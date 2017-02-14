Стресс – причина многих заболеваний

Любовь поможет успешно справиться с депрессией Поддержка близкого человека, его любовь и внимание помогает справиться со стрессом и побороть депрессию. Читать подробнее »

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В результате исследований специалисты пришли к выводу, что около 40% всех болезней у человека вызваны различными переживаниями и стрессами. Доказано, что в результате стресса у человека меняется гормональный фон. Если человек чувствует какую-либо тревогу, то у него резко снижается уровень гормона серотонина, начинает расти аппетит, особенно хочется скушать что-то сладкое. В результате человек не замечает, как быстро набирает лишние килограммы.Кроме того, могут возникать проблемы с поджелудочной железой. А сбой работы поджелудочной железы может привести к повышению сахара в крови. Как плачевный результат – развитие сахарного диабета.Когда человек злится, у него резко повышается уровень адреналина и кортизола. А это негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Эти гормоны отвечают за состояние крови в организме. Кровь становится гуще, появляется одышка и тахикардия. Ученые считают, что рост адреналина и кортизола в организме человека также отрицательно влияет на работе желудочно-кишечного тракта. Также количество этих гормонов увеличивается, когда человек находится в состоянии обиды.Ученые настоятельно рекомендую следить за своим психологическим состоянием и не доводить себя до нервного срыва.