Найдены основные причины выпадения волос

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Медики, в первую очередь, рекомендуют выяснить, связана ли эта проблема с состоянием здоровья. Для этого необходимо обратиться к специалисту трихологу. Если на кончиках выпадающих волос имеются луковица, то в первую очередь необходимо пройти тщательное обследование, сдать все необходимые анализы, которые назначит специалист. Если облысение связано с негативными изменениями в организме, их необходимо устранить. Также причиной выпадения волос может быть андрогенетическая алопеция у мужчин. Эта болезнь связана с гормональными нарушениями. Избавиться от этого недуга довольно-таки сложно. Необходимо наблюдение у специалистов.Известно, что волосы это главный индикатор внутреннего состояния человека. Поэтому специалисты в первую очередь советуют пересмотреть свой образ жизни и питание. Ввести в рацион продукты, богатые витаминами и микроэлементами. Известно, что витамины А,С, группы В, а также железо, цинк, фосфор, крайне необходимы для нормальной жизнедеятельности волосяных луковиц. На здоровье волос негативно сказываются различные стрессовые ситуации, хроническое недосыпание, курение и злоупотребление алкоголем. В связи с этим медики советуют избегать стрессов, нормализовать сон и отказаться от вредных привычек.Немаловажной причиной облысения является ношение тесных головных уборов. В этом случае происходит нарушение кровоснабжения волосяных луковиц, волосы отмирают и выпадают.Медики обращают внимание на ряд других немаловажных причин выпадения волос: использование пластмассовых расчесок - рекомендуется иметь при себе и пользоваться деревянной расческой; не рекомендуется частое использование фена, так как он пересушивает волосы; использование различных средств для мытья волос также могут приводить к их выпадению.