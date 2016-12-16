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Ученые: тыква очень полезна для здоровья

Ученые: тыква очень полезна для здоровья

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16/12/2016 комментировать

Тыква очень полезна для человеческого организма, а особенно – для печени. Представители науки рассказали, как нужно готовить тыкву, чтобы от нее была максимальная польза. 

Чтобы помочь нормальному функционированию печени, в том числе способствовать ее очистке от ненужных элементов, следует готовить тыквенный салат, заправленный оливковым маслом. 

Ранее исследователи уже говорили о полезных свойствах тыквы: она положительно влияет на систему пищеварения, зрение и даже может угнетать бактерии туберкулеза. 

Эксперты рекомендуют кушать этот овощ натощак. Тыкву нужно натереть на терке и пару минут подержать в кипятке. Не менее полезна тыква, запеченная в духовке, так как она сохраняет глюкозу и много витаминов.

Все, у кого есть вышеперечисленные проблемы со здоровьем, могут улучшить свое состояние, включив в рацион тыкву.

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Теги: тыква, польза тыквы, печень, здоровье печени, продукты для печени 16/12/2016 Menslife.com
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