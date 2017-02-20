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Тайра Бэнкс
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Самый опасный возраст для вождения автомобиля

Самый опасный возраст для вождения автомобиля

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20/02/2017 комментировать

Как правило, в нарушение правил дорожного движения замечены в основном молодые водители. Однако американские специалисты из университета  Уэйна решили провести исследования в этой области, чтобы выяснить, в каком возрасте водить автомобиль опаснее всего.

Ученые провели ряд экспериментов с участием владельцев автомобилей разного возраста - от 19 до 63 лет. Респондентам были поставлены определённые условия. Параллельно с вождением машины, они должны были заниматься посторонними делами (общение по телефону, разговоры рядом с сидящим пассажиром и т.д.). Главная задача заключалась в проверке внимания, бдительности и реакции водителя.

В результате эксперимента выяснилось, что люди в возрасте от 46 лет до 62 лет не способны выполнять несколько дел одновременно. При этом они теряли бдительность, становились раздражительным. По мнению ученых, людям, достигших 46 летнего возраста, надо воздерживаться от вождения автомобиля.

Чем старше человек, тем труднее ему и физически, и морально "держать дорогу". Им сложнее контролировать ситуацию, что может привести к ДТП. Самая хорошая реакция и способность контролировать ситуацию на дороге у молодых людей в возрасте от 19 до 26 лет. Однако в этом возрасте не исключается вероятность вождения в нетрезвом виде. Ведь даже стакан выпитого пива, может привести к аварии на дороге. Тогда как старшее поколение более серьезно относится к этому вопросу.

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Теги: вождение, вождение автомобиля, правила дорожного движения, дтп 20/02/2017 Menslife.com
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