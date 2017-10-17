9 самых умных мужчин в истории человечества

9. Александр Македонский

Мало кому известно, что Альберт Эйнштейн не был в числе самых способных учеников гимназии, потому как не воспринимал систему механического заучивания материала, укоренившуюся в те времена, а Ньютона и вовсе хотели перевести в специализированную школу в связи с проблемами с обучением. При этом большинство научных достижений сегодня опираются на основополагающие принципы, описанные или обнаруженные Ньютоном и Эйнштейном. Последний, к слову, по сегодняшний день является самым знаменитым ученым в мире.Ниже мы расскажем тебе о девяти мужчинах с потрясающими интеллектуальными способностями, многие из которых определенно изменили мир к лучшему. Щедрая порция мотивации обеспечена!Человек, который погубил тысячи жизней в стремлении покорить Персию. За что же его именуют «великим» и «умным»? С 13 лет Александра воспитывал великий мыслитель Аристотель. Осознавая, что он является наставником будущего правителя и несет огромную ответственность, учитель делал упор на изучение политики, этики и философии.Определить уровень интеллекта и сообразительности Александра удалось благодаря доверию его отца, который передал своему сыну бразды правления Македонией, едва тому исполнилось 16 лет. Молодой царевич умело подавил бунт в столице, а спустя 2 года снова выступил как успешный полководец, командуя левым крылом македонского войска в битве при Херонее.

8. Микеланджело

Микеланджело Буонарроти всегда стремился к необычайному. Он был превосходным знатоком анатомии, благодаря чему сумел достичь поразительной правильности рисунка. Художник действительно не имеет соперников в возвышенности, смелости движения и величестве форм, его мастерству изображения нагого тела позавидует любой мастер.Конкуренты всегда считали живописную технику его слабым местом, но Микеланджело доказал обратное. Вынужденный приняться за сложнейшую роспись потолка Сикстинской капеллы, всего за 22 месяца он в одиночку создал огромный шедевр, спровоцировавший всеобщее удивление. «Всемирный потоп» признан самой удачной композицией по мастерству рисунка, драматизму, смелости мысли, а также по разнообразию большого количества фигур в труднейших и неожиданных позах. Также его слабой стороной была архитектура, но и в ней, являясь самоучкой, Микеланджело продемонстрировал собственную гениальность.

7. Томас Эдисон

Человек, который подарил нам лампочку! Хотя его изобретение основывается на научных трудах Николаса Теслы, все же идея создать лампочку и воплощение ее в реальность принадлежит именно Эдисону. Он действительно подарил человечеству возможность пользоваться светом в любое время суток, а потому искренняя благодарность - самое меньшее, чего заслуживает этот изобретатель.

6. Леонардо да Винчи

Художник, ученый, музыкант, изобретатель и писатель - все эти личности прекрасно уживались в одном человеке. Да Винчи превосходно осваивал все, за что брался, начиная с живописи и заканчивая 3D-моделированием. Прекрасное тому доказательство - множество захватывающих полотен, включая знаменитый портрет Моны Лизы, а также прототип для первого летательного аппарата, спроектированный самим Леонардо.

5. Уильям Шекспир

Нет на свете человека, который не слышал бы о Шекспире - английский поэт признан величайшим англоязычным писателем и одним из лучших драматургов в мире. О его жизни известно не так уж много, но факт остается фактом: сюжеты пьес Уильяма послужили источником вдохновения не только для артистов драматических театров, но также для большого количества композиторов и кинорежиссеров. Всего за свою жизнь Шекспир написал 36 пьес, неоднократно меняя характер написания собственных произведений.

4. Галилео Галилей

Этот человек в буквальном смысле подарил нам глаза, чтобы смотреть на небо и видеть гораздо больше, чем просто мерцание звезд. Галилей изобрел телескоп, через который человечество обнаружило многие скрытые тайны Вселенной, лишь небольшой процент из которых доступен нам на сегодняшний день. Итальянский физик, механик, математик, астроном и философ, Галилео оказал колоссальное влияние на науку своего времени; его открытия легли в основу современной системы военной разведки.

3. Стивен Хокинг

Это самый молодой герой нашего рейтинга, ведь на сегодняшний день он единственный, кто все еще жив. Стивен - гений высшего ранга: ему удалось доказать большую часть теорий Эйнштейна. Труды последнего долго являлись предметом для споров, потому как многие из его идей попросту не удавалось расшифровать. Когда Хокинг объединил квантовую теорию с общей теорией относительности, он доказал, что все дело в ограниченности ума, а не возможностей. Стивен подробно изучил теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, и теорию черных дыр.

2. Исаак Ньютон

Математик по определению, этот человек дал нам основы физики, которые на сегодняшний день используются для выполнения самых сложных экспериментов. Закон всемирного тяготения был открыт именно им - легенду о яблоке, упавшем на голову ученому, не слышал лишь ленивый. Кроме того, на счету Ньютона - три закона механики, без которых сегодня немыслима классическая физика.

1. Альберт Эйнштейн

Вне всяких сомнений, первое место нашего топа принадлежит Альберту Эйнштейну - одному из самых умных людей, которые когда либо жили на этой планете. Бытует мнение, что его мозг был развит на 4 процента больше, чем мозг среднестатистического человека. Немного сумасшедший и действительно преданный своему делу, Эйнштейн быстро прослыл самым умным и влиятельным ученым 20-го века. Физик-теоретик стал одним из основателей современной теоретической физики и в 1921 году был удостоен Нобелевской премии.