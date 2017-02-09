Найдены основные причины появления герпеса

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Специалисты немецкого института Роберта Коха пришли к выводу, что у многих людей он проявляется, как правило, еще в детстве. Герпес – это инфекция, которая большую часть времени является неактивной. Медики считают, что главной причиной появления герпеса являетсяТакже немаловажная причина – это. Как в первом, так и во втором случае, происходит сбой иммунной системы, что приводит к появлению этой неприятной болезни. Особенно коварен вирус герпеса в осенне-зимний период, во время эпидемии гриппа, а также в весенний период. Весной человеческий организм ощущает нехватку витаминов и других полезных веществ, а это приводит к резкому снижению иммунитета. Причиной герпеса также могут быть иУльтрафиолет активизирует этот вирус.Как утверждают медики, вакцины против вируса герпеса не существует. Вылечиться от него нельзя, но избавиться от появившейся болезни на теле возможно. Необходимо использоватькоторые порекомендует доктор. Также врачи советуют приниматьТакже медики настоятельно рекомендуется соблюдать личную гигиену: часто мыть руки, пользоваться только индивидуальными полотенцами, ограничить контакт с людьми, которые визуально имеют признаки герпеса.