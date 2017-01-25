После 30 лет стоит пересмотреть свой рацион питания

Продукты из рациона человека влияют на состояние его психики Свежие овощи и фрукты снимают воспалительные процессы и стрессы, что в свою очередь улучшает эмоциональное состояние Читать подробнее »

Назавана идеальная формула правильного питания Взрослому здоровому человеку необходимо включать в свой рацион не более 45-50% углеводов, 35% жиров и 25% белков. К тому же следует полностью исключить из своего рациона сахар и чистые жиры

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Ученые выяснили, как не набрать лишний вес без диет Опрос показал, что 74% стройных людей ни разу в жизни не соблюдали диетический рацион питания Читать подробнее »







Эксперты из Национального института старения в США и Университета Висконсина занялись масштабным исследованием проблем питания, решив выяснить, способен ли повседневный рацион повлиять на состояние организма человека по достижении 30-ти лет. Как выяснилось, привычные продукты питания, которые люди могли употреблять в более юном возрасте в чрезмерном количестве, тридцатилетним уже не подходят и даже причиняют организму вред.Так,, которой человек злоупотреблял, будучи еще молодым, теперь активизирует процессы старения. К тому же, проблема значительно усугубляется, если. Чтобы подтвердить свою теорию, научные работники провели эксперимент с участием макак-резусов, потому как их геном схож с человеческим на 93%. Группе обезьян внесли коррективы в рацион, уменьшив калорийность пищи на 20%. В результате продолжительность их жизни выросла на 9 лет.А потому всем желающим сохранить здоровье до глубокой старости эксперты настоятельно советуют