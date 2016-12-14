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Ученые рассказали, как замедлить старение

Ученые рассказали, как замедлить старение

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14/12/2016 комментировать

Эксперты из Казахстана провели детальный анализ статистических данных по продолжительности жизни. Как оказалось, за последние 50 лет люди стали жить дольше, и причина тому - активные физические нагрузки и употребление кисло-молочных продуктов.

По словам ученых, в 60-х средняя продолжительность жизни едва достигала отметки в 58 лет, а уже к 2014 году она возросла до 72 лет. Чтобы узнать, что поспособствовало столь положительным переменам, научные работники провели ряд экспериментов длительностью в два месяца с участием пожилых людей. Сначала у всех испытуемых взяли необходимые анализы, чтобы проверить состояние их здоровья. Далее каждый доброволец пополнил свой рацион питания кисломолочными продуктами, после чего все анализы были сданы повторно.

Проанализировав результаты эксперимента, специалисты выяснили, что человеку жизненно важно употреблять различные кисломолочные продукты: именно они приводят в норму уровень холестерина, способствуя значительному улучшению кровообращения. Кроме того, научные работники настоятельно советуют заниматься спортом: те пожилые люди, которые делали физические упражнения, еще сильнее улучшили собственные показатели здоровья. К примеру, у них произошло улучшение состояния опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

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Теги: старение, старость, стареть, продолжительность жизни, кисломолочные продукты 14/12/2016 Menslife.com
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