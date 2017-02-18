Внешность человека не влияет на уровень зарплаты

Ученые определили оптимальное количество часов в рабочей неделе Необходимо построить и рассчитать свой рабочий день или график так, чтобы обеспечить эффективную трудоспособность и не навредить своему здоровью Читать подробнее »

"Совы" и "жаворонки" должны работать в разное время суток Выяснилось, что «совы» и «жаворонки» по-разному справились с задачами. Поэтому при выборе рабочего графика нужно учитывать особенности своих биологических часов Читать подробнее »

Ночная работа повышает риск развития рака Мужчины, которым приходилось работать в ночь, заболевали раком предстательной железы в три раза чаще, чем остальные Читать подробнее »







Для подтверждения своего заявления, аналитики привлекли к исследованию более 1000 человек с различной внешностью и различными профессиями. В итоге этого эксперимента психологи отметили что внешний вид не может являться показателем успеха во многих профессиях. В первую очередьТот факт, что люди с красивой внешностью больше зарабатывают, в жизни не подтверждается. Исключение может быть только в профессиях, где внешность играет особую, важную роль (модельный бизнес, хостес и др.)Однако ученые пришли к выводу, что особую роль играет фигура человека. По результатам эксперимента более материально благополучными становятся мужчины с полной комплекцией. А что касается женщин, то здесь все наоборот – худые и стройные дамы имеют более высокий уровень заработной платы, нежели полные женщины.