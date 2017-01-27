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Питьевая вода помогает мозгу

Питьевая вода помогает мозгу

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27/01/2017 комментировать

"Качество питьевой воды влияет на мозговую деятельность", - заявляют американские ученые.

По мнению западных специалистов, в мозге находятся рецепторы, которые активизируют серое вещество мозга, когда человек выпивает воду.

Помимо того, что вода приводит в тонус весь организм, регулярное питье чистой воды помогает человеку усилить мыслительную деятельность. Ученые рекомендуют пить воду после пробуждения, а также после приемов пищи. 

Исследователи заявили, что выпивая несколько глотков чистой воды, человек не только приводит в тонус весь организм, но и активизирует мыслительную деятельность. По мнению ученых, в мозге есть рецепторы, усиливающие активность серого вещества, когда человек пьет воду.

Ученые советуют пить воду не хаотично, а придерживаться определенной схемы. Например, выпивать пару глотков до или после завтрака, а затем систематично на протяжении всего дня в одно и то же время суток. Это поможет активировать метаболические процессы в организме, что очень важно для здоровья человека.

Еще одни веский аргумент в пользу питья воды был выдвинут в прошлом году учеными из Мичиганского университета. Проведя исследование с участием 9500 добровольцев, специалисты доказали, что ожирение среди участников было связано с недостаточной гидрацией организма. 

Естественно, вода не может самостоятельно справиться с ожирением, однако может послужить хорошей его профилактикой.

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Теги: вода, пить воду, питьевая вода, мозговая деятельность, мозговая активность 27/01/2017 Menslife.com
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