После 30 лет стоит пересмотреть свой рацион питания
25/01/2017 комментироватьАмериканские специалисты провели эксперимент, результаты которого показали, что по достижении 30-летнего возраста следует менять свой рацион в более качественную сторону. Как оказалось, чем старше человек, тем сильнее он подвержен развитию серьезных заболеваний в связи с употреблением вредной пищи в позднее время суток.
Эксперты из Национального института старения в США и Университета Висконсина занялись масштабным исследованием проблем питания, решив выяснить, способен ли повседневный рацион повлиять на состояние организма человека по достижении 30-ти лет. Как выяснилось, привычные продукты питания, которые люди могли употреблять в более юном возрасте в чрезмерном количестве, тридцатилетним уже не подходят и даже причиняют организму вред.
Так, высококалорийная и вредная еда, которой человек злоупотреблял, будучи еще молодым, теперь активизирует процессы старения. К тому же, проблема значительно усугубляется, если ужин проходит в позднее вечернее или ночное время. Чтобы подтвердить свою теорию, научные работники провели эксперимент с участием макак-резусов, потому как их геном схож с человеческим на 93%. Группе обезьян внесли коррективы в рацион, уменьшив калорийность пищи на 20%. В результате продолжительность их жизни выросла на 9 лет.
А потому всем желающим сохранить здоровье до глубокой старости эксперты настоятельно советуют исключить из своего рациона вредную калорийную еду и избегать ужинов в позднее время.
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