Почему после 30 лет становится сложнее найти вторую половинку?

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Главным образом эти проблемы связаны с. Молодым людям трудно забыть прошлые отношения, и они с недоверием и скептицизмом относятся к новому союзу. В этот период у большинства молодых людей уже складывается устойчивый взгляд на любовь. Они более трезво оценивают новые отношения с опаской идут на них.Также специалисты считают, что люди, достигшие 30-летнего возраста, больше уделяют внимание. В основном это касается представителей сильного пола. Из-за своей занятости у мужчин не хватает времени на личную жизнь. Что касается женщин, по мнению специалистов, у них новые отношения складываются гораздо легче, чем у мужчин. Дамы не перестают верить в любовь и не теряют надежды встретить свою вторую половинку.Как бы там ни было, но возраст - это не решающий фактор в построении отношений. Главное - это то, с каким настроем человек принимает другого человека в свою жизнь.