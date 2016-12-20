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Ученые: найден секрет успеха и человеческого счастья

Ученые: найден секрет успеха и человеческого счастья

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20/12/2016 комментировать

Представители науки из Гарварда выяснили, в чем заключается главный секрет успеха и счастья человека. 

Для проведения исследования были изучены сведения за 75 лет (с 1939 по 2014 год). Они включали в себя информацию об эмоциональном и физическом состоянии полсотни людей с невысоким доходом из Бостона и выпускников Гарварда в количестве 268 человек. 

Эксперимент включал в себя несколько этапов. Сначала организаторы сканировали их головной мозг и изучали образцы крови. Потом был проведен опрос, фиксирующий показатели счастья и физического состояния. В итоге удалось достоверно выяснить, что на успех и счастье большое влияние оказывают крепкие отношения с окружающими людьми. 

Один из организаторов исследования утверждает, что ключ к счастью и успеху заключается в теплых отношениях с родней и приятелями. Кроме того, важно не само количество дружеских контактов, а их качество. Поэтому следует свои силы сосредоточить не на девайсах, шопинге и тренажерах, а на укреплении отношений с окружающими людьми. Если удастся укрепить такие связи, можно стимулировать мозговую активность, а также снизить эмоциональное напряжение и физическое недомогание.

Исходя из вышесказанного, можно сделать заключение, что гармония и дружба с окружающими ведут к счастью и успеху.

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Теги: секрет счастья, счастье, секрет успеха, отношения 20/12/2016 Menslife.com
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