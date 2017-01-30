Ученые рассказали, как женщине реагировать на стресс у мужчины

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Выбить мужчину из колеи способно огромное количество различных факторов:Переживая стресс, представители сильного пола сразу же замыкаются в себе, что часто становится странным и неприятным сюрпризом для их партнерш. Женщины не понимают природу происходящего, предполагая, что в их отношениях наступил кризис. Естественно, такое ошибочное мнение лишь нагнетает обстановку.По словам научных работников, женщинам обязательно следует помнить о том, что у мужчин реакция на стресс совершенно иная, а потому путь решения проблемы здесь также нужен особый. К примеру, если слабый пол в стрессовой ситуации старается выговориться, высвободить накопившийся негатив и получить эмоциональную разрядку, то с представителями сильного пола все совершенно иначе.Существует три основных формы реакции на стресс у мужчин, и самая первая — это всегда. Испытывая проблемы, человек закрывается в себе и молча обдумывает пути выхода из сложившейся ситуации. Далее рука об руку идут. И в том, и в другом случае партнерша может решить, что их отношения пошли под откос, хотя в реальности все обстоит совершенно иначе. Все, чтоЭти несложные, но очень важные для крепких отношений советы, можешь смело подсказать своей второй половинке. Надеемся, что они пригодятся вам и помогут в разрешении конфликтных ситуаций.