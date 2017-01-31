Вредны ли ГМО-продукты?

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Многие ученые небезосновательно считают ГМО-продукты опасным для человеческого здоровья, так как они не являются натуральным. Однако эксперты из США пытаются убедить своих коллег из других стран в пользу этих продуктов. Для доказательства своего заявления американские аналитики неоднократно проводили испытания на различных животных. В результате они пришли к выводу, что генетически модифицированные продукты не могут вредить здоровью человека. В итоге научных исследований американские специалисты изложили свою точку зрения по этой глобальной проблеме. В настоящее время опубликовано более 1000 научных работ с соответствующими комментариями независимых экспертов и специалистов других стран.Результаты исследования ученых показали, что на сегодняшний день имеется два вида доступных ГМО-культур. Первый вид обладает 100% устойчивостью к насекомым и вредителям. А второй вид очень устойчив к гербицидам. Его в основном используют в хлопке, кукурузе и бобовых. Также специалисты аналитики заявляют, что эти виды ГМО-культур не оказывают отрицательное влияние на здоровье человека. А вот положительный эффект этой продукции состоит в том, что она почти не содержит инсектицидов - ядовитых химических веществ, предназначенных для уничтожения насекомых-вредителей. Также эти продукты более неприхотливы к природным условиям. А это способствует повышению урожайности и дохода.Учёные отмечают, что в натуральных продуктах может быть достаточное количество вредных для организма веществ. В настоящее время специалисты большинства стран не имеют единого мнения по поводу использования ГМО-продукции. Правительство каждой страны утверждает свои законы, которые регулируют продажу этих продуктов.