Ученые рассказали, как женщине реагировать на стресс у мужчины
30/01/2017 комментироватьСпециалисты определили, как сильная половина человечества реагирует на стресс, а также каким образом следует вести себя в таких ситуациях женщинам. Как выяснилось, конфликты в связи с недопониманием – наиболее частые проблемы в отношениях пары, и избежать их можно лишь тогда, когда партнеры пытаются узнать друг о друге как можно больше.
Выбить мужчину из колеи способно огромное количество различных факторов: ссоры с близкими, неприятности на работе, недопонимание, неспособность самореализоваться. Переживая стресс, представители сильного пола сразу же замыкаются в себе, что часто становится странным и неприятным сюрпризом для их партнерш. Женщины не понимают природу происходящего, предполагая, что в их отношениях наступил кризис. Естественно, такое ошибочное мнение лишь нагнетает обстановку.
По словам научных работников, женщинам обязательно следует помнить о том, что у мужчин реакция на стресс совершенно иная, а потому путь решения проблемы здесь также нужен особый. К примеру, если слабый пол в стрессовой ситуации старается выговориться, высвободить накопившийся негатив и получить эмоциональную разрядку, то с представителями сильного пола все совершенно иначе.
Существует три основных формы реакции на стресс у мужчин, и самая первая — это всегда молчание. Испытывая проблемы, человек закрывается в себе и молча обдумывает пути выхода из сложившейся ситуации. Далее рука об руку идут ворчание и желание абстрагироваться от происходящего. И в том, и в другом случае партнерша может решить, что их отношения пошли под откос, хотя в реальности все обстоит совершенно иначе. Все, что требуется в такие моменты от женщины - не нагнетать обстановку, выражать свою поддержку и относится к происходящему с пониманием.
Эти несложные, но очень важные для крепких отношений советы, можешь смело подсказать своей второй половинке. Надеемся, что они пригодятся вам и помогут в разрешении конфликтных ситуаций.
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