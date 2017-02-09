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Найдены основные причины появления герпеса

Найдены основные причины появления герпеса

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09/02/2017 комментировать

Около 80% людей имеют такое заболевание, как вирус герпеса. Его симптомы: высыпания в виде пузырьков, которые могут появиться на губах, слизистых оболочках носа и рта, на половых органах и на теле.

Специалисты немецкого института Роберта Коха пришли к выводу, что у многих людей он проявляется, как правило, еще в детстве. Герпес – это инфекция, которая большую часть времени является неактивной. Медики считают, что главной причиной появления герпеса является переохлаждение организма.

Также немаловажная причина – это стрессовые ситуации. Как в первом, так и во втором случае, происходит сбой иммунной системы, что приводит к появлению этой неприятной болезни. Особенно коварен вирус герпеса в осенне-зимний период, во время эпидемии гриппа, а также в весенний период. Весной человеческий организм ощущает нехватку витаминов и других полезных веществ, а это приводит к резкому снижению иммунитета. Причиной герпеса также могут быть и походы в солярий. Ультрафиолет активизирует этот вирус.

Как утверждают медики, вакцины против вируса герпеса не существует. Вылечиться от него нельзя, но избавиться от появившейся болезни на теле возможно. Необходимо использовать противогерпетические мази, которые порекомендует доктор. Также врачи советуют принимать препараты для укрепления иммунной системы, витаминные комплексы, противовирусные препараты.

Запрещается прижигание спиртовыми настойками, зеленкой и йодом.

Также медики настоятельно рекомендуется соблюдать личную гигиену: часто мыть руки, пользоваться только индивидуальными полотенцами, ограничить контакт с людьми, которые визуально имеют признаки герпеса.

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Теги: герпес, герпес на губах, простуда на губах, вирус герпеса 09/02/2017 Menslife.com
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