Ученые: тыква очень полезна для здоровья
16/12/2016 комментировать
Солнечный доктор: полезные свойства тыквы
Из тыквы готовят неимоверное количество вкусных и оригинальных блюд, а ее полезные свойства и вовсе заслуживают отдельного разговора Читать подробнее »
Готовимся к Хэллоуину: фигурки из тыквы
Не забыли, что 31 октября люди отмечают Хэллоуин – День всех святых? По традиции Хэллоуин празднуется в ночь с 31 октября на 1 ноября Читать подробнее »
Тыква и её целебные свойства
Несмотря на то, что родина тыквы – солнечная Мексика, этот овощ замечательно прижился в нашей средней полосе, дав нам возможность подпитать организм витаминами в преддверии холодной зимы. Читать подробнее »
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