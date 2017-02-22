Овощи и фрукты поднимают настроение

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Специалисты провели эксперимент длительностью в 14 дней. Участниками исследования стал 171 доброволец. Всех испытуемых разделили на три группы. Первая группа в течение всего периода сохраняла свой привычный рацион питания. Добровольцам второй предлагали купоны, на которые можно было по желанию приобрести овощи и фрукты. Участникам из третьей группы в обязательном порядке ежедневно выдавали порции свежей растительной пищи.По окончании эксперимента научные работники проанализировали состояние здоровья всех испытуемых. Как выяснилось в результате, существенные улучшения были обнаружены лишь у участников из третьей группы. Добровольцы из второй хотя и приобретали необходимые овощи и фрукты, но в большинстве случаев поддавали их термической обработке, применяя для приготовления вторых и третьих блюд. А это, как оказалось, существенной пользы организму не приносит.Те же испытуемые, которые в течение двух недель ежедневно съедали минимум, в результате ощутили ряд приятных перемен. Так, у них. Регулярное употребление свежей клетчатки положительным образом сказывается на- у него повышается настроение и существенно снижается риск появления депрессии. Такие люди гораздо чаще удовлетворены своей жизнью и нередко постепенно переходят на более здоровое питание, подсознательно ощущая, как состояние организма меняется в лучшую сторону.