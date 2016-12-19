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ДЕВУШКА ДНЯ

Определен день недели, когда люди изменяют чаще всего

Определен день недели, когда люди изменяют чаще всего

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19/12/2016 комментировать

Американские специалисты решили выяснить, в какой день случается больше всего измен. Как оказалось, тяга сходить налево достигает своего пика к середине недели - именно по средам мужчины и женщины чаще всего изменяют своим партнерам.

Научные работники провели масштабное исследование, участниками которого стали 170 000 добровольцев. На момент эксперимента все испытуемые состояли в постоянных отношениях или же вовсе находились в браке. Эксперты провели детальное анкетирование на популярных сайтах знакомств, опросив и женщин, и мужчин самых разных возрастных категорий и вероисповеданий.

Как показали результаты опроса, чаще всего люди решаются на измену именно по средам. В выходные же походы "на сторону" случаются в разы реже. И это не удивительно: по субботам и воскресениям большинство опрошенных проводит время со своей семьей, оставаясь дома и закрывая глаза на любые семейные разногласия. По средам же опоздание домой можно запросто оправдать различными заботами на работе, и многие этим успешно пользуются.

Что же до основных причин измены, здесь специалисты единодушно сходятся во мнении: виной всему - отсутствие в паре здоровой сексуальной жизни. Если мужчина или женщина испытывают недостаток качественного секса, рано или поздно они пойдут искать его на стороне.

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Теги: измена, изменять, брак, семья, отношения, секс, сексуальные отношения 19/12/2016 Menslife.com
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