Вредны ли ГМО-продукты?
31/01/2017 комментироватьМнение американских ученых о генномодифицированных продуктах. Группа специалистов из Соединенных Штатов Америки утверждают, что генномодифицированная продукция не только не вредит здоровью человека, но даже приносит ему пользуАмерики утверждают, что генномодифицированная продукция не только не вредит здоровью человека, но даже приносит ему пользу.
Многие ученые небезосновательно считают ГМО-продукты опасным для человеческого здоровья, так как они не являются натуральным. Однако эксперты из США пытаются убедить своих коллег из других стран в пользу этих продуктов. Для доказательства своего заявления американские аналитики неоднократно проводили испытания на различных животных. В результате они пришли к выводу, что генетически модифицированные продукты не могут вредить здоровью человека. В итоге научных исследований американские специалисты изложили свою точку зрения по этой глобальной проблеме. В настоящее время опубликовано более 1000 научных работ с соответствующими комментариями независимых экспертов и специалистов других стран.
Результаты исследования ученых показали, что на сегодняшний день имеется два вида доступных ГМО-культур. Первый вид обладает 100% устойчивостью к насекомым и вредителям. А второй вид очень устойчив к гербицидам. Его в основном используют в хлопке, кукурузе и бобовых. Также специалисты аналитики заявляют, что эти виды ГМО-культур не оказывают отрицательное влияние на здоровье человека. А вот положительный эффект этой продукции состоит в том, что она почти не содержит инсектицидов - ядовитых химических веществ, предназначенных для уничтожения насекомых-вредителей. Также эти продукты более неприхотливы к природным условиям. А это способствует повышению урожайности и дохода.
Учёные отмечают, что в натуральных продуктах может быть достаточное количество вредных для организма веществ. В настоящее время специалисты большинства стран не имеют единого мнения по поводу использования ГМО-продукции. Правительство каждой страны утверждает свои законы, которые регулируют продажу этих продуктов.
Ученые опровергли миф о вреде ГМО
Ученые из США уверены, что слова о вредоносных свойствах продуктов с ГМО совершенно беспочвенны Читать подробнее »
Вредная пища может вызвать у мужчин импотенцию
Мужчины, часто употребляющие продукты с высоким содержанием ГМО и пестицидов, вскоре могут поплатиться качеством половой жизни Читать подробнее »
Продукты с ГМО приводят к мужскому бесплодию
В таких продуктах содержится большая доза пестицидов, которые пагубно влияют на здоровье сперматозоидов и уменьшают их количество в несколько раз Читать подробнее »
ТВОЕ МНЕНИЕ