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Ученые выяснили, как мужчины реагируют на женский макияж

Ученые выяснили, как мужчины реагируют на женский макияж

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02/02/2017 комментировать

В результате широкомасштабного анализа ученые из Шотландии выяснили реакцию  мужчин и женщин на макияж.

Специалисты во время эксперимента предложили респондентам просмотреть фото накрашенных девушек и девушек без косметики. По мнению аналитиков реакция на мейкап у представителей сильного и слабого пола различная.

Мужчины считают, что дамы с макияжем имеют более высокое социальное положение, нежели девушки, которые не пользуются косметикой. К тому же они выглядят намного привлекательнее.

По мнению женщин, представительницы слабого пола должны пользоваться косметикой. Однако, на подсознательном уровне они считают, что дамы с макияжем являются их конкурентками. 

В итоге ученые пришли к выводу, что у мужской половины и представительниц слабого пола единое мнение в одном —женщины с макияжем выглядят более эффектно и красивее. С ними приятно общаться и не стыдно показаться в обществе. Но главное по мнению мужчин — во всем должна быть мера.

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Теги: макияж, мейкап, makeup, внешность, привлекательность, женская красота 02/02/2017 Menslife.com
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