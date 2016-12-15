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Животные, которые могут исцелить от болезней

Животные, которые могут исцелить от болезней

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15/12/2016 комментировать

Лечение с помощью животных уже давно практикуют во многих странах. Дельфины лечат аутизм, лошади помогают в реабилитации больным детям с церебральным параличом и людям после инфарктов, мурлыканье кошки снимает стресс, а змеиный яд используют в производстве дорогостоящих медпрепаратов. Специалисты США и Европы на протяжении длительного времени вели наблюдение за рядом животных. Эксперты пришли к выводу, что в ряде случаев животные способны помочь избавиться от многих заболеваний, а также заменить некоторые дорогостоящие препараты.

Медиками был составлен перечень животных, которые способны помочь человеку справиться с его болезнью. Что касается рейтинга полезности животных, то на первом месте стоят кошки. Домашние кошки издавна обладали целебными воздействиями на здоровье людей. В случае нервного расстройства, депрессии и даже алкоголизма тебе на помощь придет пушистый, ласковый питомец. Потому что эти домашние животные положительно влияют на сердечно-сосудистую систему человека и помогают нормализовать кровяное давление.

На втором месте стоят собаки. По мнению экспертов эти домашние животные являются отличной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Они заставляют своего хозяина вести активный образ жизни — с ними необходимо совершать прогулки, бегать, заниматься дрессировкой. Еще очень важно, что все это происходит на природе. Как заявляют специалисты, четвероногий друг помогает своему хозяину убежать от инфаркта.

Третью позицию занимают лошади. Эти умные, сильные животные, так же как и кошки, помогают человеку расслабиться, успокоить свою нервную систему. По мнению ученых общение с лошадьми помогает человеку справиться с психическими расстройствами. Очень часто медики советуют родителям детей с аутизмом и ДЦП конный спорт. Это также касается и трудных подростков. Особенно, общение с лошадью помогает в сложной в переходный период. Также иппотерапия практикуется в период реабилитации после перенесенного инфаркта. А желающим похудеть, конный спорт будет очень кстати. Тряска в седле – прекрасное средство и для лечения ожирения.

Четвертое место отводится пчелам. Всем широко известна польза прополиса и пчелиного яда. Эти продукты пчеловодства входят в состав лекарств, мазей, гелей, а также используются в косметологии. Мази с пчелиным ядом прекрасно помогают людям страдающим невралгией, радикулитом, артритом. Особенно для укрепления нервной системы полезен сон на ульях.

На пятом месте оказались змеи. Яд этих пресмыкающихся очень ценится в фармацевтике. Из него изготавливают различные лекарственные препараты, которые необходимы человеку.

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Теги: животное, болезнь, реабилитация, лечение, иппотерапия, конный спорт 15/12/2016 Menslife.com
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