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Овощи и фрукты поднимают настроение

Овощи и фрукты поднимают настроение

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22/02/2017 комментировать

Научные работники пришли к выводу, что люди, которые регулярно употребляют овощи и фрукты даже в минимальных количествах, всегда пребывают в более приподнятом настроении. По словам экспертов, положительные результаты проявляются спустя всего две недели после добавления этих полезных продуктов в свое меню.

Специалисты провели эксперимент длительностью в 14 дней. Участниками исследования стал 171 доброволец. Всех испытуемых разделили на три группы. Первая группа в течение всего периода сохраняла свой привычный рацион питания. Добровольцам второй предлагали купоны, на которые можно было по желанию приобрести овощи и фрукты. Участникам из третьей группы в обязательном порядке ежедневно выдавали порции свежей растительной пищи.

По окончании эксперимента научные работники проанализировали состояние здоровья всех испытуемых. Как выяснилось в результате, существенные улучшения были обнаружены лишь у участников из третьей группы. Добровольцы из второй хотя и приобретали необходимые овощи и фрукты, но в большинстве случаев поддавали их термической обработке, применяя для приготовления вторых и третьих блюд. А это, как оказалось, существенной пользы организму не приносит.

Те же испытуемые, которые в течение двух недель ежедневно съедали минимум одну порцию сырых овощей и фруктов, в результате ощутили ряд приятных перемен. Так, у них улучшился тонус организма, стабилизовался сон, повысилась производительность труда. Регулярное употребление свежей клетчатки положительным образом сказывается на психическом здоровье человека - у него повышается настроение и существенно снижается риск появления депрессии. Такие люди гораздо чаще удовлетворены своей жизнью и нередко постепенно переходят на более здоровое питание, подсознательно ощущая, как состояние организма меняется в лучшую сторону.

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Теги: овощи, фрукты, настроение, хорошее настроение, правильное питание, здоровое питание, рацион, рацион питания 22/02/2017 Menslife.com
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