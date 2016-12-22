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Найден эффективный способ борьбы с социофобией

Найден эффективный способ борьбы с социофобией

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22/12/2016 комментировать

Многим людям знаком страх боязни перед публичным выступлением, общением с незнакомыми людьми или любым другим действием, сопровождаемым вниманием со стороны посторонних лиц. Для всех тех, кого не раз охватывали страх, тревога и стеснение в подобных ситуациях, есть хорошие новости: психологи из университетов США и Европы открыли новый метод борьбы с социофобией, тревогой и неуверенностью в себе.

Учеными был проведён эксперимент среди молодых людей. Респондентов разбили на три группы. В каждой группе использовались различные методы лечения. В первой группе применялась когнитивная терапия. Во 2 и 3 группах использовались лекарственная терапия и беседа с терапевтом. 

В результате проведенного эксперимента 75% молодых людей из первой группы не только смогли избавиться от ощущения страха перед аудиторией, но и почувствовали себя намного увереннее в общении с людьми. Многие из них избавились от состояния тревоги и беспокойства. 

Оказалось, что при использовании методов когнитивной терапии, можно добиться положительных результатов, зачастую, не прибегая к лекарственным препаратам. По мнению когнитивной психотерапии каждый человек способен воспринимать окружающий его мир индивидуально. Человек самостоятельно обрабатывает информацию, формирует собственный взгляд, делает свои выводы. Помимо этого, каждый из нас не только дает оценку ситуации, но в мыслях постоянно комментирует свои поступки и ощущения. Подобные комментарии психологи называют автоматическими мыслями. От хода этих мыслей зависит психологическое состояние человека, его настроение и, в конечном итоге, общее состояние всего организма. По мнению медиков, главное — не дать ход негативному мышлению, не позволить ему стать доминирующим над позитивными мыслями. 

Большое внимание когнитивные психотерапевты уделяют психологическим тренингам, которые успешно помогают справиться с подобной проблемой.

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Теги: социофобия, неуверенность в себе, тревога, страх, публичное высутпление 22/12/2016 Menslife.com
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