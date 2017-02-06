Ученые определили оптимальное количество часов в рабочей неделе

Какая работа самая нервная в мире? Чаще всего нервничают, испытывают стрессы, связанные с работой, менеджеры и лица, приближенные к руководителям Читать подробнее »

Деньги не делают человека счастливее Счастье человека, несмотря на жестокие реалии, зависит не только от финансового благополучия Читать подробнее »

"Совы" и "жаворонки" должны работать в разное время суток Выяснилось, что «совы» и «жаворонки» по-разному справились с задачами. Поэтому при выборе рабочего графика нужно учитывать особенности своих биологических часов Читать подробнее »







Для подтверждения этого вывода было проведено исследование, в котором приняли участие около 8000 австралийских граждан в возрасте от 22 до 64 лет. Ученые пришли к выводу, что превышение допустимого рабочего времени приводит к негативным последствиям. А именно: в первую очередьчеловека,. В результате это влияет на качество работы.А что касается здоровья, то у трудоголика. В первую очередь появляется риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.По словам психологов, особенно тяжело приходится женщинам, так как на их плечи ложатся еще и домашние заботы. Вот почему их рабочая неделя не должна превышать рекомендуемого специалистами времени.По рекомендации медиков, необходимо построить и рассчитать свой рабочий день или график так, чтобы обеспечить эффективную трудоспособность и не навредить своему здоровью.