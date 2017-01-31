Сколько секса нужно человеку каждую неделю?

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Потребность в таком исследовании возникла, так как показатели сексуальной удовлетворенности среди пар довольно низкие. В ходе опроса ученые выяснили, чтоПосле завершения изучения этого вопроса организатор Эми Муйз назвала оптимальное количество любовных утех.Оказывается для идеальных сексуальных отношений достаточноТакое заключение было сделано после проведения 3 опросов, один из которых длился 23 года. В нем приняли участие 25 тыс. желающих. Большинство из них считает, что регулярный секс положительно влияет на отношения и укрепляет их. Но при этом гармония достигается, если заниматься сексом раз в неделю.Еще один опрос проходил онлайн. В нем участвовало 2 400 добровольцев (семейных пар), которые вместе более 14 лет. Итог был одинаковый: 1 сексуальный контакт каждые 7 дней.Представители науки считают, что супругам не нужно волноваться, если еженедельные сексуальные контакты стали не такими частыми, как в первые годы брака. Одного раза в неделю вполне достаточно для повышения уровня удовлетворенности сексуальной жизнью и гармонии в семье.