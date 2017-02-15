Названа главная причина мужского облысения
15/02/2017 комментироватьБританские эксперты решили определить, что чаще всего провоцирует потерю волос у представителей сильного пола.
Как оказалось, главный виновник мужского облысения - гены, которые передаются исключительно по материнской линии. Иными словами, большинство мальчиков появляются на свет, уже имея предрасположенность к появлению лысины в старости.
Научные работники из Великобритании детально изучили данные биобанка, проанализировав информацию о состоянии здоровья 52 000 мужчин. Как выяснилось в результате исследования, абсолютное большинство генов, провоцирующих патологическое выпадение волос, было заложено именно в материнскую X-хромосому. Специалисты проводили оценку рисков облысения, используя количественные данные.
По словам исследователей, человек лысеет по причине сокращения волосяных фолликулов - когда последние повреждаются, волосы попросту перестают получать через мембрану необходимые им питательные вещества. Происходит прекращение процесса омолаживания и волос теряется.
К сожалению, эксперты все еще не нашли эффективное средство, которое помогло бы полностью восстановить волосяной покров на голове. Но стоит отметить, что появление лысины практически никогда не оказывает влияние на физическое здоровье - чаще всего, это просто звоночек о запуске процесса старения в организме, запрограммированного в геноме еще до рождения человека.
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