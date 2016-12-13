Ученые нашли самое необитаемое место на Земле

Представители науки из США нашли самое необитаемое место на нашей Земле. По их мнению – это наиболее отдаленный участок суши на обитаемой планете. Находится он на юге в Тихом океане. Первооткрыватели назвали это место – «Точка Немо». Еще одно название – «Полюс недоступности».





Примечательно то, что до него можно добраться, преодолев более 2 688 километров, или 1 450 морских миль от суши. Координаты необитаемого острова следующие: 4852 южной широты, 12323 западной долготы. Только здесь можно по-настоящему ощутить себя в полном одиночестве и отдохнуть от всех благ цивилизации. На всем земном шаре не отыскать второго такого места, где на все четыре стороны света до ближайшей суши будет одинаково и настолько далеко.





Ранее представители науки определили, что самыми «одинокими» местами на планете также являются острова в Атлантическом океане Тристан-да-Кунья, остров Девон в Канаде и небольшой городок в Гренландии – Иллоккортоормиут. Такие места могут стать отличной обителью для социофобов и всех тех, кто утомился от интенсивного городского ритма.

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