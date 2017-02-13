В каких продуктах содержатся углеводы?

Назавана идеальная формула правильного питания Взрослому здоровому человеку необходимо включать в свой рацион не более 45-50% углеводов, 35% жиров и 25% белков. К тому же следует полностью исключить из своего рациона сахар и чистые жиры

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Но почему один вид углеводов поможет в наборе мышечной массы, а другой будет способствовать жировым отложениям? Давай разбираться!Углеводы представляют собой органические элементы, состоящие из сложных и простых сахаров. Они содержаться в продуктах питания и являются одним из ключевых источников энергии.Различают два типа углеводов:. Основная разница между ними в молекулярной структуре и скорости усвоения организмом.включают в себя(моносахариды и дисахариды). Поэтому продукты, содержащие такие углеводы, имеют сладкий вкус. Для оценки содержания в продуктах углеводов используют гликемический индекс (ГИ). Этот показатель определяет влияние продуктов на уровень сахара в крови. Так, пища с высоким ГИ не приносят большой пользы для организма, ее стоит употреблять как можно реже. Потому что регулярное повышение уровня глюкозы в крови вызывает всплески инсулина. Это может повлиять на самостоятельную выработку данного гормона организмом, что влечет за собой появление сахарного диабета I типа.– это полисахариды. И, несмотря на то, что главная их задача — это снабжение организма энергией, они имеют немного другой принцип действия. В их основе – пектины, клетчатка и крахмал. Они стимулируют процесс пищеварения, утоляют голод и насыщают организм на продолжительный период времени. Кроме того, на их переваривание требуется больше времени и энергии, поэтому сахар в крови повышается равномерно.Углеводы выполняют жизненно важные функции:- восполняют энергетические запасы организма;- способствуют продуктивной работе мозга;- улучшают пищеварение;- cнижают риск образования тромбов.Углеводы, которые легко усваиваются, способствуют выработке инсулина, тормозящего процессы расщепления жиров. Если физическая активность незначительная, в организме откладываются жиры. Но если употреблять простые углеводы и заниматься спортом, будет образовываться мышечная масса за счет повышения уровня гликогена в мышечных тканях. Поэтому, будут ли расти мышцы или живот – зависит от тебя.В процессе тренировок необходимо следить за своим рационом и, как советуют спортивные диетологи,стоит употреблять, аоставить наТем, кто задался целью похудеть, не стоит превышать норму в 50-60 г продуктов, в которых содержаться углеводы. Чтобы держать вес на одном уровне позволено 200 г в день. Превышение этой нормы будет способствовать набору веса.Их источниками являютсяТакие углеводы содержаться преимущественно в следующих продуктах:Конечно, остаться без углеводов практически невозможно, так как они есть во многих продуктах питания. Но если изнурять себя диетами, их нехватка может проявиться в виде следующих симптомов:- слабость (особенно выражено она проявляется во время и после умственных нагрузок);- раздражительность;- невозможность сосредоточиться и работать продуктивно;- тошнота;- головокружение;- головные боли;- мышечная слабость;- ухудшение пищеварительного процесса.Особую опасность представляет собой недостаточное поступление углеводов в головной мозг, которому они нужны для полноценного функционирования. Если мозг будет недополучать углеводы систематически, могут появиться проблемы с памятью.Чрезмерное употребление пищи, богатой на углеводы, не пройдет бесследно для организма. Оно отразится в виде следующих проявлений:- появление жировых отложений и ухудшение физической формы;- риск ожирения;- повышение сахара в крови;- риск развития сахарного диабета.Как видишь, углеводы могут превратить тебя в пухленького медвежонка или же помогут тебе выглядеть, как с обложки журнала про бодибилдеров. Все зависит от того, в какое русло ты их направишь, и если в правильное — они будут работать в твою пользу.