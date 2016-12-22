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Ученые объяснили, зачем людям нужен секс

Ученые объяснили, зачем людям нужен секс

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22/12/2016 комментировать

Все половозрелые и здоровые люди испытывают потребность в сексе. Но чем вызвана это потребность? Представители науки решили выяснить, почему людям нужен секс. Они считают, что сексуальные контакты важны, прежде всего, не для удовольствия, а для того, чтобы продолжить свой род. 

Именно размножение половым путем обеспечивает продление рода живых существ. В ходе эксперимента были изучены особенности бесполого и полового размножения. Объектом изучения стали блохи, которые способны плодиться и так, и так. 

Полученные сведения показали, что потомство, полученное в результате полового сношения, оказалось более жизнеспособным и устойчивым к различным неблагоприятным факторам внешней среды. Кроме того, посредством такого способа размножения гены смешиваются (подвергаются процессу гибридизации), в результате чего они оптимально подстраиваются под различные условия внешней среды. 

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Теги: секс, польза секса, заниматься сексом, интимная близость, продолжение рода 22/12/2016 Menslife.com
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