Шоколад усиливает либидо

Вино и шоколад помогут похудеть Шоколад быстро утоляет голод, что способствует быстрому насыщению. А в красном вине содержится ресвератрол — вещество, которое выступает защитником от вредных бактерий и способствует снижению уровня сахара в крови Читать подробнее »

Ученые доказали влияние шоколада на настроение человека Употребление темного шоколада в небольших количествах действительно способно изменить настроение: полифенолы, входящие в состав лакомства, успокаивают и вызывают чувство удовлетворенности Читать подробнее »

Шоколад делает человека умнее Люди, которые хотя бы раз в неделю балуют себя данным лакомством, могут похвастать гораздо лучшими умственными способностями по сравнению с теми, кто ограничивает себя в употреблении шоколадных сладостей Читать подробнее »







Представители науки из Америки сделали заключение, что шоколад, благодаря содержащимся в нем пептидам, усиливает сексуальное желание. Такой эффект обусловлен тем, что пептиды действуют так же, как и «Виагра», способствуя удачному сексуальному контакту. Такой вывод был сделан после проведения соответствующего исследования.Для проведения эксперимента было приглашено 5000 семейных пар, которые находились на грани бракоразводного процесса вследствие стрессовых факторов. В связи с такими обстоятельствами, их показатели удовлетворенности сексуальной близостью были низкими. Организаторы эксперимента рекомендовали включить в режим питания обычныйВ результате оказалось, что. Его вкус и даже запах настраивают мозг на сексуальный лад. Кроме того, у пар наблюдалось улучшение настроения.Участники эксперимента уже вскоре увидели благоприятные изменения в их интимной жизни. Либидо существенно повысилось, а взаимоотношения улучшились.