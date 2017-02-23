Ученые нашли полезную замену сахару
23/02/2017 комментироватьУже не раз говорилось о вреде сахара для организма. Но что делать тем, кто просто не может отказать себе от нескольких ложек сахара, добавленных в чай? Ученые нашли альтернативу сахару.
Организаторы эксперимента после изучения поставленной задачи составили перечень продуктов, эффективно заменяющих сахар. Если их включить в рацион вместо сахара, то здоровье можно существенно улучшить.
У сахара дурная слава, многие говорят, что это бомба замедленного действия. Его употребление влечет за собой риск развития сахарного диабета, ожирения и других опасных хронических болезней.
Сахар можно заменить не только искусственными (которые не менее вредны, чем сам сахар), но и натуральными компонентами. Хорошей заменой может стать кленовый сироп. Он приятный на вкус и не таит в себе опасность. Его можно добавлять в чай, десерты и другие блюда, которые нужно подсластить.
Также хорошей заменой может стать нектар агавы или сироп топинамбура. Безусловно, у таких заменителей немного другой, и даже поначалу непривычный вкус, однако они гораздо полезней сахара.
Показатели здоровья улучшатся и в том случае, если употребление сахара свести к минимуму, необязательно отказываться от него совсем. Тем более что это сделать непросто.
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