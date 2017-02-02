Ученые выяснили, как мужчины реагируют на женский макияж

Красивые люди болеют реже и живут дольше Симпатичные мужчины и женщины реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми болезнями, сахарным диабетом, скачками артериального давления, астмой Читать подробнее »

Болезни, которые отражаются на внешности Наша внешность может рассказать о наших заболеваниях. Сегодня ты узнаешь, какие изменения во внешности должны насторожить и быть сигналом того, что пора обратиться к врачу Читать подробнее »

Люди с ухоженной внешностью зарабатывают больше Психологии утверждают, что у ухоженных людей доход выше, чем у тех, кто не уделяет внешности достаточно времени Читать подробнее »







Специалисты во время эксперимента предложили респондентам просмотреть фото накрашенных девушек и девушек без косметики. По мнению аналитиков реакция на мейкап у представителей сильного и слабого пола различная.Мужчины считают, что, нежели девушки, которые не пользуются косметикой. К тому же они выглядят намного привлекательнее.По мнению женщин, представительницы слабого пола должны пользоваться косметикой. Однако, на подсознательном уровне они считают, чтоВ итоге ученые пришли к выводу, что у мужской половины и представительниц слабого пола единое мнение в одном —женщины с макияжем выглядят более эффектно и красивее. С ними приятно общаться и не стыдно показаться в обществе. Но главное по мнению мужчин — во всем должна быть мера.