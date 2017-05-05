Девушка с обложки

12 обаятельных красавиц из самых жестких видов спорта

Мужской журнал MEN's LIFE представляет вашему вниманию подборку красавиц, глядя на которых, сразу и не скажешь, что они обладают титулами смешанных боевых искусств ММА
12 обаятельных красавиц из самых жестких видов спорта
На сегодняшний день мало кого удивит, что женщины не только занимаются, казалось бы, не женскими видами спорта, но и достигают в них немалых успехов. 

Мужской журнал MEN's LIFE представляет вашему вниманию подборку красавиц, глядя на которых, сразу и не скажешь, что они обладают титулами смешанных боевых искусств ММА (от англ. Mixed Martial Arts). За изящной женской красотой таится не только сила воли, но и физическая мощь, поэтому эти красотки могут поколотить кого угодно. Так что маньяку или грабителю в темном переулке не позавидуешь. 

Пейдж Ванзант

Ради участия в Абсолютном бойцовском чемпионате UFC девушка прекратила обучение в колледже с кулинарной направленностью. По последним данным она девятый номер среди женщин-бойцов легкой весовой категории, участвующих в состязаниях.


Зойла Фраусто Гуржел

В свои 33 года спортсменка весьма успешно принимает участие в смешанных боях и суровом тайском боке. На сегодняшний день она единственная победительница Bellator. Эта спортивная организация ежегодно проводит соревнования по смешанным единоборствам.


Елена Овчинникова

Тридцатилетняя красотка из Днепра (Украина), начавшая свою карьеру в 2006 году, успешно занимается кикбоксингом в полулегкой весовой категории, боями ММА в самом легком весе и тайским боксом. Овчинникова чемпионка Европы в смешанных боевых искусствах в своей весовой категории (52 – 57 кг).


Рейчел Камминс

Среди спортсменов ММА у нее прозвище «Пантера». Она обладает модельной фигурой и внешностью, но вместо подиума она предпочла боевые искусства, в которых достигла успехов.


Миша Тереза Тейт

Американская спортсменка и успешный профессиональный боец ММА в весовой категории 57 – 61 кг по версии Strikeforce. Миша является чемпионкой UFC (международная спортивная организация «Абсолютный бойцовский чемпионат») и серебренным призером по грэпплингу (борьба преимущественно на земле).

Кроме того, она признана лучшей женщиной-бойцом в 2010 году и была победительницей среди женщин в легком весе Strikeforce.

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Джордан МакДональд

Взирая на эту улыбчивую и красивую леди, мало кто догадается, что она участвовала в пяти боях ММА. Обладая роскошными природным данными, она успешно совмещает спорт и модельный бизнес.


Ронда Джин Роузи

Американская красавица является в недавнем прошлом чемпионкой Strikeforce в легком весе и первой победительницей UFC. Примечательно то, что она входит в ТОП рейтинга самых лучших бойцов ММА вне весовых рамок и занимает первое место в рейтинге среди бойцов с легким весом.

Успешная спортсменка показала свой талант и в киноиндустрии, снявшись в фильмах «Антураж», «Неудержимые-3», а также в популярном продолжении экшена «Форсаж-7».

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Джина Карано

Спортсменка и просто красавица была участницей популярного шоу «Американские гладиаторы». Уже длительное время она считается женским лицом в ММА, но признавать этот факт она не спешит.

Девушка активно строит карьеру в кино, а также она стала героем компьютерной игры Command & Conquer: Red Alert 3, представ в роли снайпера и бойца спецназа.


Кэйлин Куррэн

Эффектная красотка является действующей чемпионкой UFC в легкой весовой категории. Кэйлин успешно строит свою карьеру в ММА и готовится к очередному состязанию, которое состоится летом. Она одержала 4 победы и потерпела пару поражений.

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Анастасия Янькова

Двадцатишестилетняя российская красотка неоднократно побеждала на чемпионатах по тайскому боксу в Московской области. С 2013 года Анастасия занимается смешанными боевыми искусствами. Многие ее сравнивают с Джиной Карано.


Мишель Уотерсон

В популярных смешанных единоборствах девушка участвует уже порядка девяти лет. 17 побед в боях и всего 3 поражения сделали ее популярной. Спортсменке успешно удается совмещать спортивную карьеру, семью и съемки в фильмах.


Александра Албу

Албу признана одной из лучших атлеток РФ в кроссфите. Красавица молдавского происхождения начала спортивную карьеру в 10 лет с Каратэ-до и добилась хороших результатов в ММА. На данный момент девушка живет в Москве, там же тренируется и обучает кроссфиту.

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Теги: боевое искусство, MMA, спорт, тайский бокс, кикбосинг, смешанные единоборства 05/05/2017 Menslife.com

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