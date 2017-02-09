Ученые развеяли миф о мужских сексуальных предпочтениях

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Для получения таких сведений был проведен эксперимент, с помощью которого удалось определить, что. Только немногие мужчины оказались сторонниками секса с женщинами, которые гораздо их моложе.Кроме того, эксперты провели тестирование, в котором участвовали порядка 1000 мужчин. Полученные данные показали, что сексуальные предпочтения и критерии выбора партнерши со временем меняются.Мужчины признались, чтоих интересовало, прежде всего,, априоритетней —, которое можно получить с дамами постарше.Аналогичное исследование было проведено и среди женщин. Представительницы прекрасного пола чаще всего выбирают секс с ровесниками или же мужчинами, которые немного старше. Но женские критерии в выборе партнера отличаются от мужских. Женщины могут выбрать в качестве своего спутника с одинаковой вероятностью и мужчину моложе, и ровесника, и зрелого партнера.