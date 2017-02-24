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Натали Портман
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Сексуальные проблемы, которые могут закончиться разводом

Сексуальные проблемы, которые могут закончиться разводом

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24/02/2017 комментировать

Разрыв отношений из-за отсутствия интимной близости бывает чаще всего. Эксперты решили выяснить, почему между еще недавно «горячими» в плане секса партнерами наступает охлаждение. 

Представители науки исследовали 1000 пар, чтобы выяснить, какие сексуальные расстройства могут стать причиной разрыва отношений. Было установлено, что и среди женщин, и среди мужчин лидируют такие причины разлуки, как нестабильное психическое и эмоциональное состояние, а также болезненные ощущения во время секса. 

Многие пары посчитали причиной отсутствие оргазма. Вследствие этого у них появлялась депрессия и часто портилось настроение. 

Отсутствие фантазии и неспособность доставить партнеру удовольствие также часто вызывает стресс и подавленное состояние.

Нежелание заниматься сексом из-за чувства отвращения также пагубно воздействует на брак. 

Болезненные ощущения в тазовой и паховой области не только негативно сказываются на повседневной жизни, но и отдаляют от второй половники. Такая боль возникает во время половой близости и угнетает возбуждение. У женщин также может наблюдаться непроизвольное сокращение мышц в интимной зоне, а у мужчин — слабая эрекция. В результате от одной мысли, что скоро будет секс и что-то пойдет не так, партнер нехорошо себя чувствует и старается избежать интима.

Организаторы исследования рекомендуют при обнаружении таких симптомов обращаться к психологам для нормализации эмоционального состояния, и к врачам, чтобы устранить причины болевых ощущений. Такие действия помогут сохранить и укрепить брак.

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Теги: секс, сексуальные отношения, заниматься сексом, сексуальные проблемы, интимная близость, расставание, развод 24/02/2017 Menslife.com
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