Внешность человека не влияет на уровень зарплаты
18/02/2017 комментироватьВ результате широкомасштабного исследования британские ученые пришли к выводу, что внешность человека никак не влияет на повышение заработной платы.
Для подтверждения своего заявления, аналитики привлекли к исследованию более 1000 человек с различной внешностью и различными профессиями. В итоге этого эксперимента психологи отметили что внешний вид не может являться показателем успеха во многих профессиях. В первую очередь работодатели учитывают навыки работника, его профессиональный уровень и опыт работы.
Тот факт, что люди с красивой внешностью больше зарабатывают, в жизни не подтверждается. Исключение может быть только в профессиях, где внешность играет особую, важную роль (модельный бизнес, хостес и др.)
Однако ученые пришли к выводу, что особую роль играет фигура человека. По результатам эксперимента более материально благополучными становятся мужчины с полной комплекцией. А что касается женщин, то здесь все наоборот – худые и стройные дамы имеют более высокий уровень заработной платы, нежели полные женщины.
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