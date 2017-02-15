Ученые составили список того, что нельзя делать до, во время и после еды
15/02/2017 комментироватьАмериканские специалисты в результате исследований пришли к выводу, что после приема пищи необходимо соблюдать ряд правил.
Ученые, которые изучают проблемы правильного питания, пришли к следующему заключению – чтобы сохранить здоровье, красоту и молодость, большое значение имеет не только употребление здоровой пищи – важно соблюдать некоторые советы специалистов.
Не рекомендуется сразу после еды употреблять какие-либо фрукты. Большинство из них содержат кислоту, которая при взаимодействии с желудочным соком, вызывает брожение в желудочно-кишечном тракте.
Помимо этого, нельзя пить воду во время еды. Это отрицательно влияет на пищеварительный процесс. Также желательно не пить воду перед едой и сразу после. Вода употребляется до приема пищи или после с интервалом 30-40 минут.
Особенно медики не рекомендуют курить после еды. Табачный дым раздражает слизистую желудка и не дает ему возможность как следует переварить пищу.
Также специалисты не советуют после еды совершать физические нагрузки (занятия в тренажерном зале, в бассейне, велосипедные прогулки) и принятие ванн.
Ложиться сразу после принятия пищи также не рекомендуется. Можно спокойно посидеть или заняться какой-либо физически не сложной работой.
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