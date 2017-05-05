12 обаятельных красавиц из самых жестких видов спорта

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Мужской журнал MEN's LIFE представляет вашему вниманию подборку красавиц, глядя на которых, сразу и не скажешь, что они обладают титулами смешанных боевых искусств ММА (от англ. Mixed Martial Arts). За изящной женской красотой таится не только сила воли, но и физическая мощь, поэтому эти красотки могут поколотить кого угодно. Так что маньяку или грабителю в темном переулке не позавидуешь.Ради участия в Абсолютном бойцовском чемпионате UFC девушка прекратила обучение в колледже с кулинарной направленностью. По последним данным она девятый номер среди женщин-бойцов легкой весовой категории, участвующих в состязаниях.В свои 33 года спортсменка весьма успешно принимает участие в смешанных боях и суровом тайском боке. На сегодняшний день она единственная победительница Bellator. Эта спортивная организация ежегодно проводит соревнования по смешанным единоборствам.Тридцатилетняя красотка из Днепра (Украина), начавшая свою карьеру в 2006 году, успешно занимается кикбоксингом в полулегкой весовой категории, боями ММА в самом легком весе и тайским боксом. Овчинникова чемпионка Европы в смешанных боевых искусствах в своей весовой категории (52 – 57 кг).Среди спортсменов ММА у нее прозвище «Пантера». Она обладает модельной фигурой и внешностью, но вместо подиума она предпочла боевые искусства, в которых достигла успехов.Американская спортсменка и успешный профессиональный боец ММА в весовой категории 57 – 61 кг по версии Strikeforce. Миша является чемпионкой UFC (международная спортивная организация «Абсолютный бойцовский чемпионат») и серебренным призером по грэпплингу (борьба преимущественно на земле).Кроме того, она признана лучшей женщиной-бойцом в 2010 году и была победительницей среди женщин в легком весе Strikeforce.Взирая на эту улыбчивую и красивую леди, мало кто догадается, что она участвовала в пяти боях ММА. Обладая роскошными природным данными, она успешно совмещает спорт и модельный бизнес.Американская красавица является в недавнем прошлом чемпионкой Strikeforce в легком весе и первой победительницей UFC. Примечательно то, что она входит в ТОП рейтинга самых лучших бойцов ММА вне весовых рамок и занимает первое место в рейтинге среди бойцов с легким весом.Успешная спортсменка показала свой талант и в киноиндустрии, снявшись в фильмах «Антураж», «Неудержимые-3», а также в популярном продолжении экшена «Форсаж-7».Спортсменка и просто красавица была участницей популярного шоу «Американские гладиаторы». Уже длительное время она считается женским лицом в ММА, но признавать этот факт она не спешит.Девушка активно строит карьеру в кино, а также она стала героем компьютерной игры Command & Conquer: Red Alert 3, представ в роли снайпера и бойца спецназа.Эффектная красотка является действующей чемпионкой UFC в легкой весовой категории. Кэйлин успешно строит свою карьеру в ММА и готовится к очередному состязанию, которое состоится летом. Она одержала 4 победы и потерпела пару поражений.Двадцатишестилетняя российская красотка неоднократно побеждала на чемпионатах по тайскому боксу в Московской области. С 2013 года Анастасия занимается смешанными боевыми искусствами. Многие ее сравнивают с Джиной Карано.В популярных смешанных единоборствах девушка участвует уже порядка девяти лет. 17 побед в боях и всего 3 поражения сделали ее популярной. Спортсменке успешно удается совмещать спортивную карьеру, семью и съемки в фильмах.Албу признана одной из лучших атлеток РФ в кроссфите. Красавица молдавского происхождения начала спортивную карьеру в 10 лет с Каратэ-до и добилась хороших результатов в ММА. На данный момент девушка живет в Москве, там же тренируется и обучает кроссфиту.