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Шоколад усиливает либидо

Шоколад усиливает либидо

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10/02/2017 комментировать

В очередной раз специалисты доказывают, что шоколад - это натуральный афродизиак и его необходимо вносить в свой рацион тем людям, которые хотят "подогреть" свою сексуальную жизнь.

Представители науки из Америки сделали заключение, что шоколад, благодаря содержащимся в нем пептидам, усиливает сексуальное желание. Такой эффект обусловлен тем, что пептиды действуют так же, как и «Виагра», способствуя удачному сексуальному контакту. Такой вывод был сделан после проведения соответствующего исследования.

Для проведения эксперимента было приглашено 5000 семейных пар, которые находились на грани бракоразводного процесса вследствие стрессовых факторов. В связи с такими обстоятельствами, их показатели удовлетворенности сексуальной близостью были низкими. Организаторы эксперимента рекомендовали включить в режим питания обычный черный шоколад

В результате оказалось, что шоколад стимулирует сексуальную активность. Его вкус и даже запах настраивают мозг на сексуальный лад. Кроме того, у пар наблюдалось улучшение настроения. 

Участники эксперимента уже вскоре увидели благоприятные изменения в их интимной жизни. Либидо существенно повысилось, а взаимоотношения улучшились. 

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Теги: шоколад, польза шоколада, либидо, афродизиак, сексуальное желание 10/02/2017 Menslife.com
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