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Диана Крюгер
ДЕВУШКА ДНЯ

Почему после 30 лет становится сложнее найти вторую половинку?

Почему после 30 лет становится сложнее найти вторую половинку?

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15/02/2017 комментировать

Учёные из американского университета штата Аризона утверждают, что молодым людям старше 30 лет сложнее найти свою вторую половинку. Психологи этот факт объясняют рядом психологических проблем. 

Главным образом эти проблемы связаны с негативными воспоминаниями и неудачным опытом. Молодым людям трудно забыть прошлые отношения, и они с недоверием и скептицизмом относятся к новому союзу. В этот период у большинства молодых людей уже складывается устойчивый взгляд на любовь. Они более трезво оценивают новые отношения с опаской идут на них.

Также специалисты считают, что люди, достигшие 30-летнего возраста, больше уделяют внимание карьерному росту и материальному благополучию. В основном это касается представителей сильного пола. Из-за своей занятости у мужчин не хватает времени на личную жизнь. Что касается женщин, по мнению специалистов, у них новые отношения складываются гораздо легче, чем у мужчин. Дамы не перестают верить в любовь и не теряют надежды встретить свою вторую половинку.

Как бы там ни было, но возраст - это не решающий фактор в построении отношений. Главное - это то, с каким настроем человек принимает другого человека в свою жизнь. 

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Теги: вторая половинка, пара, возраст, отношения, новые отношения 15/02/2017 Menslife.com
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