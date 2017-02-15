Названа главная причина мужского облысения

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Как оказалось, главный виновник мужского облысения -. Иными словами, большинство мальчиков появляются на свет, уже имея предрасположенность к появлению лысины в старости.Научные работники из Великобритании детально изучили данные биобанка, проанализировав информацию о состоянии здоровья 52 000 мужчин. Как выяснилось в результате исследования, абсолютное большинство генов, провоцирующих патологическое выпадение волос, было заложено именно в материнскую X-хромосому. Специалисты проводили оценку рисков облысения, используя количественные данные.По словам исследователей, человек лысеет по причине сокращения волосяных фолликулов - когда последние повреждаются, волосы попросту перестают получать через мембрану необходимые им питательные вещества. Происходит прекращение процесса омолаживания и волос теряется.К сожалению, эксперты все еще не нашли эффективное средство, которое помогло бы полностью восстановить волосяной покров на голове. Но стоит отметить, что появление лысины практически никогда не оказывает влияние на физическое здоровье - чаще всего, это просто звоночек о запуске процесса старения в организме, запрограммированного в геноме еще до рождения человека.