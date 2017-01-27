Питьевая вода помогает мозгу

В чем польза воды для человеческого организма? Задумывался ли ты когда-нибудь над тем, насколько полезно для человеческого организма потребление воды, и сколько ее надо выпивать за сутки? Читать подробнее »

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По мнению западных специалистов, в мозге находятся рецепторы, которые активизируют серое вещество мозга, когда человек выпивает воду.Помимо того, что вода приводит в тонус весь организм, регулярное питье чистой воды помогает человеку усилить мыслительную деятельность. Ученые рекомендуют пить воду после пробуждения, а также после приемов пищи.Исследователи заявили, что выпивая несколько глотков чистой воды, человек не только приводит в тонус весь организм, но и активизирует мыслительную деятельность. По мнению ученых, в мозге есть рецепторы, усиливающие активность серого вещества, когда человек пьет воду.Ученые советуют пить воду не хаотично, а придерживаться определенной схемы. Например, выпивать пару глотков до или после завтрака, а затем систематично на протяжении всего дня в одно и то же время суток. Это поможет активировать метаболические процессы в организме, что очень важно для здоровья человека.Еще одни веский аргумент в пользу питья воды был выдвинут в прошлом году учеными из Мичиганского университета. Проведя исследование с участием 9500 добровольцев, специалисты доказали, что ожирение среди участников было связано с недостаточной гидрацией организма.Естественно, вода не может самостоятельно справиться с ожирением, однако может послужить хорошей его профилактикой.