Ученые рассказали, как замедлить старение

Эксперты из Казахстана провели детальный анализ статистических данных по продолжительности жизни. Как оказалось, за последние 50 лет люди стали жить дольше, и причина тому - активные физические нагрузки и употребление кисло-молочных продуктов.





По словам ученых, в 60-х средняя продолжительность жизни едва достигала отметки в 58 лет, а уже к 2014 году она возросла до 72 лет. Чтобы узнать, что поспособствовало столь положительным переменам, научные работники провели ряд экспериментов длительностью в два месяца с участием пожилых людей. Сначала у всех испытуемых взяли необходимые анализы, чтобы проверить состояние их здоровья. Далее каждый доброволец пополнил свой рацион питания кисломолочными продуктами, после чего все анализы были сданы повторно.





Проанализировав результаты эксперимента, специалисты выяснили, что человеку жизненно важно употреблять различные кисломолочные продукты: именно они приводят в норму уровень холестерина, способствуя значительному улучшению кровообращения. Кроме того, научные работники настоятельно советуют заниматься спортом: те пожилые люди, которые делали физические упражнения, еще сильнее улучшили собственные показатели здоровья. К примеру, у них произошло улучшение состояния опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

Подъем по ступеням лестницы замедляет старение мозга Специалисты вновь доказали правдивость поговорки о том, что движение – это жизнь Читать подробнее »

Социальные сети ускоряют процесс старения Во время эксплуатации мобильного телефона или планшета люди прищуриваются и хмурятся, поэтому лицевые мышцы постоянно напрягаются Читать подробнее »