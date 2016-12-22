Ученые объяснили, зачем людям нужен секс

Все половозрелые и здоровые люди испытывают потребность в сексе. Но чем вызвана это потребность? Представители науки решили выяснить, почему людям нужен секс. Они считают, что сексуальные контакты важны, прежде всего, не для удовольствия, а для того, чтобы продолжить свой род.





Именно размножение половым путем обеспечивает продление рода живых существ. В ходе эксперимента были изучены особенности бесполого и полового размножения. Объектом изучения стали блохи, которые способны плодиться и так, и так.





Полученные сведения показали, что потомство, полученное в результате полового сношения, оказалось более жизнеспособным и устойчивым к различным неблагоприятным факторам внешней среды. Кроме того, посредством такого способа размножения гены смешиваются (подвергаются процессу гибридизации), в результате чего они оптимально подстраиваются под различные условия внешней среды.

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Регулярный секс улучшает память Занятия сексом активизируют рост нервной ткани, которая ответственна за высокую производительность памяти Читать подробнее »