Поза сна может рассказать о характере человека

Какая самая лучшая поза для сна? Во время сна человек поворачивается и меняет положение своего тела. Однако большую часть сна он проводит в определенной позе. Специалисты рекомендуют выбрать такое положение сна, чтобы утром проснуться бодрым и отдохнувшим. Читать подробнее »

Ученые выяснили, с какой стороны кровати лучше спать Позы спящих хорошо раскрывают черты их характера. Человек, который спит на боку, вытянув руки вдоль тела, обычно рационален, но при этом раскован и расслаблен Читать подробнее »

Какая поза самая полезная для сна? Специалисты установили, что самой оптимальной позой для сна является положение – лежа на боку Читать подробнее »







Оказалось, что люди, которые привыклиобладают, они надежные и покладистые.Если человек спит в позе, то это говорит о каких-то. Если в такой позе спит мужчина – это может свидетельствовать о том, что он не уверен своих силах и бразды правления с легкостью передает женщине.Привычкахарактеризует человека как. Такие люди часто весьма педантичны во всех жизненных сферах и очень требовательны к себе, а также к окружающим.Если человек любит– это свидетельствует о том, что он по своей натурепредпочитаютЛюди, которые за одну ночь могут поменять несколько поз во сне, являются многогранными и универсальными личностями, со способностью адекватно воспринимать все жизненные обстоятельства и ситуации.