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Ученые рассказали, какое вино полезно для здоровья

Ученые рассказали, какое вино полезно для здоровья

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19/12/2016 комментировать

Считается, что красное вино в умеренных дозах можно смело включать в рацион здорового питания. Но так ли это на самом деле? 

Специалисты из лондонской медицинской школы пришли к выводу что не все вина могут быть полезны для здоровья человека. Ученые проанализировали, какие вина и в каком количестве допустимо включить в рацион здорового питания. Как заявляют аналитики, при изготовлении качественного вина, должны использоваться только старинные рецепты. Именно в этих рецептах уделяется большое внимание долголетней выдержке вина и технологии приготовления. 

Наиболее полезным является выдержанное вино. Такое вино оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. По мнению специалистов в нём содержатся такие вещества, как процианидин и ресвератрол, которые нейтрализуют опасные для сердечно-сосудистой системы соединения (плохой холестерин). Также эти вещества являются мощнейшими антиоксидантами, предотвращая раковые заболевания. 

Известно, что родиной красного вина являются Франция и Италия. Именно специалисты-виноделы этих стран используют старинную традиционную технологию обработки винограда. Это очень важно для качества вина. Что касается австралийских вин, то эти вина почти не содержит полезных свойств. Однако, как заявляют специалисты, любое вино необходимо употреблять в умеренных дозах — допустимая доза - не более 50 г. В противном случае, организм может получить интоксикацию.

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Теги: вино, красное вино, польза вина, процианидин, ресвератрол, сердечно-сосудистая ситема 19/12/2016 Menslife.com
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