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Найдены основные причины выпадения волос

Найдены основные причины выпадения волос

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27/01/2017 комментировать

В современном мире выпадение волос или алопеция встречается очень часто. С подобной проблемой сталкивается около 70% мужчин, причем у 5 из 10 представителей сильного пола это заметно уже к 30-35 годам. Специалисты пришли к выводу, что алопеция с каждым годом заметно молодеет.

Медики, в первую очередь, рекомендуют выяснить, связана ли эта проблема с состоянием здоровья. Для этого необходимо обратиться к специалисту трихологу. Если на кончиках выпадающих волос имеются луковица, то в первую очередь необходимо пройти тщательное обследование, сдать все необходимые анализы, которые назначит специалист. Если облысение связано с негативными изменениями в организме, их необходимо устранить. Также причиной выпадения волос может быть андрогенетическая алопеция у мужчин. Эта болезнь связана с гормональными нарушениями. Избавиться от этого недуга довольно-таки сложно. Необходимо наблюдение у специалистов.

Известно, что волосы это главный индикатор внутреннего состояния человека. Поэтому специалисты в первую очередь советуют пересмотреть свой образ жизни и питание. Ввести в рацион продукты, богатые витаминами и микроэлементами. Известно, что витамины А,С, группы В, а также железо, цинк, фосфор, крайне необходимы для нормальной жизнедеятельности волосяных луковиц. На здоровье волос негативно сказываются различные стрессовые ситуации, хроническое недосыпание, курение и злоупотребление алкоголем. В связи с этим медики советуют избегать стрессов, нормализовать сон и отказаться от вредных привычек.

Немаловажной причиной облысения является ношение тесных головных уборов. В этом случае происходит нарушение кровоснабжения волосяных луковиц, волосы отмирают и выпадают.

Медики обращают внимание на ряд других немаловажных причин выпадения волос: использование пластмассовых расчесок - рекомендуется иметь при себе и пользоваться деревянной расческой; не рекомендуется частое использование фена, так как он пересушивает волосы; использование различных средств для мытья волос также могут приводить к их выпадению.

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Теги: облысение, выпадение волос, алопеция 27/01/2017 Menslife.com
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