жиров.
Всего таких порций жиров в день – 4.
Вышеописанные порции рассчитаны для уровня калорийности – "Поддержка"
Для уровня "Набор веса"
: добавляем одну ладонь углеводов или один палец жира.
Для уровня "Сброс веса":
убираем одну ладонь углеводов или один палец жира.
А теперь рекомендации в соответствии с типом строения фигуры.
Тип первый - Эктоморфы
Примерное количество питательных веществ для этого типа телосложения должно быть таким: 55% углеводов, 25% белка и 20% жира, или
Каждый прием пищи:
две ладони белковых продуктов; два кулака овощей; три горсти продуктов, содержащих углеводы, один большой палец жиров.
Все так же, всего таких приемов пищи в день – 4.
Тип V - Мезоморфы
Примерное количество питательных веществ для этого типа телосложения должно быть таким: 40% углеводов, 30% белка и 30% жира, или
Каждый прием пищи:
две ладони белковых продуктов, два кулака овощей, две горсти углеводных продуктов, два больших пальца жиров.
Все так же, всего таких приемов пищи в день – 4.
Тип О - Эндоморфы
Примерное количество питательных веществ для этого типа телосложения должно быть таким: 25% углеводов, 35% белка и 40% жира, или
Каждый прием пищи:
две ладони белковых продуктов, два кулака овощей, одна горсть углеводных продуктов, три больших пальца жиров.
Все так же, всего таких приемов пищи в день – 4.
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