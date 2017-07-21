В каких продуктах содержатся витамины группы B?

Что представляют собой витамины группы В?

В1 (Тиамин)

В сегодняшней статье мы хотим рассказать о витаминах группы В. Ты узнаешь, что они собой представляют, зачем нужны организму, в каких продуктах содержатся, суточную дозу и другую полезную информацию.Витамины группы В относятся к веществам, растворимым в воде. Некоторые специалисты их называют командой, так как они взаимодействуют друг с другом, обеспечивая человеку хорошее самочувствие и состояние здоровья. Предлагаем ознакомиться с перечнем основных витаминов В.Бесцветный элемент кристаллической формы. Он уязвим к щелочной среде, но не теряет свои свойства при незначительном нагревании.Тиамин превращает поступающие в организм жиры, углеводы и белки в энергию. Он принимает участие в образовании новой крови, способствует нормальному функционированию головного мозга, помогает работать сердечно-сосудистой системе и ЖКТ. Также тиамин ограждает от негативного воздействия алкоголя и табака, а не так давно эксперты выявили, что он продлевает молодость.Мужчинам старше 18 лет необходимо 1,6 – 2,5 мг вещества. Для примера, женщинам нужно от 1,3 до 2,2 мг, а детям – 0,5 – 1,7 мг.

Источники тиамина:

В2 (Рибофлавин)

- говядина;- мясо птицы;- печень куриная, свиная, говяжья;- яичные желтки;- бобовые;- рисовая каша;- овсянка;- фисташки;- семечки подсолнуха.Нехватка тиамина проявляется в виде следующих симптомов: пониженное артериальное давление, бессонница, аритмия, потеря веса, тахикардия, подавленное эмоциональное состояние, тошнота.Рибофлавин вещество желтого цвета с оранжевым оттенком. По форме он напоминает игольчатый кристалл. Он слабо растворяется в воде, но исчезает, когда попадает в спирты, хлороформ или ацетон.Рибофлавин способствует усваиванию организмом белков, жиров и углеводов, ускоряет регенерацию кожных покровов. Вместе с ретинолом он улучшает зрение и снижает риск образования катаракты.Мужчинам необходимо получать 1,4 – 3 мг рибофлавина в сутки. Женщинам – 1,2 – 2,2 мг, детям – 1,0 – 1,8 мг.

Источники рибофлавина:

В3 (Никотиновая кислота)

- говядина;- баранина;- печень;- сердце;- кисломолочные и молочные продукты;- миндальные орехи;- бобовые;- грибы;- брокколи;- какао.Когда не хватает рибофлавина, человек ощущает головную боль, раздражительность, страдает от нарушения сна, чувствует потерю аппетита. Дефицит отражается и на коже в виде сухости и склонности к угревой сыпи.В3 выглядит как белый порошок и по структуре напоминает кристаллы. Он плохо растворяется в спиртах и воде.Витамин улучшает пищеварение и ускоряет процесс получения энергии из жиров, белков и углеводов. Благодаря его поступлению в организм, снижается риск развития рака. Также он способствует выработке тироксина, инсулина, кортизола.Мужчинам необходимо ежедневно получать от 16 до 28 мг никотиновой кислоты, женщинам – 14 – 20 мг, а детям от 10 до 19 мг.

Источники никотиновой кислоты:

В5 (пантотеновая кислота)

- мясо птицы;- рыба;- печень говядины;- сердце;- молоко;- сыр;- куриные яйца;- злаки;- миндальные орехи;- грибы;- петрушка;- зеленый горошек;- картофель.При нехватке никотиновой кислоты человек быстро утомляется, теряет аппетит, сталкивается с кожными заболеваниями, ухудшением пищеварения. Также наблюдается снижение иммунитета.Пантотеновая кислота хорошо растворяется в воде и теряет свои свойства под воздействием низких или высоких температур.Вещество наряду с другими витаминами В-группы улучшает обмен веществ. Оно продлевает молодость, способствует образованию антител, заживляет кожу, улучшает ее состояние. Также была отмечена немаловажная роль пантотеновой кислоты в противодействии таким болезням как артрит, угревые высыпания, аллергии.Взрослым мужчинам и женщинам необходимо ежедневно от 10 до 12 мг, детям до 13 лет – 3 – 7 мг.

Источники пантотеновой кислоты:

В6 (пиридоксин)

- мясо птицы;- печень свинины, курицы и говядины;- рыба;- кисломолочная продукция;- орехи;- бананы;- апельсины;- овсянка.При нехватке В5 появляются кожные заболевания (дерматиты, экзема, шелушение), нарушается работа ЦНС, наблюдается быстрая утомляемость, ухудшается состояние волос и ногтей.Вещество выглядит как не имеющий цвет кристалл. Оно растворяется в спиртах и воде.Пиридоксин улучшает метаболизм углеводов, жиров и белков. Он отвечает за корректную выработку гормонов, укрепляет нервную систему, нормализирует количество холестерина. Была отмечена его положительная роль в предупреждении болезней сердца, сосудов, головного мозга. Также В6 ускоряет рост волос.Мужчинам достаточно 2 мг ежедневно, женщинам – 1,8 мг, а детям старше года – от 0,9 мг до 1,6 мг.

Источники пиридоксина:

В7 (биотин)

- печень;- сердце;- рыба;- молочные продукты питания;- цитрусовые;- клубника;- помидоры;- орехи.Когда организм недополучает пиридоксин, человек страдает от бессонницы, потери аппетита, стоматита, тошноты. Также ухудшается иммунитет.Биотин хорошо растворяется в воде и разрушается от воздействия высокой температуры.Компонент способствует синтезу гормонов, нормализует микрофлору в желудке, регулирует количество сахара в крови, улучшает состояние волос, ногтей и кожи. Также В7 усиливает действие витамина С.Взрослым мужчинам и женщинам рекомендуется 30 мкг биотина в сутки, детям до 13 лет – от 8 до 20 мкг.

Источники биотина:

В12 (цианокобаламин)

- говядина;- куриное мясо;- печень;- морская рыба;- молоко;- кисломолочная продукция;- сыр;- кукуруза;- зеленый горошек;- помидоры;- картофель;- яблоки;- дыня;- морковь.При нехватке биотина ухудшается состояние кожи, волос и ногтей. Наблюдается сонливость, понижение давления, упадок сил.Цианокобаламин представляет собой кристаллы темно-красного цвета. Он стойкий к ультрафиолету и подогреванию.Витамин способствует кроветворению, поддерживает в нормальном состоянии ЦНС и репродуктивную функцию, нормализует давление, заряжает бодростью и энергией. Также он показал эффективность в борьбе с анемией, старческим слабоумием и преждевременным старением. Наружно его распыляют на волосы для ускорения роста и улучшения структуры.Взрослым достаточно каждый день употреблять 2,0 – 3,0 мкг В12, а детям необходимо 1,0 – 2,0 мкг в сутки.

Источники цианокобаламина:

В17 (амигдалин)

- печень;- сердце;- говядина;- мясо птицы;- лосось;- сардины;- яйца;- молочные продукты;- морская капуста;- креветки;- соя.Когда организму не хватает В12, наблюдается ухудшение работы ЦНС, головного мозга, ЖКТ, снижается зрение, портится структура волос. Также увеличивается риск появления язвы желудка.Кислота В17 хорошо растворяется в воде. Она относится к витаминоподобным компонентам.Ученые считают, что вещество способно снизить риск возникновения и прогрессирования рака, предупредить образование метастаз, уменьшить боль больных раком. Также В17 препятствует появлению нежелательных образований в организме.На данный момент ВОЗ не подтверждает официально свойства В17, однако, ученые продолжают исследования.Официальная медицина не имеет единого мнения по поводу суточной потребности амигдалина.

Источники амигдалина:

- косточки абрикос, слив, вишен;- семена яблок и груш;- косточки малины;- миндаль.Без витаминов группы В организму будет сложно функционировать полноценно. Поэтому не забывай включать в рацион перечисленные продукты питания, чтобы чувствовать себя здоровым каждый день.