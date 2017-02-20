Самый опасный возраст для вождения автомобиля

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Ученые провели ряд экспериментов с участием владельцев автомобилей разного возраста - от 19 до 63 лет. Респондентам были поставлены определённые условия. Параллельно с вождением машины, они должны были заниматься посторонними делами (общение по телефону, разговоры рядом с сидящим пассажиром и т.д.). Главная задача заключалась в проверке внимания, бдительности и реакции водителя.В результате эксперимента выяснилось, что. При этом они теряли бдительность, становились раздражительным. По мнению ученых, людям, достигших 46 летнего возраста, надо воздерживаться от вождения автомобиля.Чем старше человек, тем труднее ему и физически, и морально "держать дорогу". Им сложнее контролировать ситуацию, что может привести к ДТП.. Однако в этом возрасте не исключается вероятность вождения в нетрезвом виде. Ведь даже стакан выпитого пива, может привести к аварии на дороге. Тогда как старшее поколение более серьезно относится к этому вопросу.