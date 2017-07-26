Правила питания

Как определить размер порции, или Для тех, кто не хочет считать калории

﻿Существует простейший способ без особых усилий рассчитать необходимый размер порции пищи. И мы расскажем, как это сделать
Как определить размер порции, или Для тех, кто не хочет считать калории
В нашем современном мире те, кто стремятся сбросить лишний вес или желают просто правильно питаться, должны считать калории, которые потребляются с пищей. Однако не все имеют такую возможность по причине занятости или просто лени.

Существует простейший способ без особых усилий рассчитать необходимый размер порции пищи. Что для этого нужно:

- Чистые руки

- Умение считать до двух

Итак...

1. Белок – ладонь

Тебе нужно определить необходимую порцию белка – к продуктам, содержащим белок, отнесем: нежирное мясо (курица, говядина), рыбу, яйца, молочные продукты и бобовые.

Разовый прием белковой пищи для мужчин определяется следующим образом: две ладони (не считая пальцев) – то количество белка, которое нужно съедать за один раз.


Всего таких порций белка в день – 2.

2. Овощи – кулак

Овощи должны быть не крахмалистыми. Все хрустящие, сочные и зеленые листовые овощи относятся к группе некрахмалистых: огурцы, брокколи, болгарский перец, кабачки, цветная капуста, белокочанная капуста, помидоры, шпинат, морковь, салат, сельдерей, лук-порей, петрушка.

Чтобы определить количество овощей, которое тебе необходимо, мерилом нужно использовать свой кулак. Размер такой порции овощей – это разовый прием для мужчины.


Всего таких порций овощей в день – 4.

3. Углеводы – горсть

Теперь нам нужно определить правильное количество порции углеводных продуктов. Углеводы в большом количестве содержатся таких продуктах: овсянка, рис, пшеничная крупа, картофель, кукуруза, тыква, свекла, а также в источниках глюкозы: сладкие фрукты и ягоды, сухофрукты.

Мерилом для таких продуктов станут две горсти или сложенные лодочкой ладони – это разовый прием для мужчины.


Всего таких порций углеводов в день – 4.

4. Жиры – большой палец

К продуктам, содержащим жиры, относятся: растительные масла, твердые масла, орехи и семена.

С помощью двух больших пальцев рук определяется разовая порция жиров.


Всего таких порций жиров в день – 4.

Вышеописанные порции рассчитаны для уровня калорийности – "Поддержка"

Для уровня "Набор веса": добавляем одну ладонь углеводов или один палец жира.

Для уровня "Сброс веса": убираем одну ладонь углеводов или один палец жира.

А теперь рекомендации в соответствии с типом строения фигуры.

Тип первый - Эктоморфы

Примерное количество питательных веществ для этого типа телосложения должно быть таким: 55% углеводов, 25% белка и 20% жира, или

Каждый прием пищи: две ладони белковых продуктов; два кулака овощей; три горсти продуктов, содержащих углеводы, один большой палец жиров.


Все так же, всего таких приемов пищи в день – 4.

Тип V - Мезоморфы

Примерное количество питательных веществ для этого типа телосложения должно быть таким: 40% углеводов, 30% белка и 30% жира, или

Каждый прием пищи: две ладони белковых продуктов, два кулака овощей, две горсти углеводных продуктов, два больших пальца жиров.


Все так же, всего таких приемов пищи в день – 4.

Тип О - Эндоморфы

Примерное количество питательных веществ для этого типа телосложения должно быть таким: 25% углеводов, 35% белка и 40% жира, или

Каждый прием пищи: две ладони белковых продуктов, два кулака овощей, одна горсть углеводных продуктов, три больших пальца жиров.


Все так же, всего таких приемов пищи в день – 4.

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Теги: порция, калории, калорийность, продукты питания, правильное питание, диета 26/07/2017 Menslife.com

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