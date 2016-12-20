В каких продуктах содержится клетчатка, и чем она полезна для организма?

Ты неоднократно и наверняка наслышан о клетчатке и ее пользе для организма. Но вот полную и достоверную информацию об этом веществе, которая часто бывает разбросана по просторам интернета, далеко не всегда удается найти в нужном объеме. Поэтому в этой статье мы подготовили полезный материал, максимально раскрывающий все свойства, пользу и особенности клетчатки.





Что такое клетчатка?





Клетчатка – это питательные элементы в виде пищевых небольших волокон. Следует заметить, что она не насыщает человеческий организм зарядом энергии, однако, при этом имеет очень важное значение в функционировании человеческого тела.





Содержится волокнистая клетчатка преимущественно в продуктах питания растительного вида, в которых небольшое количество сахара. «Работает» этот элемент на пользу организма, объединяясь с иными питательными компонентами. Примечательно то, что она тормозит усвоение употребленных жиров, а также белков и углеводов. Это значит, что такие пищевые волокна активно способствуют избавлению от лишних килограмм. Также это означает и то, что желающим набрать вес употреблять клетчатку не рекомендуется.





Польза клетчатки заключается в замедлении процесса переваривания еды, поэтому притормаживается обработка ферментами углеводов. От употребления растворимых волокон снижается уровень вредного холестерина.













Виды пищевых волокон и их содержание в разных продуктах





Нерастворимая клетчатка. Она содержится в отрубях, зерновых (которые не прошли обработку), семенах, бобовых, орехах, цветной капусте и брокколи, а также в кожуре от различных фруктов и овощей.





Полезные свойства заключаются в ускорении переваривания и продвижения пищи. Часто такие волокна используют для предупреждения запоров и облегчения состояния при их появлении. Кроме того, они эффективно восстанавливают баланс в микрофлоре организма.





Растворимая клетчатка. Содержится в фасоли, бобах, чечевице, овсе, ячмене изюме, авокадо, ягодах, яблоках, грушах и персиках.





Перечь продуктов, содержащих клетчатку:



Продукты, 100 г в сухом виде Клетчатка Отруби 40-45 г Льняное семя 25-30 г Грибы сушеные 20-25 г Сухофрукты 12-15 г Бобовые (чечевица, фасоль, нут и тп) 9-13 г Цельнозерновой хлеб 8-9 г Различные ягоды (черника, брусника и тп) 5-8 г Авокадо 7 г Сладкие фрукты (персики, груши, апельсины, клубника и тп) 2-4 г

Польза от употребления клетчатки





1. Нормализируется уровень холестерина и сахара в крови.





2. Восстанавливается и поддерживается в норме микрофлора. При этом в ней становится некомфортно многим патогенным организмам, в результате чего они гибнут





3. Выводятся токсины из кишечника.





4. Улучшается работа системы пищеварения.





5. Снижается вес.





Кроме того, представителями науки было выявлено, что клетчатка снижает риск летального исхода от болезней сердца и сосудов. Для этого ее нужно употреблять 210 грамм в сутки.





Какие продукты, и в каком количестве следует употреблять для получения пользы от пищевых волокон?





Эксперты в диетологии считают, что для похудения следует кушать клетчатку ежедневно в количестве 35 – 50 г. Но как показывает практика, у многих ее количество в рационе составляет в лучшем случае 15 г.





Для того чтобы получить пользу от клетчатки, нужно стабильно употреблять следующие продукты:





1. Употреблять фрукты с кожурой





2. Употреблять овсянку на завтрак.





3. Съедать как минимум 4 куска хлеба ежедневно, изготавливаемого из муки грубого помола.





4. Ежедневно употреблять более 3 фруктов с низким содержанием сахара.





5. Употреблять 3 порции овощей в день в небольшом количестве.





6. Включать в рацион несколько раз в неделю: фасоль, бобы, орехи, изюм.













Полезные советы и информация по употреблению пищевых волокон:





- фрукты и овощи желательно кушать в сыром виде. Можно их также слегка обжарить или стушить.





- количество клетчатки в рационе нужно увеличивать постепенно до желаемой дозировки.





- увеличивая количество этого элемента в рационе, пейте больше жидкости, чтобы предупредить обезвоживание.





- во фрешах клетчатка практически не сохраняется. Исключение – соки с мякотью.





- каша с фруктами работает с удвоенной силой.





- крупы лучше всего покупать из цельных зерен.













Чем опасен избыток клетчатки в организме?





Даже самые полезные вещества хороши в умеренном количестве, и клетчатка – не исключение. Ее избыток в организме чреват следующими проблемами:





- обезвоживание в связи с тем, что волокна, как губка втягивают в себя жидкость и выводят ее из организма.





- снижение уровня тестостерона, так как большое количество волокнистой клетчатки угнетает половые гормоны.





- вздутие живота, образование газов. Желудок может не успевать «обрабатывать» большое количество еды, богатой клетчаткой.





- отруби в избытке снижают усвоение цинка, железа и кальция.





Продукты, в которых есть клетчатка, наверняка регулярно присутствуют на твоем столе. Но если ты хочешь получить от них еще больше пользы и вывести здоровье на новый уровень, подкорректируй свой рацион согласно разделу «Какие продукты, и в каком количестве следует употреблять для получения пользы от пищевых волокон?». Вот увидишь, положительный результат не заставит себя долго ждать!

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