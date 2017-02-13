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Селита Ибэнкс
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В каких продуктах содержатся углеводы?

В каких продуктах содержатся углеводы?

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13/02/2017 комментировать

Наверняка ты неоднократно слышал немало разнообразной информации об углеводах. Они являются неотъемлемой частью рациона питания каждого из нас. Углеводы - это важнейший источник энергии для человеческого организма. 

Но почему один вид углеводов поможет в наборе мышечной массы, а другой будет способствовать жировым отложениям? Давай разбираться!

Что представляют собой углеводы

Углеводы представляют собой органические элементы, состоящие из сложных и простых сахаров. Они содержаться в продуктах питания и являются одним из ключевых источников энергии. 

Различают два типа углеводов: простые (быстрые) и сложные. Основная разница между ними в молекулярной структуре и скорости усвоения организмом.

Простые углеводы включают в себя фруктозу и глюкозу (моносахариды и дисахариды). Поэтому продукты, содержащие такие углеводы, имеют сладкий вкус. Для оценки содержания в продуктах углеводов используют гликемический индекс (ГИ). Этот показатель определяет влияние продуктов на уровень сахара в крови. Так, пища с высоким ГИ не приносят большой пользы для организма, ее стоит употреблять как можно реже. Потому что регулярное повышение уровня глюкозы в крови вызывает всплески инсулина. Это может повлиять на самостоятельную выработку данного гормона организмом, что влечет за собой появление сахарного диабета I типа.

Сложные углеводы – это полисахариды. И, несмотря на то, что главная их задача — это снабжение организма энергией, они имеют немного другой принцип действия. В их основе – пектины, клетчатка и крахмал. Они стимулируют процесс пищеварения, утоляют голод и насыщают организм на продолжительный период времени. Кроме того, на их переваривание требуется больше времени и энергии, поэтому сахар в крови повышается равномерно. 

Польза углеводов для организма

Углеводы выполняют жизненно важные функции:

- восполняют энергетические запасы организма;

- способствуют продуктивной работе мозга;

- улучшают пищеварение;

- cнижают риск образования тромбов.

Способствуют ли простые углеводы набору массы?

Углеводы, которые легко усваиваются, способствуют выработке инсулина, тормозящего процессы расщепления жиров. Если физическая активность незначительная, в организме откладываются жиры. Но если употреблять простые углеводы и заниматься спортом, будет образовываться мышечная масса за счет повышения уровня гликогена в мышечных тканях. Поэтому, будут ли расти мышцы или живот – зависит от тебя. 

Соотношение углеводов к набору мышечной массы

В процессе тренировок необходимо следить за своим рационом и, как советуют спортивные диетологи, сложные углеводы стоит употреблять до физических нагрузок, а простые углеводы оставить на потом.

Тем, кто задался целью похудеть, не стоит превышать норму в 50-60 г продуктов, в которых содержаться углеводы. Чтобы держать вес на одном уровне позволено 200 г в день. Превышение этой нормы будет способствовать набору веса.

Основные продукты, содержащие простые углеводы

Их источниками являются все фрукты и овощи (особенно сладкие), сахар, мед, выпечка и белый хлеб, варенье и сиропы, сладкие напитки (особенно газированные), шоколадные изделия.

Основные продукты, содержащие сложные углеводы

Такие углеводы содержаться преимущественно в следующих продуктах: гречка, бурый рис, морковь, картофель, бобовые, тыква, кукуруза, свекла, хлеб (цельнозерновой).

Дефицит углеводов в организме

Конечно, остаться без углеводов практически невозможно, так как они есть во многих продуктах питания. Но если изнурять себя диетами, их нехватка может проявиться в виде следующих симптомов:

- слабость (особенно выражено она проявляется во время и после умственных нагрузок);

- раздражительность;

- невозможность сосредоточиться и работать продуктивно;

- тошнота;

- головокружение;

- головные боли;

- мышечная слабость;

- ухудшение пищеварительного процесса.

Особую опасность представляет собой недостаточное поступление углеводов в головной мозг, которому они нужны для полноценного функционирования. Если мозг будет недополучать углеводы систематически, могут появиться проблемы с памятью. 

Избыток углеводов в организме

Чрезмерное употребление пищи, богатой на углеводы, не пройдет бесследно для организма. Оно отразится в виде следующих проявлений:

- появление жировых отложений и ухудшение физической формы;

- риск ожирения;

- повышение сахара в крови;

- риск развития сахарного диабета.

Как видишь, углеводы могут превратить тебя в пухленького медвежонка или же помогут тебе выглядеть, как с обложки журнала про бодибилдеров. Все зависит от того, в какое русло ты их направишь, и если в правильное — они будут работать в твою пользу.

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Теги: углеводы, углеводы в продуктах, продукты, гликемический индекс, простые углеводы, быстрые углеводы, сложные углеводы 13/02/2017 Menslife.com
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