Наш Герой

8 жизненных принципов миллиардера Илона Маска

Мы сделали подборку основных жизненных принципов Маска, которые помогли ему стать успешным и заработать миллиарды
8 жизненных принципов миллиардера Илона Маска
Илон Маск стал известным еще в 90-х годах прошлого столетия. Многие знают его как разработчика программного обеспечения, создателя PayPal. Также его имя ассоциируется с удачными проектами в энергетике и ракетостроении. Еще он является главным идейным вдохновителем компании Tesla.

Мы сделали подборку основных жизненных принципов Маска, которые помогли ему стать успешным.

1. Развивать предпринимательские способности нужно с детства

Склонность к предпринимательской деятельности обнаружилась у Маска еще в детстве. В десятилетнем возрасте у него появился свой собственный компьютер, на котором он учился программировать. В 12 лет он продал за 500 долларов первую свою разработку – видеоигру «Blastar».

2. Вкладывать деньги в инвестиции, а не копить

Заработанные в юном возрасте деньги Илон тратил не на развлечения, а вкладывал в акции фармацевтической фирмы. 

Свою первую компанию Zip2, которая специализировалась на программном обеспечении, он продал спустя несколько лет, заработав на сделке 22 млн. долларов (7% от суммы продажи). 

Полученные средства бизнесмен вложил в новый проект – X.com (он был одним из его основателей). Из этой компании, спустя время, выросла известная всему миру система электронных платежей PayPal. 

Маск в интервью говорит: «Я люблю принимать участие в проектах, которые меняют мир в лучшую сторону. Интернет сделал уверенный рывок вперед, а космос поменяет мир еще больше, чем что-либо на Земле. Если люди сумели полететь в космос, то, вероятно, там будет наше будущее». 

3. Идти на риск, если есть запасной план, и никогда не сдаваться

В начале 2000-х годов бизнесмен учреждает компанию SpaceX, главная цель которой – снизить расходы на космические полеты. Также организация занимается вопросами колонизации Марса. 

«В сфере ракетостроения нет действительно дорогостоящих элементов. Дело в том, что ранее в этой отрасли были низкие показатели эффективности и производительности» 

Во время планирования запуска ракет, Илон понимал, что первые попытки могут быть неудачными. Его вложений в размере 100 млн. долларов хватило на 3 запуска, но они не удались. 

Когда удрученный неудачами коллектив решил, что делу конец, Маск заявил, что у него есть новые возможности для инвестиций и работа будет продолжаться.

«Я никогда не сдаюсь»

И, действительно, четвертый запуск ракеты прошел удачно.

4. Полагаться на перспективные направления

В 2003 году была основана компания  Tesla, цель которой – замена топлива для автомобилей электричеством. Маск заинтересовался такой перспективой и вложил свои средства в развитие компании. На сегодняшний день, он входит в состав совета директоров.

«Начинать бизнес лучше всего с нулевой точки и выходить на большой рынок в рассвет его развития»

Tesla преодолела непростой путь на пути к успеху, было немало провалов. Когда компания уже была готова приступить к серийному производству, на нее налетели критики и репутация была испорчена. Кроме того, Tesla перешла дорогу крупным нефтяным компаниям, которые явно не хотели, чтобы водители отказались от бензина. 

Директора Tesla не сдавались и пошли на риск – они взяли кредит у правительства США в размере полмиллиарда долл. с обязанностью погашения до 2022 года. 

В 2009 году фортуна улыбнулась компании – презентованный автомобиль Tesla Model S обрел неимоверную популярность, и акции Tesla поднялись до 1 229 процентов. В результате долг перед США был погашен в 2013 году.

5. Правильно расставлять приоритеты

Еще одно направление, которое заинтересовало бизнесмена, – солнечные батареи. Однако он понимал, что его одного не хватит на все сферы. Поэтому к этому проекту он подключил своих двоюродных братьев, а сам сосредоточил свое внимание на SpaceX и Tesla. 

Этот проект нужен Маску, в первую очередь, не для получения дохода, а для укрепления сферы среди других и получения нового опыта.

6. Объединение проектов для эффективного взаимодействия

Для повышения эффективности Маск объединяет некоторые проекты. Например, компания SolarCity, которая специализируется на солнечных энергосистемах, изготавливает для Теслы электрозаправочное оборудование. Также SolarCity будет изготавливать солнечные системы для проекта Hyperloop, цель которого – создать новый вид транспорта. 

7. Трудиться 100 часов в неделю

Своим проектам Илон уделяет 100 часов в неделю. Когда его спрашивают о пути к успеху, он отвечает: «Нужно много и усердно работать, и не 40 часов в неделю, а все 100. Тогда положительный результат не заставит себя долго ждать. В итоге то, на что другим людям нужен целый год, будет получаться реализовать за четыре месяца. Но если человек склонен к лени, ему лучше бизнес не начинать»

8. Важно работать не только много, но и результативно

Вся неделя у Илона распланирована – в понедельник он отправляется в SpaceX, который находится в Лос-Анджелесе, вторник и среду он проводит в компании Тесла (Сан-Франциско), в четверг он снова возвращается в SpaceX, а пятницу посвящает студии дизайна Тесла и SpaceX в Лос-Анджелесе. 

Стоит отметить, что Илон Маск строгий начальник, который не любит лень и халтуру. Его команда состоит из креативных и талантливых людей, которые понимают и готовы выполнять даже самые сложные задачи. 

Он ценит и уважает своих подчиненных: «Могу с уверенностью сказать, что ранее я не видел космической компании луче; а все потому, что в команде собрались талантливые люди, которые сплоченно работают над созданием ракет».

Несмотря на строгость и высокие требования, Илон опытный и рассудительный руководитель. С командой у него налажена обратная связь – он прислушивается к идеям и мнению работников.

Бизнесмен нередко объединяет несколько дел. Например, он может ужинать и отвечать на деловые сообщения. Отдых в его рабочий график практически не включен. В течения дня он позволяет себе делать небольшие перерывы на 5 – 10 минут.

У Маска 5 сыновей, и даже когда он проводит время с ними, то не забывает о работе. 


И напоследок, главный совет от миллиардера: «Регулярно нужно спрашивать себя, как сделать что-то еще лучше. Конечно, не всем приятна самокритика, но поверьте, она будет стимулировать развиваться дальше!»

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

5 советов от миллиардера Марка Кубана, которые заставят тебя не мечтать, а действовать
5 советов от миллиардера Марка Кубана, которые заставят тебя не мечтать, а действовать

Марк Кубан, президент и основатель известной компании «Broadcast.com». Он достиг того уровня, когда может устанавливать правила самостоятельно и пожинать плоды своей деятельности

8 принципов здорового питания
8 принципов здорового питания

После череды праздников отражение в зеркале часто не радует, а любимые вещи буквально трещат по швам. Однако не торопитесь вешать на холодильник замок. Послепраздничный период - лучшее время для всевозможных изменений, в том числе и в питании.

Стало известно о главном нововведении iPhone 8
Стало известно о главном нововведении iPhone 8

Стало известно, как будет функционировать виртуальная кнопка «Домой» – первое свойство виртуальной кнопки заключается в том, что она способна изменять размер в зависимости от того, какое приложение запущено

Теги: Илон Маск, успех, успешный человек, миллиардер, tesla, elon musk 30/08/2017 Menslife.com

НОВОЕ В ЖУРНАЛЕ

8 жизненных принципов миллиардера Илона Маска 8 жизненных принципов миллиардера Илона Маска Наш Герой
Ученые рассказали, к чему может привести злоупотребление солью Ученые рассказали, к чему может привести злоупотребление солью Новости
Ученые рассказали, как на людей влияет недосыпание Ученые рассказали, как на людей влияет недосыпание Новости
Приложение для идеального знакомства Приложение для идеального знакомства Мужские игрушки
Как быть начальником и при этом не быть негодяем Как быть начальником и при этом не быть негодяем Офис
Самые полезные фитнес-трекеры и советы по их использованию Самые полезные фитнес-трекеры и советы по их использованию Тренировки
Исследователи выяснили, чем чревато отсутствие сновидений Исследователи выяснили, чем чревато отсутствие сновидений Новости
8 жизненных принципов миллиардера Илона Маска Наш Герой
8 жизненных принципов миллиардера Илона Маска
Ученые рассказали, к чему может привести злоупотребление солью Новости
Ученые рассказали, к чему может привести злоупотребление солью
Ученые рассказали, как на людей влияет недосыпание Новости
Ученые рассказали, как на людей влияет недосыпание
Приложение для идеального знакомства Мужские игрушки
Приложение для идеального знакомства
Как быть начальником и при этом не быть негодяем Офис
Как быть начальником и при этом не быть негодяем
Самые полезные фитнес-трекеры и советы по их использованию Тренировки
Самые полезные фитнес-трекеры и советы по их использованию
Исследователи выяснили, чем чревато отсутствие сновидений Новости
Исследователи выяснили, чем чревато отсутствие сновидений

РУБРИКИ

СЕРВИСЫ

ИНФО

© 2005-2017 MEN's LIFE — ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ ДЛЯ МУЖЧИН


Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством об авторском праве и смежных правах. При полном или частичном использовании материалов прямая активная гипперссылка на Мужской журнал MEN's LIFE обязательна. 

MEN's LIFE - интернет-журнал для мужчин, который заслуженно входит в ТОП лучших мужских журналов и порталов. Ежедневно самое важное на самые волнующие мужскую аудиторию темы - здоровый образ жизни, секс и отношения, правила питания и диеты, фитнес и тренировки, мужская мода и мужской стиль, карьера и деньги, мужской досуг и многое другое в нашем мужском журнале. 

Администрация сайта не несет ответсвенности за здоровый образ жизни и за содержание рекламных объявлений.