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Диана Крюгер
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Названа главная причина мужского облысения

Названа главная причина мужского облысения

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15/02/2017 комментировать

Британские эксперты решили определить, что чаще всего провоцирует потерю волос у представителей сильного пола.

Как оказалось, главный виновник мужского облысения - гены, которые передаются исключительно по материнской линии. Иными словами, большинство мальчиков появляются на свет, уже имея предрасположенность к появлению лысины в старости.

Научные работники из Великобритании детально изучили данные биобанка, проанализировав информацию о состоянии здоровья 52 000 мужчин. Как выяснилось в результате исследования, абсолютное большинство генов, провоцирующих патологическое выпадение волос, было заложено именно в материнскую X-хромосому. Специалисты проводили оценку рисков облысения, используя количественные данные.

По словам исследователей, человек лысеет по причине сокращения волосяных фолликулов - когда последние повреждаются, волосы попросту перестают получать через мембрану необходимые им питательные вещества. Происходит прекращение процесса омолаживания и волос теряется.

К сожалению, эксперты все еще не нашли эффективное средство, которое помогло бы полностью восстановить волосяной покров на голове. Но стоит отметить, что появление лысины практически никогда не оказывает влияние на физическое здоровье - чаще всего, это просто звоночек о запуске процесса старения в организме, запрограммированного в геноме еще до рождения человека.

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Теги: облысение, выпадение волос, потеря волос, ген, генетика, наследственность 15/02/2017 Menslife.com
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