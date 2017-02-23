Ученые нашли полезную замену сахару

Безопасных заменителей сахара не существует На протяжении многих лет специалисты диетологи заявляли о вредных свойствах сахара. Они пытались найти более безопасные для человеческого организма заменители Читать подробнее »

Употребление фруктозы может спровоцировать развитие сахарного диабета Если употреблять фруктозу в большом количестве, игнорируя полезные кислоты Омега-3, есть большая вероятность развития болезни Альцгеймера и сахарного диабета Читать подробнее »

Изобилие сладкого воздействует на мозг подобно стрессу Употребление сладостей в большом количестве провоцирует активное образование гормона стресса (кортизола). Это в свою очередь заставляет мозг и сердце находиться в состоянии напряжения Читать подробнее »







Организаторы эксперимента после изучения поставленной задачи составили перечень продуктов, эффективно заменяющих сахар. Если их включить в рацион вместо сахара, то здоровье можно существенно улучшить.У сахара дурная слава, многие говорят, что это бомба замедленного действия. Его употребление влечет за собой риск развития сахарного диабета, ожирения и других опасных хронических болезней.Сахар можно заменить не только искусственными (которые не менее вредны, чем сам сахар), но и натуральными компонентами. Хорошей заменой может стать. Он приятный на вкус и не таит в себе опасность. Его можно добавлять в чай, десерты и другие блюда, которые нужно подсластить.Также хорошей заменой может стать. Безусловно, у таких заменителей немного другой, и даже поначалу непривычный вкус, однако они гораздо полезней сахара.Показатели здоровья улучшатся и в том случае, если употребление сахара свести к минимуму, необязательно отказываться от него совсем. Тем более что это сделать непросто.