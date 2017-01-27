У тех, кто рано вступает в брак, может развиться ожирение
27/01/2017 комментироватьГлавной целью организаторов эксперимента было выяснить, как воздействуют на людей ранние браки. В итоге оказалось, что у мужа и жены может ухудшиться здоровье из-за набора лишнего веса.
Представители науки из США провели занимательное исследование, в ходе которого выяснили, что у тех, кто рано связал себя семейными узами, может развиться ожирение.
По мнению ученых, такая тенденция обусловлена тем, что, создав семью, люди меньше придают значения своему внешнему виду и не следят за фигурой, как при поиске второй половинки.
Также, новоиспеченные супруги в силу своей молодости не предают особого значения рациону, потребляя излишнее количество калорий. Кроме того, после вступления в брак часто снижается физическая активность. Все это в совокупности провоцирует набор лишнего веса, а значит и ухудшение здоровья.
Но врачи напоминают, что даже в семейной жизни надо придерживаться правильного рациона питания и заниматься спортом, прежде всего, ради своего здоровья.
Определен день недели, когда люди изменяют чаще всего
Тяга сходить налево достигает своего пика к середине недели - именно по средам мужчины и женщины чаще всего изменяют своим партнерам Читать подробнее »
Ученые разгадали секрет счастливого брака
Для счастливого брака разница в возрасте между супругами должна быть не более 6 лет Читать подробнее »
Эксперты назвали лучший возраст для секса, карьеры и брака
Большинство людей ощущают себя действительно счастливыми в отношениях с любимым человеком, когда им исполняется 40 лет Читать подробнее »
ТВОЕ МНЕНИЕ