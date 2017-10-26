Девушка с обложки

10 самых высокооплачиваемых актрис Голливуда в 2017 году

﻿﻿MEN's LIFE подготовил для тебя рейтинг наиболее высокооплачиваемых актрис в мире - узнай, кому любимое занятие приносит не только моральное удовлетворение, но еще и фантастические суммы на банковских счетах
10 самых высокооплачиваемых актрис Голливуда в 2017 году
Ни для кого не секрет, что помимо бешеной популярности съемки в кино приносят успешным актрисам еще и немалые деньги. При чем размеры гонораров порой достигают таких значений, что верится в подобное с огромным трудом.

MEN's LIFE подготовил для тебя рейтинг наиболее высокооплачиваемых актрис в мире - узнай, кому любимое занятие приносит не только моральное удовлетворение, но еще и фантастические суммы на банковских счетах.

10. Эми Адамс ($ 11,5 млн.)

Эми - американская актриса и певица, пятикратная номинантка на «Оскар». Кроме того, Адамс является обладательницей двух премий «Золотой глобус» за главные роли в кинокартинах «Афера по-американски» и «Большие глаза». Голубоглазая красотка прекрасно знает свое дело и погружается в съемочный процесс с полной отдачей - роли в таких нашумевших кинокартинах прошлого года, как «Прибытие» и «Под покровом ночи» - лучшее тому доказательство. В 2014 году Эми вошла в ТОП-100 самых влиятельных людей по версии журнала Time. На данный момент Адамс замужем за художником Дарреном Ле Галло, пара воспитывает одного ребенка.

Кадры из фильма «Прибытие»

9. Джулия Робертс ($ 12 млн.)

Джулия Робертс ушла совсем недалеко от Эми Адамс - отрыв составляет всего полмиллиона. И хотя съемки в «Финансовом монстре» в тандеме с Джорджем Клуни не совсем оправдали ожидания фанатов актрисы, на ее гонорарах это совершенно никак не отразилось. Кроме того, предприимчивая Робертс зарабатывает не только на кинематографе: львиную долю доходов Джулии приносит сотрудничество с косметическим брендом Lancome, лицом которого она является. К слову, актриса также владеет кинокомпанией под названием «Om Red Films» и активно занимается благотворительностью.

Кадры из фильма «Финансовый монстр»

8. Кейт Бланшетт ($ 12 млн.)

В 2017 году Бланшетт снова «ворвалась» в рейтинг самых высокооплачиваемых актрис - во второй раз за последние десять лет. Известная австралийская актриса может похвастать весьма незаурядными достижениями: она является лауреатом двух премий «Оскар», трех премий «Золотой глобус» и других важных актерских наград. За ее плечами - съемки в сорока фильмах и участие примерно в двадцати театральных постановках. Вместе с супругом Эндрю Аптоном они воспитывают четверых детей.

Кадры из фильма «Манифесто»

7. Шарлиз Терон ($ 14 млн.)

Мировая слава обрушилась на американскую актрису южноафриканского происхождения после роли в фильме «Адвокат дьявола», где Терон играла с Аль Пачино и Киану Ривзом. Также немало шума наделала кинокартина «Правила виноделов», высоко оцененная критиками и номинированная на целый ряд «Оскаров». Но отдельно стоит отметить роль серийной убийцы в триллере «Монстр», для которой актрисе пришлось поправиться на 10 кг, остричь волосы и обезображивать лицо гримом. Именно этот фильм принес ей премию «Оскар», «Золотой глобус» и «Премию Гильдии киноактёров США». В 2016 году журнал Time включил ее в свой ежегодный рейтинг самых влиятельных людей Time 100.

Кадры из фильма «Адвокат дьявола»

6. Эмма Уотсон ($ 14 млн.)

Британская актриса начинала свою карьеру с роли Гермионы Грейнджер в фильмах о волшебнике Гарри Поттере, когда ей было всего 9 лет. В свои 27 лет Эмме точно есть чем гордится: в 2009 году она была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокооплачиваемая актриса последних десяти лет. Съемки в «Гарри Поттере» принесли Уотсон более 10 млн. фунтов стерлингов. По словам актрисы, этих денег достаточно для того, чтобы никогда больше не работать, однако Эмма продолжает делать новые и новые успехи на актерском поприще. В 2014 году Уотсон назначили послом доброй воли ООН-Женщины: она занимает достаточно активную гражданскую позицию, борется за женские права и призывает представителей сильного пола выступать за гендерное равенство. Что же до личной жизни, на данный момент сердце актрисы свободно - работа отбирает все ее личное время.

Кадры из фильма «Гарри Поттер»

5. Мила Кунис ($ 15,5 млн.)

На большой экран американская актриса украинского происхождения попала в 2001 году, сыграв в фильме «Вирус любви», но критики эту работу не оценили. А вот комедия «В пролете» сделала Милу знаменитой, после чего ее карьера начала стремительно набирать обороты. Кунис предпочитает сниматься в комедиях, среди которых «Секс по дружбе», «Третий лишний», но не обходится и без драм - так, психологический триллер «Черный лебедь», снятый в 2010 году принес актрисе премию «Сатурн» и награду на Венецианском фестивале. Сегодня она - счастливая жена голливудского актера Эштона Катчера и мама двух детей.

Кадры из фильма «Третий лишний»

4. Мелисса Маккарти ($ 18 млн.)

Американская актриса, комик, сценарист, продюсер и дизайнер одежды - это все о Мелиссе. Маккарти начала карьеру как стендап-комедиантка, развлекая людей острым юмором в клубах Нью-Йорка. Слава обрушилась на нее благодаря роли Сьюки Сент-Джеймс в популярном сериале «Девочки Гилмор». За главную роль в сериале «Майк и Молли» актриса получила премию «Эмми», а фильм «Подружки невесты» принес ей несколько престижных наград и номинации на «Оскар», BAFTA и Премию Гильдии киноактёров США. Также Маккарти сыграла главные роли в голливудских комедиях «Поймай толстуху, если сможешь», «Копы в юбках», «Шпион», «Большой босс».

В 2015 году Маккарти получила именную звезду на Голливудской «Аллее славы», а чуть позже объявила о запуске линии дизайнерской одежды Melissa McCarthy Seven7, рассчитанной для женщин всех размеров.

Кадры из фильма «Копы в юбках»

3. Дженнифер Лоуренс ($ 24 млн.)

На третьем месте рейтинга - американская актриса, которая в 27 лет уже успела стать лауреатом массы важнейших кино-премий. Признание в мире кинематографа Дженнифер получила после роли Тиффани в фильме «Мой парень - псих».

Далее карьера Лоуренс стремительно взлетела вверх: этому поспособствовала роль Мистик в «Людях Икс» и роль Китнисс Эвердин в экранизации книжной трилогии «Голодные игры». Также неплоДженнифер - самая высокооплачиваемая актриса 2014 и 2015 года по версии журнала Forbes. Кроме того, на данный момент у нее заключен контракт с французским Домом Dior, который также приносит девушке немалые деньги.

Кадры из фильма «Голодные игры»

2. Дженнифер Энистон ($ 25,5 млн.)

Второе место нашего ТОПа досталось одной из главных героинь ультрапопулярного сериала «Друзья», в последних двух сезонах которого Дженнифер получала зарплату в один миллион долларов за серию. Участие в сериале принесло актрисе награду «Эмми» и премию «Золотой глобус», а также открыло перед Энистон дверь в мир большого кино - по сегодняшний день она считается одной из самых востребованных актрис Голливуда. В 2015 году Дженнифер вышла замуж за актера Джастина Теру - пара обитает в Лос-Анджелесе и активно занимается съемками в новых проектах.

Кадры из сериала «Друзья»

1. Эмма Стоун ($ 26 млн.)

Самой высокооплачиваемой актрисой этого года официально признана Эмма Стоун - согласись, это немалый повод для гордости в 28 лет. К тому же, СМИ нередко называют ее одной из наиболее талантливых актрис своего поколения. Эмма является лауреатом премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и трех «Премий Гильдии киноактеров США», роль Мии Долан в трагикомедийном фильме-мюзикле «Ла-Ла Ленд» принесла ей широкое признание критиков. К слову, сердце Эммы свободно, что делает ее одной из самых завидных невест!

Кадры из фильма-мюзикла «Ла-Ла Ленд»

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Теги: актриса, голливуд, голливудская актриса, фильм, оскар 26/10/2017 Menslife.com

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