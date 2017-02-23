Поза сна может рассказать о характере человека
23/02/2017 комментироватьУченые из Великобритании провели интересный эксперимент, целью которого было выяснить влияет ли характер человека на любимую позу во сне.
Оказалось, что люди, которые привыкли спать на боку, обладают спокойным характером, они надежные и покладистые.
Если человек спит в позе эмбриона, то это говорит о каких-то душевных страхах и желании быть защищенным. Если в такой позе спит мужчина – это может свидетельствовать о том, что он не уверен своих силах и бразды правления с легкостью передает женщине.
Привычка спать на спине с вытянутыми вдоль тела руками характеризует человека как уравновешенную личность. Такие люди часто весьма педантичны во всех жизненных сферах и очень требовательны к себе, а также к окружающим.
Если человек любит спать на животе в позе "морской звезды" – это свидетельствует о том, что он по своей натуре лидер с импульсивным, непредсказуемым и настойчивым характером.
Спать на животе с согнутой ногой предпочитают авантюрные натуры, жаждущие приключений.
Люди, которые за одну ночь могут поменять несколько поз во сне, являются многогранными и универсальными личностями, со способностью адекватно воспринимать все жизненные обстоятельства и ситуации.
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