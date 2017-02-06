Ученые нашли уникальную связь между длиной пальцев и доходами человека

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Специалисты провели эксперимент, пригласив к участию около 2000 мужчин и женщин самых разных возрастных категорий, от 25 и до 60 лет. У всех испытуемых измерили длину пальцев и опросили о состоянии их доходов. Как выяснилось в результате, представители сильной половины человечества с короткими указательными и длинными безымянными пальцами зачастую имеют достаточно высокий доход. Что же до женщин, у них дело обстоит совершенно наоборот - больше всех зарабатывают те, у кого длина указательных и безымянных пальцев практически одинакова.По словам научных работников, такая закономерность объясняется очень просто: та или иная длина пальцев пребывает в прямой зависимости от, который закладывается в организме еще в период внутриутробного развития плода. А, как известно, делает человека болееи заставляет его уверенноНапомним, ранее эксперты обнаружили, что люди, обладающие длинными указательными пальцами, не имеют успеха в спорте, но при этом отлично справляются с задачами на вербальную память. Тем же, у кого безымянный палец длиннее остальных, спорт дается особо хорошо, как и задачи на пространственное мышление. Кроме того, такие люди в разы реже сталкиваются с приступами тревожности.