У тех, кто рано вступает в брак, может развиться ожирение

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Представители науки из США провели занимательное исследование, в ходе которого выяснили, что у тех, кто рано связал себя семейными узами, может развиться ожирение.По мнению ученых, такая тенденция обусловлена тем, что,и не следят за фигурой, как при поиске второй половинки.Также, новоиспеченные супруги в силу своей молодости не предают особого значения рациону, потребляя излишнее количество калорий. Кроме того, после вступления в брак часто снижается физическая активность. Все это в совокупности провоцирует набор лишнего веса, а значит и ухудшение здоровья.Но врачи напоминают, что даже в семейной жизни надо придерживаться правильного рациона питания и заниматься спортом, прежде всего, ради своего здоровья.