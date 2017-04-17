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15 причин пить смузи ежедневно

Смузи – это густой напиток, состоящий из перемолотых в блендере овощей, трав, ягод и фруктов. Этот коктейль сохраняет в своем составе все полезные вещества и микроэлементы: клетчатку, витамины, вкусовые качества и текстуру продукта
15 причин пить смузи ежедневно
Смузи – это густой напиток, состоящий из перемолотых в блендере овощей, трав, ягод и фруктов. Предлагаем выяснить, в чём польза смузи для человеческого организма.

Немного истории смузи

Впервые о смузи было упомянуто специалистами ещё в 30-х годах XX столетия. Но особой популярности в те годы он не имел. Однако в конце шестидесятых и в начале семидесятых годов в результате активной рекламной деятельности, пропагандирующей здоровое питание, смузи получил свою известность. Он стал доступным в кафе, в супермаркетах и в обычных магазинах.

Польза смузи

Смузи может быть прекрасной альтернативой далеко не полезным магазинным сокам. И в отличие от обычных соков, смузи сохраняет в своем составе все полезные вещества и микроэлементы: клетчатку, витамины, микроэлементы, вкусовые качества и текстуру продукта. Также смузи – это отличная альтернатива вредным перекусам: булочкам, конфетам и пирожным.

Смузи надо пить ежедневно. А почему? На это есть как минимум 15 причин. 


1. Смузи удовлетворяет дневную потребность в овощах и фруктах.

Диетологи настоятельно рекомендуют ежедневно включать в рацион питания овощи и фрукты. Если смешать любимые фрукты и овощи в блендере, то получится вкусный и полезный для организма коктейль. Этот напиток полностью удовлетворит суточную потребность в витаминах и микроэлементах.

2. Смузи – это просто, быстро и удобно.

Собственноручное приготовление полезного коктейля не займет у тебя много времени. Достаточно иметь блендер и любимые ингредиенты: бананы, яблоки, груши, абрикосы, морковь, помидоры, сельдерей, травки и так далее. Просто закинь все в блендер и измельчи до состояния однородной массы. Смузи готов!

3. Смузи сокращают зависимость от сладкого.

Если ты относишь себя к сладкоежкам, то смузи – однозначно твой напиток! К фруктово-ягодной смеси всегда можно добавить ложку меда, варенья, сиропа или тросникового сахара.

4. Смузи поможет похудеть.

Овощные и фруктовые смузи часто включают в различные диеты. Они имеют небольшую калорийность, но довольно питательные. И помогают утолить чувство голода.

5. Смузи для улучшения пищеварения.

Известно, что с проблемой пищеварения сталкиваются большинство из нас. Запоры, расстройство желудка – это довольно неприятные явления. Чтобы решить эту проблему, достаточно утром забросить в блендер побольше овощей и зелени или фруктов и ягод, и все перемешать. Пищеварительная система заработает как часы. В этом ей помогут клетчатка, пищевые волокна и витамины.


6. Смузи – отличный способ избавиться от токсинов.

В нашем современном мире присутствует огромное количество вредных для организма веществ. Мы получаем их, когда дышим, едим, пьем воду и принимаем различные медицинские препараты. Они накапливаются в нашем организме и наносят огромный вред. Для приготовления очищающего коктейля, нужно добавить в смузи несколько ингредиентов на выбор: капусту, огурцы, цветы одуванчиков (в период их цветения), пророщенную пшеницу, кинзу, петрушку, и другие травы. Получится прекрасный детокс-коктейль.

7. Смузи поможет нарастить мышцы.

Если твой организм регулярно получает полезные питательные вещества, то он сможет не только очиститься от шлаков и токсинов, но лучше наращивать мышечную массу. Эти коктейли диетологи рекомендуют регулярно употреблять во время спортивных тренировок. Они помогут восстановить мышцы и наполнить организм полезными веществами.

8. Смузи укрепят здоровье.

Если эти коктейли способствуют улучшению пищеварения, очищению организма и даже наращиванию мышц, то их можно смело назвать эликсирами здоровья.

9. Смузи помогут выглядеть моложе.

Эти чудесные коктейли просто необходимы для кожи. Регулярно обогащая организм витаминами и минералами, улучшится внешний вид. Кожа станет чистой и гладкой.

10. Смузи – это здоровое питание.

Присутствие таких овощных и фруктовых коктейлей в рационе человека – верный путь к здоровому питанию и здоровому образу жизни.


11. Иммунная система станет намного крепче.

Если иммунная система человека ослаблена, то регулярные простуды, утомляемость, сонливость и раздражительность будут все время его преследовать. Но употребление смузи повысит сопротивляемость к простудным и вирусным заболеваниям, а также поднимет жизненный тонус.

12. Улучшится сон.

Улучшение общего состояния всего организма будет способствовать и улучшению качества сна. Полноценный сон и отдых избавят от депрессии и стресса, добавят энергии и хорошего настроения.

13. Смузи – это не только полезно, но и вкусно.

Не все любят шпинат, сельдерей, петрушку, брокколи, однако их польза неоспорима. В смузи тебе удастся перебить своеобразные вкусы этих полезных продуктов другими компонентами. И коктейль получится не только полезным, но и вкусным.

14. Смузи увеличит положительную энергетику.

Полезные ингредиенты, из которых состоит смузи, способны доставить в организм достаточное количество качественного "топлива". Поэтому овощные, фруктовые и ягодные коктейли необходимо употреблять всем.

15. Смузи поможет в мозговой деятельности.

Чтобы была хорошая память и концентрация внимания, нужно обеспечить мозг всеми необходимыми витаминами и микроэлементами. Регулярно употребляя всевозможное смузи, мы помогаем нашему мозгу справляться с поставленными задачами.



Как видишь, пользу от употребления этого коктейля сложно переоценить. А в следующей статье мы расскажем о тонкостях и особенностях приготовления смузи. А также поделимся вкусными, быстрыми и простыми рецептами смузи.

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Теги: смузи, коктейль, овощи, фрукты, ягоды, правильное питание, полезные продукты, здоровье 17/04/2017 Menslife.com

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