ЛУЧШИЕ МЕСТА ФОТОГАЛЕРЕЯ ФИТНЕС-ГИД О ПРОЕКТЕ РЕКЛАМА НАПИШИТЕ НАМ
Рита Ора
ДЕВУШКА ДНЯ

Ученые определили оптимальное количество часов в рабочей неделе

Ученые определили оптимальное количество часов в рабочей неделе

ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06/02/2017 комментировать

Ученые из Австралийского Национального университета заявляют, что средняя продолжительность рабочей недели должна составлять 39 часов. Если речь идет о максимальном количестве часов, то для представителей сильного пола она должна составлять не более чем 46 часов, а для женщин 32-34 часа в неделю.

Для подтверждения этого вывода было проведено исследование, в котором приняли участие около 8000 австралийских граждан в возрасте от 22 до 64 лет. Ученые пришли к выводу, что превышение допустимого рабочего времени приводит к негативным последствиям. А именно: в первую очередь снижается работоспособность человека, появляется утомляемость и раздражительность. В результате это влияет на качество работы.

А что касается здоровья, то у трудоголика обостряются все хронические болезни. В первую очередь появляется риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам психологов, особенно тяжело приходится женщинам, так как на их плечи ложатся еще и домашние заботы. Вот почему их рабочая неделя не должна превышать рекомендуемого специалистами времени.

По рекомендации медиков, необходимо построить и рассчитать свой рабочий день или график так, чтобы обеспечить эффективную трудоспособность и не навредить своему здоровью.

Какая работа самая нервная в мире?

Чаще всего нервничают, испытывают стрессы, связанные с работой, менеджеры и лица, приближенные к руководителям Читать подробнее »

Деньги не делают человека счастливее

Счастье человека, несмотря на жестокие реалии, зависит не только от финансового благополучия Читать подробнее »

"Совы" и "жаворонки" должны работать в разное время суток

Выяснилось, что «совы» и «жаворонки» по-разному справились с задачами. Поэтому при выборе рабочего графика нужно учитывать особенности своих биологических часов Читать подробнее »



Теги: работа, работать, рабочая неделя, рабочий день, рабочий график, трудоспособность 06/02/2017 Menslife.com
ТВОЕ МНЕНИЕ




ИНТЕРЕСНОЕ ЧТИВО
загрузка...


Loading...



Загрузка...
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
7 запретных фраз на рабочем месте

Офис

7 запретных фраз на рабочем месте

Топ самых популярных способов развеять скуку на рабочем месте

Офис

Топ самых популярных способов развеять скуку на рабочем месте

Как можно совмещать две работы?

Карьера

Как можно совмещать две работы?

Топ-10 самых мужественных профессий

Карьера

Топ-10 самых мужественных профессий

НОВОЕ НА САЙТЕ
Опасный дуэт: какие лекарства нельзя сочетать

Здоровый образ

Опасный дуэт: какие лекарства нельзя сочетать

Основные правила похудения для мужчин

Диеты

Основные правила похудения для мужчин

Барбершоп в Киеве “Frisor” - мужская парикмахерская

Мужская мода

Барбершоп в Киеве “Frisor” - мужская парикмахерская

Обнаженные спортсмены: фотосессия атлетов в стиле Ню

Интересное

Обнаженные спортсмены: фотосессия атлетов в стиле Ню

ЛУЧШЕЕ НА САЙТЕ
Топ-10 продуктов, полезных для сердца и сосудов

Продукты

Топ-10 продуктов, полезных для сердца и сосудов

Идеальный базовый гардероб современного мужчины: 9 must have вещей

Мужская мода

Идеальный базовый гардероб современного мужчины: 9 must have вещей

Правильный уход за собой - залог успеха современного мужчины!

Уход за собой

Правильный уход за собой - залог успеха современного мужчины!

Болезни, которые отражаются на внешности

Здоровый образ

Болезни, которые отражаются на внешности

ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ

возраст высыпаться депрессия женщина заниматься сексом здоровый сон здоровье интеллект интимная близость лишний вес любовь мозг мужчина ожирение онкологическое заболевание онкология отношения похудение правильное питание продолжительность жизни работа рак секс семья сердечно-сосудистые заболевания сон социальные сети спать стресс счастье

ИНТЕРЕСНОЕ



РУБРИКИ

СЕРВИСЫ

ПЕРСОНА

ИНФО

БУДЬ С НАМИ

Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100

© 2005-2015 MEN's LIFE — ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ ДЛЯ МУЖЧИН

Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством об авторском праве и смежных правах. При полном или частичном использовании материалов прямая активная гипперссылка на Мужской журнал MEN's LIFE обязательна. MEN's LIFE - интернет-журнал для мужчин, который заслуженно входит в ТОП лучших мужских журналов и порталов. Ежедневно самое важное на самые волнующие мужскую аудиторию темы - здоровый образ жизни, секс и отношения, правила питании, фитнес и тренировки, мужская мода и стиль, карьера, мужской досуг и многое другое в нашем мужском журнале. Администрация сайта не несет ответсвенности за здоровый образ жизни и за содержание рекламных объявлений.