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Сколько секса нужно человеку каждую неделю?

Сколько секса нужно человеку каждую неделю?

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31/01/2017 комментировать

Представители науки из Канады в результате проведения занимательного эксперимента выяснили, сколько секса необходимо человеку каждые 7 дней. Эксперты утверждают, что полученное число является самым оптимальным.

Потребность в таком исследовании возникла, так как показатели сексуальной удовлетворенности среди пар довольно низкие. В ходе опроса ученые выяснили, что большинство опрашиваемых людей хотят чаще заниматься любовью. 

После завершения изучения этого вопроса организатор Эми Муйз назвала оптимальное количество любовных утех.

Оказывается для идеальных сексуальных отношений достаточно одного интимного контакта в неделю. 

Такое заключение было сделано после проведения 3 опросов, один из которых длился 23 года. В нем приняли участие 25 тыс. желающих. Большинство из них считает, что регулярный секс положительно влияет на отношения и укрепляет их. Но при этом гармония достигается, если заниматься сексом раз в неделю. 

Еще один опрос проходил онлайн. В нем участвовало 2 400 добровольцев (семейных пар), которые вместе более 14 лет. Итог был одинаковый: 1 сексуальный контакт каждые 7 дней.

Представители науки считают, что супругам не нужно волноваться, если еженедельные сексуальные контакты стали не такими частыми, как в первые годы брака. Одного раза в неделю вполне достаточно для повышения уровня удовлетворенности сексуальной жизнью и гармонии в семье. 

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Теги: секс, заниматься сексом, заниматься любовью, сексуальные отношения 31/01/2017 Menslife.com
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