ЛУЧШИЕ МЕСТА ФОТОГАЛЕРЕЯ ФИТНЕС-ГИД О ПРОЕКТЕ РЕКЛАМА НАПИШИТЕ НАМ
Ирина Шейк
ДЕВУШКА ДНЯ

В каких продуктах содержатся жиры?

В каких продуктах содержатся жиры?

ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22/02/2017 комментировать

Жиры, углеводы и белки – это незаменимые составляющие нашего рациона. Но жиры стали невольниками многих предрассудков и домыслов. Они пугают желающих сбросить вес и тех, кто недавно решил стать сторонником здорового рациона.

Но стоит ли опасаться жиров в продуктах питания, а если стоит, то каких именно? Давайте разбираться!

Что такое жиры, и какие функции они выполняют в организме?

Под жирами (триглицеридами, липидами) подразумеваются органические вещества, которые содержатся в живых организмах. Они составляют основу клеточной мембраны и играют в организме очень важную роль вместе с углеводами и белками. Их основные функции:

- насыщают организм энергией и улучшают самочувствие.

- создавая оболочки вокруг внутренних органов, защищают их от повреждений.

- предупреждают переохлаждение, так как способствуют сохранению тепла в организме, которое они плохо пропускают.

- улучшают воздействие жирорастворимых витаминов А, D, Е и К. 

- стимулируют активность кишечника и поджелудочной железы.

- кроме того, без жиров не сможет функционировать головной мозг.



Виды жиров

Жиры бывают растительного и животного происхождения. Жиры животного происхождения (жиры птиц и животных) называют насыщенными жирами, тогда как ненасыщенные жирные кислоты содержаться в большинстве растительных масел.  

Насыщенные жиры. Они представляют собой твердые компоненты и содержатся преимущественно в животной пище. Такие жиры довольно быстро усваиваются без желчных веществ, поэтому они питательные. Если включить в рацион насыщенные жиры в большом количестве при низкой физической активности, они будут откладываться в организме, что станет причиной набора веса и ухудшения физической формы. 

Насыщенные жиры подразделяются на стеариновые, миристиновые и пальмитиновые. Продукты с их наличием вкусные и содержат лецитин, витамины А и D, и, конечно же — холестерин. Последний, входит в состав важных клеток организма и активно участвует в выработке гормонов. Но если холестерин будет в организме в избытке, повышается риск появления сахарного диабета, ожирения и проблем с сердцем. Максимальная норма холестерина – 300 мг в день. 

Употреблять жиры животного происхождения следует в любом возрасте для получения энергии и полноценного развития организма. Однако надо не забывать, что чрезмерное поступление в организм насыщенных жиров может повлечь за собой развитие таких заболеваний: ожирение, сердечно-сосудистых заболевания, диабет и др.

Продукты, содержащие насыщенные жиры

- мясо (в том числе сердце и печень);

- молочные продукты;

- яйца;

- шоколадные изделия.

Ненасыщенные жиры. Такие липиды есть преимущественно в растительной пище и в рыбе. Они довольно легко поддаются окислению и могут утратить свои свойства после термообработки. Эксперты рекомендуют употреблять сырые продукты с ненасыщенными жирами. Эта группа подразделяется на полиненасыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты. К первому типу относятся компоненты, которые участвуют в обмене веществ и формировании здоровых клеток. Полиненасыщенные жиры содержатся в орехах и маслах растительного происхождения. Мононенасыщенные вещества снижают уровень холестерина в организме. Больше всего их содержится в рыбьем жире, оливковом и кунжутном маслах. 

Продукты, содержащие ненасыщенные жиры

- масла растительного происхождения (оливковое, подсолнечное, кукурузное, льняное и др.);

- орехи (миндаль, кешью, грецкий орех, фисташки);

- рыба (скумбрия, сельдь, лосось, тунец, салака, форель и др.);

- авокадо;

- семена мака;

- соевые бобы;

- рыбий жир;

- семена горчицы.

Как отличить качественное натуральное растительное масло от подделки с вредными примесями?

В том случае, когда основная составляющая часть жира – насыщенные кислоты, то жир будет по агрегатному состоянию твердый. А если ненасыщенные кислоты — жир будет жидкий. Выходит, если перед тобой масло, которое остается жидким даже в холодильнике, можешь отбросить сомнения – в нем наивысшая концентрация ненасыщенных жирных кислот.

Трансжиры. В обиходе "плохими" жирами принято принимать трансжиры. Они являются разновидностью ненасыщенных жиров, но мы решили рассказать о них отдельно. Под трансжирами подразумеваются модифицированные компоненты. По сути — это искусственно синтезированные масла. Ученые доказали, что регулярное употребление продуктов, содержащих трансжиры, может увеличить риск ожирения, болезней сердца и сосудов, ухудшения метаболизма. Употреблять их не рекомендуется!

Продукты, содержащие трансжиры

- фаст-фуд;

- полуфабрикаты (котлеты, пицца и др.);

- маргарин;

- пирожные;

- крекер;

- чипсы;

- попкорн для микроволновой печи (если в составе указаны гидрогенизированные жиры).



Суточная норма потребления жиров

Эксперты утверждают, что организму необходимо ежедневно 35 – 50% калорий, состоящих из полезных жиров. 

У спортсменов суточная норма жиров может быть больше, особенно, если тренировки интенсивные и систематические. В среднем, взрослому человеку необходимо потреблять 50 г животных жиров и 30 г растительных, что будет составлять 540 Ккал.


Когда возрастает потребность в насыщенных жирах?

Организм больше всего нуждается в насыщенных жирах в следующих случаях:

- нужно повысить эластичность сосудов;

- систематические спортивные тренировки;

- интеллектуальные нагрузки;

- период эпидемии ОРВИ (для укрепления иммунной системы);

- гормональный сбой. 

Когда возрастает потребность в ненасыщенных жирах?

Ненасыщенные жиры очень нужны организму в таких случаях:

- в холодное время года, когда организм начал недополучать полезные вещества;

- при высоких спортивных нагрузках;

- во время интенсивной физической работы;

- активный рост в подростковый период;

- обострение сахарного диабета;

- атеросклероз.

Жиры – неотъемлемый элемент для полноценного существования организма. Чтобы они приносили пользу, употреблять их нужно, учитывая твои цели и образ жизни. Исключить из своего рациона следует только опасные трансжиры. 

Назавана идеальная формула правильного питания

Взрослому здоровому человеку необходимо включать в свой рацион не более 45-50% углеводов, 35% жиров и 25% белков. К тому же следует полностью исключить из своего рациона сахар и чистые жиры
Читать подробнее »

Жирная пища таит в себе опасность

Чрезмерное количество жирной пищи в рационе, может стать причиной появления злокачественных опухолей Читать подробнее »

Ученые нашли способ, как избежать ранней смерти

Если насыщенные жиры, которые содержатся в сливочном масле, сале и красном мясе, заменить на ненасыщенными из растительных масел, то удастся миновать серьезных проблем со здоровьем Читать подробнее »



Теги: жиры, растительные жиры, животные жиры, жиры растительного происхождения, жиры животного происхождения, насыщенные жиры, ненасыщенные жиры, полиненасыщенные жирные кислоты, мононенасыщенные жирные кислоты, трансжиры 22/02/2017 Menslife.com
ТВОЕ МНЕНИЕ




ИНТЕРЕСНОЕ ЧТИВО
загрузка...

Loading...
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Жиры. Польза или вред?

Правила питания

Жиры. Польза или вред?

В каких продуктах содержатся углеводы?

Правила питания

В каких продуктах содержатся углеводы?

Чем обезжиренные продукты опасны для человека?

Здоровый образ

Чем обезжиренные продукты опасны для человека?

Продукты, способствующие сжиганию жиров

Продукты

Продукты, способствующие сжиганию жиров

НОВОЕ В РАЗДЕЛЕ
В каких продуктах содержатся углеводы?

Правила питания

В каких продуктах содержатся углеводы?

В каких продуктах содержится клетчатка?

Правила питания

В каких продуктах содержится клетчатка?

Как не набрать лишний вес во время новогодних праздников?

Правила питания

Как не набрать лишний вес во время новогодних праздников?

Какие продукты нельзя есть летом?

Правила питания

Какие продукты нельзя есть летом?

ЛУЧШЕЕ В РАЗДЕЛЕ
В каких продуктах содержатся углеводы?

Правила питания

В каких продуктах содержатся углеводы?

ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ

амарант амарантовая крупа блины блины с икрой блины с начинкой блюдо диета диета для мужчин каша клетчатка крупа кус-кус лишний вес мужская диета пищевые волокна полезные свойства польза польза клетчатки похудение похудеть правильное питание приготовление продукт продукт питания продукты продукты с клетчаткой рецепт худеть щерица яблоки

ИНТЕРЕСНОЕ



РУБРИКИ

СЕРВИСЫ

ПЕРСОНА

ИНФО

БУДЬ С НАМИ

Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100

© 2005-2015 MEN's LIFE — ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ ДЛЯ МУЖЧИН

Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством об авторском праве и смежных правах. При полном или частичном использовании материалов прямая активная гипперссылка на Мужской журнал MEN's LIFE обязательна. MEN's LIFE - интернет-журнал для мужчин, который заслуженно входит в ТОП лучших мужских журналов и порталов. Ежедневно самое важное на самые волнующие мужскую аудиторию темы - здоровый образ жизни, секс и отношения, правила питании, фитнес и тренировки, мужская мода и стиль, карьера, мужской досуг и многое другое в нашем мужском журнале. Администрация сайта не несет ответсвенности за здоровый образ жизни и за содержание рекламных объявлений.