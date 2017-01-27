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ДЕВУШКА ДНЯ

У тех, кто рано вступает в брак, может развиться ожирение

У тех, кто рано вступает в брак, может развиться ожирение

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27/01/2017 комментировать

Главной целью организаторов эксперимента было выяснить, как воздействуют на людей ранние браки. В итоге оказалось, что у мужа и жены может ухудшиться здоровье из-за набора лишнего веса.

Представители науки из США провели занимательное исследование, в ходе которого выяснили, что у тех, кто рано связал себя семейными узами, может развиться ожирение.

По мнению ученых, такая тенденция обусловлена тем, что, создав семью, люди меньше придают значения своему внешнему виду и не следят за фигурой, как при поиске второй половинки. 

Также, новоиспеченные супруги в силу своей молодости не предают особого значения рациону, потребляя излишнее количество калорий. Кроме того, после вступления в брак часто снижается физическая активность. Все это в совокупности провоцирует набор лишнего веса, а значит и ухудшение здоровья.

Но врачи напоминают, что даже в семейной жизни надо придерживаться правильного рациона питания и заниматься спортом, прежде всего, ради своего здоровья.

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Теги: брак, ранний брак, ожирение, лишний вес, вторая половинка, лишние калории 27/01/2017 Menslife.com
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