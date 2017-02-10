Шоколад усиливает либидо
10/02/2017 комментироватьВ очередной раз специалисты доказывают, что шоколад - это натуральный афродизиак и его необходимо вносить в свой рацион тем людям, которые хотят "подогреть" свою сексуальную жизнь.
Представители науки из Америки сделали заключение, что шоколад, благодаря содержащимся в нем пептидам, усиливает сексуальное желание. Такой эффект обусловлен тем, что пептиды действуют так же, как и «Виагра», способствуя удачному сексуальному контакту. Такой вывод был сделан после проведения соответствующего исследования.
Для проведения эксперимента было приглашено 5000 семейных пар, которые находились на грани бракоразводного процесса вследствие стрессовых факторов. В связи с такими обстоятельствами, их показатели удовлетворенности сексуальной близостью были низкими. Организаторы эксперимента рекомендовали включить в режим питания обычный черный шоколад.
В результате оказалось, что шоколад стимулирует сексуальную активность. Его вкус и даже запах настраивают мозг на сексуальный лад. Кроме того, у пар наблюдалось улучшение настроения.
Участники эксперимента уже вскоре увидели благоприятные изменения в их интимной жизни. Либидо существенно повысилось, а взаимоотношения улучшились.
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