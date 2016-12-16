Ученые: тыква очень полезна для здоровья

Тыква очень полезна для человеческого организма, а особенно – для печени. Представители науки рассказали, как нужно готовить тыкву, чтобы от нее была максимальная польза.





Чтобы помочь нормальному функционированию печени, в том числе способствовать ее очистке от ненужных элементов, следует готовить тыквенный салат, заправленный оливковым маслом.





Ранее исследователи уже говорили о полезных свойствах тыквы: она положительно влияет на систему пищеварения, зрение и даже может угнетать бактерии туберкулеза.





Эксперты рекомендуют кушать этот овощ натощак. Тыкву нужно натереть на терке и пару минут подержать в кипятке. Не менее полезна тыква, запеченная в духовке, так как она сохраняет глюкозу и много витаминов.





Все, у кого есть вышеперечисленные проблемы со здоровьем, могут улучшить свое состояние, включив в рацион тыкву.

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