Ученые определили оптимальное количество часов в рабочей неделе
06/02/2017 комментироватьУченые из Австралийского Национального университета заявляют, что средняя продолжительность рабочей недели должна составлять 39 часов. Если речь идет о максимальном количестве часов, то для представителей сильного пола она должна составлять не более чем 46 часов, а для женщин 32-34 часа в неделю.
Для подтверждения этого вывода было проведено исследование, в котором приняли участие около 8000 австралийских граждан в возрасте от 22 до 64 лет. Ученые пришли к выводу, что превышение допустимого рабочего времени приводит к негативным последствиям. А именно: в первую очередь снижается работоспособность человека, появляется утомляемость и раздражительность. В результате это влияет на качество работы.
А что касается здоровья, то у трудоголика обостряются все хронические болезни. В первую очередь появляется риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
По словам психологов, особенно тяжело приходится женщинам, так как на их плечи ложатся еще и домашние заботы. Вот почему их рабочая неделя не должна превышать рекомендуемого специалистами времени.
По рекомендации медиков, необходимо построить и рассчитать свой рабочий день или график так, чтобы обеспечить эффективную трудоспособность и не навредить своему здоровью.
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