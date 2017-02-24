Сексуальные проблемы, которые могут закончиться разводом

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Представители науки исследовали 1000 пар, чтобы выяснить, какие сексуальные расстройства могут стать причиной разрыва отношений. Было установлено, что и среди женщин, и среди мужчин лидируют такие, как, а такжеМногие пары посчитали причинойВследствие этого у них появлялась депрессия и часто портилось настроение.также часто вызывает стресс и подавленное состояние.Нежелание заниматься сексом из-затакже пагубно воздействует на брак.в тазовой и паховой области не только негативно сказываются на повседневной жизни, но и отдаляют от второй половники. Такая боль возникает во время половой близости и угнетает возбуждение. У женщин также может наблюдаться непроизвольное сокращение мышц в интимной зоне, а у мужчин — слабая эрекция. В результате от одной мысли, что скоро будет секс и что-то пойдет не так, партнер нехорошо себя чувствует и старается избежать интима.Организаторы исследования рекомендуют при обнаружении таких симптомов обращаться к психологам для нормализации эмоционального состояния, и к врачам, чтобы устранить причины болевых ощущений. Такие действия помогут сохранить и укрепить брак.