Ученые выяснили, как мужчины реагируют на женский макияж
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02/02/2017 комментироватьВ результате широкомасштабного анализа ученые из Шотландии выяснили реакцию мужчин и женщин на макияж.
Специалисты во время эксперимента предложили респондентам просмотреть фото накрашенных девушек и девушек без косметики. По мнению аналитиков реакция на мейкап у представителей сильного и слабого пола различная.
Мужчины считают, что дамы с макияжем имеют более высокое социальное положение, нежели девушки, которые не пользуются косметикой. К тому же они выглядят намного привлекательнее.
По мнению женщин, представительницы слабого пола должны пользоваться косметикой. Однако, на подсознательном уровне они считают, что дамы с макияжем являются их конкурентками.
В итоге ученые пришли к выводу, что у мужской половины и представительниц слабого пола единое мнение в одном —женщины с макияжем выглядят более эффектно и красивее. С ними приятно общаться и не стыдно показаться в обществе. Но главное по мнению мужчин — во всем должна быть мера.
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