Названа идеальная продолжительность сна для мужчин и женщин

Финские специалисты провели ряд исследований, желая выяснить, сколько времени нужно проводить в объятиях Морфея для поддержания оптимального баланса здоровья и хорошего самочувствия. Для мужчин и женщин продолжительность сна оказалась примерно одинаковой - почти 8 часов.





Научные работники из университета Финляндии провели масштабный эксперимент, участниками которого стали 3700 добровольцев обоих полов. Сначала испытуемые ответили на ряд вопросов, после чего состояние их здоровья проверили с помощью специализированной медицинской техники. Как удалось выяснить в результате, для представителей сильного пола длительность полноценного сна составляет 7 часов 42 минуты. Что же до представительниц прекрасной половины человечества, им желательно спать на 4 минуты меньше.





По словам финских исследователей, человек должен уделять качественному сну достаточно времени: люди, спящие 5 и менее часов в сутки, существенно ослабляют свой организм, в связи с чем нередко сталкиваются с самыми разными вирусными заболеваниями. Но и длительный сон также нежелателен - проводя в постели более 10 часов, можно заработать много проблем со здоровьем.





К слову, среднестатистическому подростку достаточно спать всего лишь 7 часов 10 минут - за этот период организму удается полноценно восстановиться после нагрузки, полученной за день. Но с возрастом продолжительность сна постепенно увеличивается, так как организм изнашивается и на восстановление ему нужно все больше времени.

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