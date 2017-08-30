8 жизненных принципов миллиардера Илона Маска

1. Развивать предпринимательские способности нужно с детства

2. Вкладывать деньги в инвестиции, а не копить

Мы сделали подборку основных жизненных принципов Маска, которые помогли ему стать успешным.Склонность к предпринимательской деятельности обнаружилась у Маска еще в детстве. В десятилетнем возрасте у него появился свой собственный компьютер, на котором он учился программировать. В 12 лет он продал за 500 долларов первую свою разработку – видеоигру «Blastar».Заработанные в юном возрасте деньги Илон тратил не на развлечения, а вкладывал в акции фармацевтической фирмы.Свою первую компанию Zip2, которая специализировалась на программном обеспечении, он продал спустя несколько лет, заработав на сделке 22 млн. долларов (7% от суммы продажи).Полученные средства бизнесмен вложил в новый проект – X.com (он был одним из его основателей). Из этой компании, спустя время, выросла известная всему миру система электронных платежей PayPal.Маск в интервью говорит: «Я люблю принимать участие в проектах, которые меняют мир в лучшую сторону. Интернет сделал уверенный рывок вперед, а космос поменяет мир еще больше, чем что-либо на Земле. Если люди сумели полететь в космос, то, вероятно, там будет наше будущее».

3. Идти на риск, если есть запасной план, и никогда не сдаваться

4. Полагаться на перспективные направления

В начале 2000-х годов бизнесмен учреждает компанию SpaceX, главная цель которой – снизить расходы на космические полеты. Также организация занимается вопросами колонизации Марса.«В сфере ракетостроения нет действительно дорогостоящих элементов. Дело в том, что ранее в этой отрасли были низкие показатели эффективности и производительности»Во время планирования запуска ракет, Илон понимал, что первые попытки могут быть неудачными. Его вложений в размере 100 млн. долларов хватило на 3 запуска, но они не удались.Когда удрученный неудачами коллектив решил, что делу конец, Маск заявил, что у него есть новые возможности для инвестиций и работа будет продолжаться.«Я никогда не сдаюсь»И, действительно, четвертый запуск ракеты прошел удачно.В 2003 году была основана компания Tesla, цель которой – замена топлива для автомобилей электричеством. Маск заинтересовался такой перспективой и вложил свои средства в развитие компании. На сегодняшний день, он входит в состав совета директоров.«Начинать бизнес лучше всего с нулевой точки и выходить на большой рынок в рассвет его развития»Tesla преодолела непростой путь на пути к успеху, было немало провалов. Когда компания уже была готова приступить к серийному производству, на нее налетели критики и репутация была испорчена. Кроме того, Tesla перешла дорогу крупным нефтяным компаниям, которые явно не хотели, чтобы водители отказались от бензина.Директора Tesla не сдавались и пошли на риск – они взяли кредит у правительства США в размере полмиллиарда долл. с обязанностью погашения до 2022 года.В 2009 году фортуна улыбнулась компании – презентованный автомобиль Tesla Model S обрел неимоверную популярность, и акции Tesla поднялись до 1 229 процентов. В результате долг перед США был погашен в 2013 году.

5. Правильно расставлять приоритеты

6. Объединение проектов для эффективного взаимодействия

Еще одно направление, которое заинтересовало бизнесмена, – солнечные батареи. Однако он понимал, что его одного не хватит на все сферы. Поэтому к этому проекту он подключил своих двоюродных братьев, а сам сосредоточил свое внимание на SpaceX и Tesla.Этот проект нужен Маску, в первую очередь, не для получения дохода, а для укрепления сферы среди других и получения нового опыта.Для повышения эффективности Маск объединяет некоторые проекты. Например, компания SolarCity, которая специализируется на солнечных энергосистемах, изготавливает для Теслы электрозаправочное оборудование. Также SolarCity будет изготавливать солнечные системы для проекта Hyperloop, цель которого – создать новый вид транспорта.

7. Трудиться 100 часов в неделю

8. Важно работать не только много, но и результативно

Своим проектам Илон уделяет 100 часов в неделю. Когда его спрашивают о пути к успеху, он отвечает: «Нужно много и усердно работать, и не 40 часов в неделю, а все 100. Тогда положительный результат не заставит себя долго ждать. В итоге то, на что другим людям нужен целый год, будет получаться реализовать за четыре месяца. Но если человек склонен к лени, ему лучше бизнес не начинать»Вся неделя у Илона распланирована – в понедельник он отправляется в SpaceX, который находится в Лос-Анджелесе, вторник и среду он проводит в компании Тесла (Сан-Франциско), в четверг он снова возвращается в SpaceX, а пятницу посвящает студии дизайна Тесла и SpaceX в Лос-Анджелесе.Стоит отметить, что Илон Маск строгий начальник, который не любит лень и халтуру. Его команда состоит из креативных и талантливых людей, которые понимают и готовы выполнять даже самые сложные задачи.Он ценит и уважает своих подчиненных: «Могу с уверенностью сказать, что ранее я не видел космической компании луче; а все потому, что в команде собрались талантливые люди, которые сплоченно работают над созданием ракет».Несмотря на строгость и высокие требования, Илон опытный и рассудительный руководитель. С командой у него налажена обратная связь – он прислушивается к идеям и мнению работников.Бизнесмен нередко объединяет несколько дел. Например, он может ужинать и отвечать на деловые сообщения. Отдых в его рабочий график практически не включен. В течения дня он позволяет себе делать небольшие перерывы на 5 – 10 минут.У Маска 5 сыновей, и даже когда он проводит время с ними, то не забывает о работе.

И напоследок, главный совет от миллиардера: «Регулярно нужно спрашивать себя, как сделать что-то еще лучше. Конечно, не всем приятна самокритика, но поверьте, она будет стимулировать развиваться дальше!»