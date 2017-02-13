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Ученые рассказали, каким людям сложнее всего похудеть

Ученые рассказали, каким людям сложнее всего похудеть

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13/02/2017 комментировать

Австралийские специалисты решили выяснить, какие пищевые привычки являются преградой на пути к идеальной фигуре. Как оказалось, наибольшие сложности с похудением испытывают перфекционисты - люди, которым страх сделать что-то не так очень сильно мешает придерживаться диеты.

Научные работники из Австралии пригласили к участию в эксперименте 55 000 добровольцев. Опросив каждого из них, ученые обнаружили, что девять из десяти испытуемых хотя бы раз в жизни придерживались определенной диеты. При этом лишь половина респондентов пыталась сбросить лишний вес более шести раз.

После опроса всех, кто стремился к идеальной фигуре, разделили на пять групп. Как выяснилось, труднее всего бороться с лишними килограммами именно перфекционистам - диета дается им крайне сложно в связи с чрезмерно завышенными целями и страхом провалить свою задачу. К тому же, перфекционисты являются наиболее распространенным типом - в данную категорию попал 41% респондентов.

Еще 25% участников исследования были определены в категорию одержимых - тех, кто питает страсть ко вкусной еде и не способен себя ограничивать. Группа общительных насчитывает 15% опрошенных: им очень сложно принимать пищу по четкому графику. Такое же количество респондентов и среди гурманов, которые привыкли наслаждаться вкусовыми качествами необычных блюд и не способны отказаться от их употребления. Оставшиеся 4% испытуемых попали в категорию распущенных - им сложно дается контроль собственных пищевых привычек и выбор еды такие люди осуществляют спонтанно. 

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Теги: похудеть, худеть, похудение, лишние килограммы, лишний вес, диета 13/02/2017 Menslife.com
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