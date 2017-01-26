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Почему люди становятся агрессивными, испытывая голод?

Почему люди становятся агрессивными, испытывая голод?

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26/01/2017 комментировать

Очень часто чувство голода вызывает в людях раздражение, злость и даже агрессию. Происходит это неспроста. И ученые нашли объяснение этому явлению.

Представители науки смогли установить причину, из-за которой люди становятся злыми и агрессивными, когда испытывают голод. Стоить заметить, что такое поведение проявляется во всех жизненных сферах.

По мнению экспертов, руководит злостью гормон, который активно вырабатывается, когда пустой желудок. 

Такой гормон образовался еще в первобытные времена. Когда племена охотились на животных, они испытывали агрессию. Такая эмоция была необходима для того, чтобы одолеть зверя. 

Кроме того, способствует выработке «гормона злости» снижение уровня глюкозы. Такой процесс происходит, когда человек ощущает голод. Также представители науки отметили, что гормон начинает еще интенсивней вырабатываться, если человек не знает, когда сможет поесть.

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Теги: голод, чувство голода, голодание, злость, агрессия 26/01/2017 Menslife.com
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