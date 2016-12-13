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Ученые узнали, почему люди путают имена друзей и знакомых

Ученые узнали, почему люди путают имена друзей и знакомых

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13/12/2016 комментировать

Часто бывает так, что люди, увидев тех или иных знакомых, ошибочно называют их именами совершенно других друзей. Американские специалисты решили выяснить, почему возникают такие ситуации и есть ли какие-либо закономерности в данном явлении.

Научные работники из Университета Дьюка провели масштабный опрос среди более 1700 добровольцев. Как показали результаты исследования, люди, ошибочно называющие знакомых неправильно, используют при этом не случайные, а достаточно конкретные имена. Так, те, к кому обратились, и те, имена которых были названы ошибочно, зачастую относятся к определенной категории. Иными словами, вероятность того, что вы спутаете имена друзей или ближайших родственников, чрезвычайно велика.

К слову, исследователи проследили еще одну интересную закономерность. Многие испытуемые признавались, что в некоторых случаях, обращаясь к члену семьи, они называли его именем собаки, при этом кошек и других домашних питомцев такое явление не затрагивало. Как утверждают эксперты, это происходит потому, что очень часто люди причисляют собак к полноценным членам своих семей и имеют с четверолапыми питомцами особую эмоциональную связь.

Также научные работники делают акцент на том, что люди очень часто заменяют одно имя другим, и происходит это в том случае, когда имена имеют между собой некоторые схожести (одинаковые начало, конец, гласные и особенно ударные). А вот внешняя схожесть людей не играет никакой роли — родители часто путают имена собственных детей, даже когда те имеют разный пол и немалую разницу в возрасте.

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Теги: имя, имена, друзья, знакомые, называть по имени 13/12/2016 Menslife.com
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