Сексуальные проблемы, которые могут закончиться разводом
24/02/2017 комментироватьРазрыв отношений из-за отсутствия интимной близости бывает чаще всего. Эксперты решили выяснить, почему между еще недавно «горячими» в плане секса партнерами наступает охлаждение.
Представители науки исследовали 1000 пар, чтобы выяснить, какие сексуальные расстройства могут стать причиной разрыва отношений. Было установлено, что и среди женщин, и среди мужчин лидируют такие причины разлуки, как нестабильное психическое и эмоциональное состояние, а также болезненные ощущения во время секса.
Многие пары посчитали причиной отсутствие оргазма. Вследствие этого у них появлялась депрессия и часто портилось настроение.
Отсутствие фантазии и неспособность доставить партнеру удовольствие также часто вызывает стресс и подавленное состояние.
Нежелание заниматься сексом из-за чувства отвращения также пагубно воздействует на брак.
Болезненные ощущения в тазовой и паховой области не только негативно сказываются на повседневной жизни, но и отдаляют от второй половники. Такая боль возникает во время половой близости и угнетает возбуждение. У женщин также может наблюдаться непроизвольное сокращение мышц в интимной зоне, а у мужчин — слабая эрекция. В результате от одной мысли, что скоро будет секс и что-то пойдет не так, партнер нехорошо себя чувствует и старается избежать интима.
Организаторы исследования рекомендуют при обнаружении таких симптомов обращаться к психологам для нормализации эмоционального состояния, и к врачам, чтобы устранить причины болевых ощущений. Такие действия помогут сохранить и укрепить брак.
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